Halsey na Country Music Awards 2019

ZDJĘCIA |

Halsey była jedną z gwiazd na tegorocznej gali rozdania nagród Country Music Awards. Wokalistka znakomicie prezentowała się na czerwonym dywanie, a ponadto wraz z Lady Antebellum wykonała piosenki "What If I Never Get Over You" and "Graveyard". Zobacz zdjęcia Halsey ze ścianki