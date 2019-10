Bebe Rexha na premierze filmu "Czarownica 2"

30 września w Los Angeles odbyła się premiera nowej produkcji Disneya "Czarownica 2" ("Maleficent: Mistress Of Evil"). Jedną z gwiazd, które pojawiły się na czerwonym dywanie była wokalistka Bebe Rexha. Artystka na potrzeby filmu stworzyła piosenkę "You Can’t Stop The Girl". W obsadzie filmu znaleźli się natomiast m.in.: m.in. Angelina Jolie, Elle Fanning, Imelda Staunton i Michelle Pfeiffer. Zobacz zdjęcia z premiery "Czarownicy 2".