W dniach 24-26 lipca 2020 r. w Kudowie-Zdroju odbyła się piąta edycja Festiwalu Kultury i Piosenki Czeskiej. Tegoroczna odsłona otrzymała imię zmarłego 27 lutego 2020 r. aktora Pawła Królikowskiego, który był inicjatorem i dyrektorem artystycznym imprezy. W ramach festiwalu odbyły się m.in. pokazy filmów z Pawłem Królikowskim w kinie samochodowym, turniej tenisowy, konkurs piosenki polsko-czeskiej, pokazy kulinarne Polska smakuje, koncert galowy "Serca nie gasną" z udziałem m.in. Stanisława Sojki, Marka Piekarczyka, Ani Rusowicz, Haliny Mlynkovej, Pawła Domagały, Krzysztofa Cugowskiego, Barbary Kurdej-Szatan i Rafała Szatana.

"Mieszkaliśmy z żoną przez dziesięć lat we Wrocławiu, pracowałem tam w telewizji. I na początku sporadycznie, potem coraz częściej zaglądałem do naszych południowych sąsiadów Czechów. Poznałem język, kulturę, literaturę, kupowałem płyty, książki. Dowiedziałem się, że władze Kudowy-Zdroju byłyby skłonne wysłuchać, jakie mam pomysły. I przychyliły się do nich. To było trochę szaleństwo, ale wszystko się udało" - mówił o swoim pomyśle Paweł Królikowski. Festiwal rozpoczął się od złożenia kwiatów przy zasadzonym przez Pawła Królikowskiego dębie. Na zdjęciu syn i żona zmarłego aktora - Antoni Królikowski i Małgorzata Ostrowska-Królikowska