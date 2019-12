Nicki Minaj na rozdaniu nagród 2019 Billboard Women in Music

Nicki Minaj była jedną z nagrodzonych podczas gali 2019 Billboard Women in Music. Raperka otrzymała statuetkę w kategorii The Gamechanger, a w trakcie swojej przemowy gwiazda wspomniała tragicznie zmarłego Juice WRLD-a, który w tym roku koncertował z nią w Europie. "To bardzo ważne, abyśmy nie wydawali osądu, aby ludzie nie wstydzili się mówić i prosić o pomoc" - mówiła raperka zwracając uwagę na problem uzależnienia wśród gwiazd.