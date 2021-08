Top of the Top Sopot Festival 2021: Edyta Górniak, Majka Jeżowska i inni

17 sierpnia rozpoczął się wracający po przerwie spowodowanej przez pandemię koronawirusa Top of the Top Sopot Festival. Zobacz zdjęcia z pierwszego dnia imprezy.

Po pandemicznej przerwie wrócił Top of the Top Sopot Festival, który trwa od 17 do 19 sierpnia. Na zdjęciu Edyta Górniak