Gabi Drzewiecka i jej przebieranki podczas Top Of The Top Sopot Festival 2019

Jedną z prowadzących drugiego dnia Top Of The Top Sopot Festival (14 sierpnia 2019 r.) była dziennikarka Gabi Drzewiecka. Na scenie podczas koncertu "Love to Dance" towarzyszył jej Olivier Janiak. Zobacz, w jakich kreacjach w Sopocie wystąpiła Gabi Drzewiecka.