Pamelo żegnaj. Tribute to Izabella Skrybant-Dziewiątkowska i Tercet Egzotyczny

ZDJĘCIA |

1 października 2019 r. w Hali Ludowej we Wrocławiu odbył się koncert "Pamelo żegnaj. Tribute to Izabella Skrybant-Dziewiątkowska i Tercet Egzotyczny". Na scenie pojawi się założony specjalnie na tę okazję Tercet Egzotyczny Band, złożony z muzyków i przyjaciół Tercetu, którzy w ten sposób oddali hołd zmarłej 1 maja 2019 r. Izabeli Skrybant-Dziewiątkowskiej. Kilka piosenek zaśpiewała córka Izabeli - Katarzyna Dziewiątkowska. Wystąpili również m.in. Alicja Janosz, Natalia Lubrano, Girls On Fire, Jacek Krzaklewski (gitarzysta grupy Perfect) i chór Gospel Life pod kierownictwem Anny Marii Mbayo. Całość poprowadził Jerzy Skoczylas z kabaretu Elita.