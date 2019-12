Michał Szpak na planie spotu Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu

ZDJĘCIA |

Zobaczcie zdjęcia Michała Szpaka z planu spotu promującego tegoroczną Sylwestrową Moc Przebojów. Impreza Polsatu na zakończenie 2019 r. odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wystąpią również m.in. Sławomir i Kajra, Cleo, Enej, Maciej Maleńczuk, Feel, Piersi, Ich Troje, Future Folk oraz gwiazdy sceny tanecznej i disco polo: Long & Junior, MiG, After Party, Defis i Miły Pan. Zagranicznymi gośćmi będą: znany z przebojów "Chihuahua", "There Is a Party" i "Everybody" DJ BoBo, Layzee Fka Captain Jack ("Coco Jambo"), zespół La Bouche ("Be My Lover", "I Love to Love" i "Sweet Dreams (Ola ola e)") oraz czeski reprezentant na Eurowizję 2019 Mikolas Josef ("Acapella").