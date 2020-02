ZDJĘCIA |

20 lutego 35 lat kończy rosyjska skandalistka Julia Wołkowa, którą świat poznał dzięki występom w zespole t.A.T.u. Co dziś robi była członkini słynnego rosyjskiego duetu?

"Nas nie dogoniat", "Ja soszła s uma", "All About Us" - to tylko niektóre z hitów rosyjskiego duetu t.A.T.u., który na początku XXI wieku święcił ogromne sukcesy. Na zdjęciu w 2003 roku.