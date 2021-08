Oceana była w Polsce gwiazdą. Jak wygląda dziś?

Ponad dekadę temu Oceana podbijała polskie listy przebojów w utworem "Cry, Cry". To właśnie dzięki tej piosence wygrała festiwal w Sopocie. Dzięki hitowi zyskała w Polsce sporą popularność, wystąpiła w "Tańcu z gwiazdami" i została zaproszona do nagrania piosenki na Euro 2012 roku w Polsce i na Ukrainie. Oficjalnym singlem turnieju został "Endless Summer". Wokalistka ma na koncie trzy płyty, a ostatnia z nich – "Can't Stop Thinking About You" – ukazała się w 2018 roku. 1 sierpnia 2021 roku pojawiła się na koncercie TVP Wakacyjnej Trasy Dwójki w Augustowie i zaśpiewała nową piosenkę "Lucky For Me".