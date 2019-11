Anna Karwan na pokazie filmu "Ukryta gra"

Anna Karwan była jednym z gości oficjalnej premiery filmu "Ukryta gra", która odbyła się w warszawskich Złotych Tarasach. Produkcja do kin trafi 8 listopada, a wokalistka nagrała do niej specjalną piosenkę pt. "The Secret Game".