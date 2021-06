ZDJĘCIA |

Koncertem w Mrągowie rozpoczęła się Wakacyjna Trasa Dwójki, która odwiedzi dziesięć miast. Wielki finał odbędzie się 29 sierpnia w Sopocie. Kto pojawił się w kurorcie na Mazurach?

1 / 20

Jedną z zagranicznych gwiazd Wakacyjnej Trasy Dwójki jest rumuńska wokalistka Alexandra Stan. Karierę rozpoczęła w 2009 roku. Popularność zdobyła dzięki utworom "Mr. Saxobeat", "Lollipop (Param Pam Pam)", "Get Back (ASAP)" oraz "We Wanna". Współtworzy też rumuński zespół G Girls, znany z przeboju "Call the Police".