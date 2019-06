1 11

Polska już od kilku, a nawet kilkunastu dobrych lat nie jest zapomnianym miejscem na koncertowej mapie. W ostatnich miesiącach po raz pierwszy wystąpili tutaj m.in. Miley Cyrus, Nicki Minaj oraz Kiss. Jednak niektórzy artyści nadal omijają nasz kraj. Na zdjęciu Demi Lovato, która w 2018 roku wystąpiła w ramach trasy "Tell Me You Love Me" na 21 koncertach w Europie. Do Polski jednak nie zawitała. Obecnie wokalistka powoli reaktywuje swoją karierę po powrocie do normalnego życia z odwyku, na który trafiła w lipcu zeszłego roku.