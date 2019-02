1 19

W marcu rusza druga edycja programu "Śpiewajmy razem. All Together Now". Show Polsatu opiera się na jednym prostym założeniu - zaśpiewać tak, by porwać do wspólnego śpiewania i zabawy jak największą liczbę jurorów. Im więcej jurorów wstanie ze swoich miejsc i zaśpiewa z uczestnikiem, tym wyższy będzie jego wynik. Program składał się z ośmiu odcinków. Dwójka wokalistów, która w każdym odcinku poderwie z krzeseł największą liczbę sędziów, przechodzi do finałowego odcinka, w którym zawalczą o nagrodę pieniężną w wysokości 100 tys. zł. Na ściance pojawili się niektórzy jurorzy drugiej edycji, w tym ci, którzy zadebiutują w tej roli. Nowym prowadzącym został Mariusz Kałamaga, który zastąpił Igora Kwiatkowskiego. Z kolei w roli kapitana jury pojawi się Beata Kozidrak, zastępując Ewę Farną.