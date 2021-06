ZDJĘCIA |

Do sieci trafiły zdjęcia z planu najnowszego teledysku Rity Ory. Wokalistka przygotowuje się do promocji nowego singla. Kiedy możemy spodziewać się jego premiery?

Rita Ora ruszyła z promocją nowego utworu "You For Me". Jego premiera zaplanowana została na 2 lipca.