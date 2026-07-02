Wojciech Baranowski: "Musiałem zrobić coś, co nada mojej twórczości zupełnie inny charakter" [WYWIAD]

Wiktor Fejkiel, Interia Muzyka: Nie da się ukryć, że "Waniliowy" jest dla ciebie nowym otwarciem w dotychczasowej karierze. Czujesz się w tym trochę jak debiutant?

Wojciech Baranowski: - Na pewno czuję, że zaczyna się nowa era - era Baranowskiego pisanego już tradycyjnie, a nie przez "v". Z drugiej strony mam już ze sobą spory bagaż doświadczeń, więc towarzyszą mi mieszane uczucia. Ten debiutancki klimat jest odczuwalny głównie dlatego, że dawniej startowałem z bardzo wysokiego poziomu - moje pierwsze utwory od razu trafiały do rotacji w największych rozgłośniach radiowych. Wchodząc w ten nowy projekt, miałem pełną świadomość, że te piosenki mogą już nie lecieć w komercyjnych radiach na taką skalę. Godziłem się na to od samego początku. Można więc powiedzieć, że ten obecny debiut ma w sobie mniej medialnych fajerwerków, ale jest za to bardziej mój.

Co tak właściwie zdecydowało o potrzebie porzucenia "Baranovskiego" po trzech wydanych krążkach?

- Na pewno zacząłem już odczuwać pewien dyskomfort. Robiło się wokół mnie po prostu duszno, bo tamta formuła powoli się wyczerpywała. "Baranovski" mocno mnie zaszufladkował jako artystę tworzącego piosenki skrojone pod duże komercyjne rozgłośnie - a te, jak wiadomo, puszczają głównie taką muzykę, która pozwala im zarabiać na reklamach. W pewnym momencie poczułem, że muszę zrobić coś, co mnie odświeży i nada mojej twórczości zupełnie inny charakter. Uznałem, że zmiana nazwy będzie dobrym krokiem. Mój team oczywiście ze wszystkich sił próbował mnie odciągnąć od zbyt drastycznych ruchów, dlatego ostatecznie stanęło na powrocie do polskiego "w" i dodaniu mojego prawdziwego imienia. Ta nowa płyta jest niezwykle osobista i prawdziwa, dlatego ciężko byłoby mi mierzyć się z tym materiałem, chowając się za kolejną wymyśloną ksywką.

Wspomniana zmiana nazwy wszędzie na swoich mediach społecznościowych to symboliczny znak, że żegnasz się z "Baranovskim" bezpowrotnie?

- Myślę, że tak, chociaż staram się nie rzucać słów na wiatr. Boję się, że w wieku 80 lat strzeli mi do głowy jakiś wielki powrót, zrobię reunion i ktoś mi wtedy zarzuci brak kręgosłupa moralnego (śmiech). Na ten moment jestem jednak zdecydowany, że wchodzę w erę Wojciecha Baranowskiego. Cała ta sytuacja jednak niesamowicie mnie bawi - gdziekolwiek się nie pojawię, ten temat budzi najwięcej szumu, mimo że fonetycznie to przecież brzmi dokładnie tak samo (śmiech). Na kilku ostatnich koncertach konferansjerzy wychodzili na scenę, mając na rozpisce od organizatorów wielki napis "Wojciech Baranowski". Doskonale wiedzieli o zmianie, a i tak z rozpędu krzyczeli do mikrofonu: "Powitajmy Baranovskiego... to znaczy Wojciecha Baranowskiego!". Od razu się poprawiali, strasznie się tym stresując (śmiech).

Czyli można powiedzieć, że tamten pseudonim przestał po prostu z tobą rezonować…

- Dla mnie to nie tyle drastyczna zmiana, ile po prostu sprostowanie. Szczerze mówiąc, tamten stary pseudonim od początku nie był moim ulubionym pomysłem. To, że przetrwał tyle lat, było dziełem totalnego przypadku i przez długi czas mocno mi doskwierało. Całość powstała na szybko, dosłownie na kolanie, jakieś dziesięć lat temu, gdy brałem udział w projekcie Xxanaxx - to był wtedy wiodący zespół na polskiej scenie elektronicznej. Współtworzyłem ich drugą i trzecią płytę. Przy tym drugim albumie skomponowałem utwór "Blakk Blood" i nagrałem do niego wersję demonstracyjną. Kiedy wokalistka i producent tego posłuchali, uznali, że mój wokal musi tam zostać na stałe. Nie miałem wtedy jeszcze nic na koncie w oficjalnej fonografii, żadnej wydanej piosenki, więc zacząłem się gorączkowo zastanawiać, pod jakim szyldem powinienem zadebiutować. Panowała wtedy taka moda na te "v-ki" w nazwach, była chociażby Bovska i całkiem dobrze to wyglądało. Pomyślałem: "Dobra, najwyżej później to zmienię" - machina jednak ruszyła bardzo szybko. Zamiast w alternatywę, niespodziewanie mocno uderzyłem w rynek popowy, a moje single jako debiutanta stały się bardzo popularne pod tamtą nazwą.

