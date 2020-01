ZDJĘCIA |

Dave Mustaine to legenda muzyki metalowej. Nie wszyscy jednak wiedzą, że o karierze muzycznej marzy również jego córka Electra. 22-latka śpiewa od dziecka, oraz jest kompozytorką i autorką tekstów. Czy będzie o niej głośno?

58-letni Dave Mustaine to lider kalifornijskiej grupy Megadeth. Uważa się go za pioniera amerykańskiego speed / thrash metalu i jednego z najlepszych gitarzystów w tej dziedzinie. W trakcie trwającej już 36-lat kariery, grupa Megadeth sprzedała blisko 40 milionów płyt, otrzymując po drodze aż 12 nominacji do nagrody Grammy i raz ją zdobywając (w 2017 roku za tytułowy utwór z ostatniego albumu "Dystopia" w kategorii Metal - najlepsze wykonanie).