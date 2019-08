Top Of The Top Sopot Festival 2019 - koncerty "#iDance" i "Love to Dance" (dzień drugi)

14 sierpnia 2019 r. w Operze Leśnej w Sopocie odbył się drugi dzień Top Of The Top Sopot Festival 2019, w ramach którego TVN zaprezentował koncerty "#iDance" i "Love to Dance". Na scenie wystąpili m.in. Ewa Farna, Cleo, Roksana Węgiel, Ewelina Lisowska, Kayah, Baranovski, Sylwia Grzeszczak, Sarsa, Reni Jusis, Blue Cafe feat. La Graine, Edyta Górniak i Gromee, Margaret, Anna Karwan i Natalia Cepelik-Muianga. W konkursie z udziałem zagranicznych wykonawców Bursztynowego Słowika zdobył reprezentujący Szwecję Frans z piosenką "If I Were Sorry". Koncerty prowadzili Agnieszka Woźniak-Starak i Filip Chajzer, których w drugiej części zmienili Gabi Drzewiecka i Olivier Janiak.