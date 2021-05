ZDJĘCIA |

Polska poznała ją jako zaledwie 18-latkę. Jej utwory szybko podbiły listy przebojów, a do niej przylgnął wizerunek "młodej gniewnej". Od tej pory Agnieszka Chylińska stale jest obecna na polskiej scenie. Jak zmieniła się od początków kariery?

Agnieszka Chylińska przyszła na świat 23 maja 1976 roku w Gdańsku. W wieku 18 lat wygrała III nagrodę na Festiwalu Piosenki Francuskiej w Starogardzie Gdańskim. To dzięki temu została zauważona i zaproszona do współpracy przez zespół Second Face. Mimo sprzeciwu rodziców, zaczęła regularnie jeździć na próby do Starogardu Gdańskiego. Second Face można było usłyszeć na lokalnych przeglądach i konkursach, gdzie grali bluesowe i rockowe utwory.