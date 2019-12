Mariah Carey świętowała 25-lecie "All I Want For Christmas Is You"

ZDJĘCIA |

Pod koniec 1994 r., 25 lat temu ukazał się jeden z największych świątecznych przebojów - "All I Want For Christmas Is You". Jego autorka, Mariah Carey świętowała rocznicę powstania utworu podczas występu w Madison Square Garden. Piosenka jest już kultowym przebojem okresu świątecznego. Doczekała się też licznych coverów, a nawet połączenia z utworem Marilyna Mansona!