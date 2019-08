MTV VMA 2019: Z wężami na galę

Internetowa gwiazdka, raperka i modelka Tana Mongeau oraz wokalistka H.E.R. na galę MTV VMA 2019 przyszły z wężami założonymi na ramiona. Internauci mocno skrytykowali obie gwiazdy. "Czy ktoś może powiedzieć tym celebrytkom, że węże to nie akcesoria?", "zostawcie te biedne zwierzęta w spokoju", "ten wąż jest mocno zestresowany" - to tylko parę wpisów z Twittera.