Natalia Sikora w "Pytaniu na śniadanie"

Natalia Sikora była gościem "Pytania na śniadanie", gdzie wykonała utwór "It Will Be You". Wokalistka i zwyciężczyni "The Voice of Poland" pojawiła się w programie, aby poinformować o planach wydania nowej płyty.