Za sprawą kilku przebojów stała się jedną z największych gwiazd lat 80. Niestety wielka kariera zakończyła się równie szybko, jak rozpoczęła. Dziś (15 kwietnia) Samantha Fox kończy 55 lat.

Samantha Fox zaczynała karierę jako modelka topless w brytyjskiej gazecie "The Sun" - zwrócono na nią uwagę, gdy zajęła drugie miejsce w konkursie na dziewczynę roku w "The Sunday People" (startowało ok. 20 tysięcy amatorek). Dzięki zdobytej wówczas popularności (po latach wybrano ją "dziewczyną ze strony 3 wszech czasów") mogła podpisać kontrakt z wytwórnią muzyczną.