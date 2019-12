ZDJĘCIA |

Władze więzienia w Stockton w stanie Kalifornia opublikowały nowe zdjęcie Phila Spectora, producenta i twórcy wielkich przebojów, który odsiaduje wyrok za zabójstwo aktorki Lany Clarkson. Jak obecnie wygląda skompromitowany producent?

Znany ze współpracy z The Beatles (współtworzył z nimi m.in. "Let It Be"), producent muzyczny Phil Spector, został skazany na dożywocie (z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie po 19 latach) za zabójstwo 40-letniej przyjaciółki, aktorki Lany Clarkson, w lutym 2003 roku.