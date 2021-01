ZDJĘCIA |

Dawno niewidziany publicznie legendarny producent Rick Rubin został przyłapany podczas spaceru po plaży na Hawajach.

57-letni obecnie Rick Rubin uznawany jest obecnie za jednego z najbardziej wpływowych i cenionych producentów na świecie. Lista wykonawców, z którymi pracował, przyprawia o zawrót głowy: od AC/DC po ZZ Top, od Adele po Kanye Westa. To on w połowie lat 80. odpowiadał za oblicze amerykańskiego hip hopu (Beastie Boys, Run-DMC, LL Cool J, Public Enemy), by współtworzyć brzmienie kultowych płyt kolejnej dekady ("Seasons in the Abyss" Slayera, "Blood Sugar Sex Magik" i "Californication" Red Hot Chili Peppers, "American Recordings" Johnny'ego Casha, imienny debiut System Of A Down).