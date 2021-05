Pia Mia przyłapana przez paparazzi

Pia Mia to pochodząca z Guamu 20-letnia wokalistka, modelka i autorka tekstów. Popularność przyniósł jej wydany w 2015 roku utwór "Do It Again". W ostatnich latach coraz rzadziej słychać o jej karierze muzycznej, a częściej o jej bywaniu na salonach. Niedawno wokalistka została przyłapana przez paparazzi, gdy zmierzała do The Nice Guy – jednej z ulubionych restauracji celebrytów w Los Angeles.