Zimowa ramówka TVP: Viki Gabor i Zenon Martyniuk na gali

W czwartek, 28 listopada, odbył się pokaz nowej, zimowej ramówki TVP. "The Voice Senior" i "The Voice Kids", "Sanatorium miłości", "Archiwista", "Młody Piłsudski", "Blondynka", "Jaka to melodia?" i "Va Banque" - to tylko niektóre z programów, które pojawią się na antenie. "The Voice Senior" wystartuje już 7 grudnia (pierwsza sobota miesiąca). Uczestnikami są osoby, które mają więcej niż 60 lat. Trenerami będą: Urszula Dudziak, Alicja Majewski, Marek Piekarczyk i Andrzej Piaseczny. Show poprowadzą Tomasz Kammel i Marta Manowska. 1 stycznia 2020 r. ruszy natomiast kolejna odsłona "The Voice Kids", w którym szansę na pokazanie się będą miały dzieci w wieku od 8 do 15 lat. W fotelach trenerów zasiądą: Cleo, Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron. Prowadzącymi będą Tomasz Kammel, Ida Nowakowska oraz Janek Dąbrowski. 14 lutego 2020 r. do kin wejdzie film o polskiej gwieździe disco polo - Zenku Martyniuku. Producentem filmu jest Telewizja Polska. Młodego piosenkarza zagra Jakub Zając, znany m.in. z roli Floriana ze "Stulecia Winnych", natomiast w starszego Martyniuka wcieli się Krzysztof Czeczot, który występował m.in. w "Pitbullu".