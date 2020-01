ZDJĘCIA |

W styczniu 1990 roku podczas gali Grammy dumnie trzymali w rękach statuetkę za najlepszy debiut. Początkowy sukces zmienił się jednak w tragedią zakończoną śmiercią.

Duet został założony przez producenta i menedżera Franka Fariana w Niemczech, w 1988 r. Występowali w nim Fabrice "Fab" Morvan i Robert "Rob" Pilatus. Debiutancki album "All or Nothing" odniósł niebywały sukces na arenie międzynarodowej. Wzrastająca w rekordowym tempie popularność grupy porównywana była do sukcesu Beatlesów. Historia pokazała, że było to jednak porównanie mocno na wyrost. Milli Vanilli także stali się legendą - niestety diametralnie odmienną od legendy czwórki z Liverpoolu.