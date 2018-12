1 5

Ariana Grande i Mac Miller byli parą od sierpnia 2016 roku do maja 2018 roku. Kilka dni po rozstaniu amerykańska wokalistka poinformowała, że spotyka się z komikiem Petem Davidsonem. We wrześniu Ariana Grande zmuszona była rozstać się z Millerem po raz drugi, tym razem na zawsze. Raper zmarł w wyniku przedawkowania. Informacja ta była dla wokalistki ogromnym ciosem. Dodatkowo po śmierci Maca Millera na Arianę spadła fala hejtu od fanów obwiniających ją o to, co się stało. To wszystko spowodowało, że gwiazda wycofała się na jakiś czas z show-biznesu.