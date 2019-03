1 6

18 marca 60 lat skończyła Irene Cara, amerykańska wokalistka, kompozytorka, aktorka i pianistka. Międzynarodową sławę przyniosła jej główna rola w musicalu "Fame" ("Sława") w reżyserii Alana Parkera. Początkowo miała tylko tańczyć, ale kiedy producent usłyszał jej głos, postanowiono zmienić pod nią scenariusz. W "Fame" zaśpiewała dwie piosenki - tytułową i "Out Here on My Own". Po raz pierwszy w historii zdarzyło się, że dwa utwory z tego samego filmu zdobyły nominacje do Oscara dla najlepszej piosenki. Statuetka ostatecznie przypadła przebojowi "Fame".