"The Four - Bitwa o sławę": Prezentacja uczestników i jurorów

ZDJĘCIA |

18 lutego Polsat oficjalnie zaprezentował jurorów programu "The Four - Bitwa o sławę". Przedstawił również tzw. "wielką czwórkę", czyli czworo uczestników, którzy będą walczyć o pozostanie z show z wchodzącymi do programu wokalistami.