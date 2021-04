ZDJĘCIA |

30 lat temu - 20 kwietnia 1991 roku - zginął muzyk Small Faces i Humble Pie Steve Marriott.

1 / 5

Steve Marriott największą popularność zdobył w zespole Small Faces. Powstała w 1965 roku grupa znana była z takich przebojów, jak "Lazy Sunday", "Itchycoo Park" i "All Or Nothing".