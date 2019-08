Kasia Stankiewicz (Varius Manx) w obłędnej kreacji podczas Top Of The Top Sopot Festival 2019

ZDJĘCIA |

Na zakończenie trzeciego dnia Top Of The Top Sopot Festival (15 sierpnia 2019 r.) odbył się koncert "Przeboje wolnej Polski", podczas którego wspominano czasy, w których przestrzenią wolności były muzyka oraz kultura. Wystąpili m.in. Wilki, Urszula, Patrycja Markowska, Grzegorz Markowski, Varius Manx i Kasia Stankiewicz, Brathanki i Halina Mlynkova, Maryla Rodowicz, Chłopcy z Placu Broni, Golden Life, Aleksandra Gintrowska, Mirosław Kalisiewicz oraz jamajska wokalistka Diana King ("Shy Guy", "I Say a Little Prayer"). Uwagę widzów i fotoreporterów przykuła kreacja Kasi Stankiewicz z grupy Varius Manx - zobaczcie zdjęcia!