Zobacz zdjęcia najbardziej wydekoltowanych kreacji gwiazd z gali MTV VMA 2019. Ceremonia odbyła się w Prudential Center w Newark - gala MTV VMA po raz pierwszy została zorganizowana w stanie New Jersey. Podczas uroczystości na scenie wystąpili m.in. Taylor Swift, Shawn Mendes i Camila Cabello, Bad Bunny, Lil Nas X, Lizzo, Rosalia i J Balvin, H.E.R., Jonas Brothers, Normani, Ozuna, Missy Elliott (nagroda Michael Jackson Video Vanguard) oraz Queen Latifah, Naughty By Nature, Redman, Fetty Wap i Wyclef Jean.