Top Of The Top Sopot Festival 2019: Anita Lipnicka w nowej odsłonie

Podczas pierwszego dnia Top Of The Top Sopot Festival (13 sierpnia 2019 r.) na scenie zaprezentowała się m.in. Anita Lipnicka. Rozpoczynająca świętowanie swojego 25-lecia wokalistka wystąpiła w nowej, krótkiej fryzurze, przypominając trzy przeboje: "Zanim zrozumiesz", "Piosenkę księżycową" oraz "Piękna i Rycerz". Dwa ostatnie utwory były zapowiedzią "OdNowy" Lipnickiej - klubowej i tanecznej. Nowocześnie brzmiącą aranżację "Piosenka księżycowej" przygotował Kuba Karaś z duetu The Dumplings. "25 lat temu zadebiutowałam na tej scenie tą piosenką z zespołem Varius Manx" - przypomniała Lipnicka zapowiadając "Zanim zrozumiesz". Publiczność w Operze Leśnej zaśpiewała jej "Sto lat". Wokalistce na scenie towarzyszyła grupa taneczna Volt - za choreografię odpowiadał Agustin Egurrola.