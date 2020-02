Finał "Szansy na Sukces. Eurowizja 2020" (23 lutego 2020 r.)

23 lutego odbył się finał "Szansy na sukces", który wyłonił polskiego reprezentanta na tegoroczną Eurowizję. Zwyciężczynią okazała się znana z programu "The Voice of Poland" Alicja Szemplińska, która do Rotterdamu pojedzie z piosenką "Empires". Zobacz zdjęcia z wydarzenia!