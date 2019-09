Petra Marklund kończy 35 lat. Pamiętacie September?

Urodzona 12 września 1984 roku September, czyli tak naprawdę Petra Marklund, świętuje dziś 35. urodziny. Wokalistce największą popularność przyniosły utwory: "Satellites", "Cry For You", "Can’t Get Over", które przyniosły jej sławę nie tylko w rodzinnej Szwecji, ale również w inny krajach Europy, w tym w Polsce. Piosenkarka była zapraszana na letnie trasy Telewizji Polskiej. Wystąpiła też na Festiwalu w Sopocie, gdzie z utworem "Cry For You" zdobyła trzecie miejsce w walce o Bursztynowego Słowika (2007 r.). W kolejnych latach kariera artystki nieco wyhamowała, a od 2012 roku Marklund podjęła decyzję, że będzie nagrywać pod swoim imieniem i nazwiskiem. Łącznie Szwedka nagrała sześć albumów studyjnych. Zobacz, jak zmieniała się September.