Kiedy po raz pierwszy u ciebie pojawiła się myśl, by przewrotnie nazwać ten stan dotychczasowej twórczości "waniliową" i oprzeć na tym całą swoją czwartą płytę?

- Hasło "waniliowy" doskwierało mi od dłuższego czasu. Pamiętam rozmowę z bliską osobą, dobrze znającą język angielski, która słuchając mojego ówczesnego materiału, podsumowała, że wszystko jest spoko, ale to jest strasznie waniliowe. W angielskim "vanilla" oznacza coś przesadnie bezpiecznego, mainstreamowego, pozbawionego pazura. Wtedy dotarło do mnie, z czym tak naprawdę się borykam. Zawsze miałem problem z tym, że nie potrafiłem przebić się do grupy słuchaczy, która interesowała mnie najbardziej - do alternatywnej, świadomej publiczności związanej choćby z Męskim Graniem. Pamiętam nawet dziennikarza Trójki, który prosto z mostu powiedział mojej wytwórni, że nie będzie mnie grał, bo nie mam "trójkowego głosu". Czułem, że dla tamtego środowiska moja muzyka była za słodka, za mało autentyczna.

Popularne radiówki zaczęły być dla ciebie kulą u nogi?

- Moje ambicje były zawsze mocno wyżyłowane i daliśmy się wciągnąć w ściganie się z samym sobą. Każdy kolejny singiel miał mieć wyższą rotację radiową. Doszliśmy tak do hitu "Lubię być z nią", który osiągnął gigantyczny sukces, a potem zaczęły się kompromisy. Pracując ze świetnymi producentami, jak choćby Dryskull, próbowaliśmy robić numery z jajem, eksperymentalne, ale ostatecznie pod wpływem otoczenia i rynkowej koniunktury te piosenki stawały się "gąbczaste". Traciły wyraz, zbaczały w słodką stronę, w którą wcale nie chciałem iść. Presja sukcesu była tak skrzętnie zakamuflowana, że podświadomie robiliśmy numery pod radio. I w końcu to wszystko przestało pykać. W momencie, gdy w grę weszła czysta kalkulacja, straciłem jakąkolwiek satysfakcję z tego, że utwór ląduje na listach przebojów. Ile można cieszyć się z tego samego po raz ósmy? Zacząłem myśleć o tym, co naprawdę chcę robić. A ja chciałem zdobywać sceny klubowe, gdzie ludzie przychodzą na koncert świadomie, kupują bilet i śpiewają ze mną teksty, które naprawdę przeżywają. Postanowiłem więc przekuć tę całą "waniliowość" w koncept nowego albumu i raz na zawsze się od niej odciąć.

Jak odnajdujesz się obecnie w tych brzmieniach? Są one w jakiś sposób dla ciebie nowym wyzwaniem?

- Gdy spojrzałem na swoją twórczość z perspektywy czasu, zrozumiałem, że alternatywne brzmienia były na moich płytach od zawsze. Problem tkwił w doborze singli. W erze streamingu to właśnie te flagowe hity zgarniały całą uwagę. Przez to ludzie automatycznie szufladkowali mnie jako typowo popowego artystę, kompletnie nie zauważając, że na krążkach ukrywałem surowe, ambitne i zaangażowane utwory. Przełomem był moment, gdy nagrałem utwór "Wróć" z samplami Zbigniewa Wodeckiego. Piosenka świetnie poradziła sobie w sieci, mimo że radio w ogóle jej nie puszczało. Wtedy poczułem, że formuła komercyjna się wyczerpała, a ja sam jestem nią zmęczony. Przy "Waniliowym" wyrzuciłem zniekształcające przekaz syntezatory, zrezygnowałem z patentów na hity i postawiłem na czyste piosenki. Dziś jestem niesamowicie szczęśliwy, że podjąłem tę decyzję i nie muszę już walczyć z tamtymi skrajnościami.

Co czułeś z momentem premiery pierwszego singla "Waniliowy"? Stresowałeś się, jak ta nowa era zostanie przyjęta?

- Czułem przede wszystkim niesamowitą zajawkę. Ogromnie się cieszyłem, że tworzę coś tak bardzo z krwi i kości, bez oglądania się na radiowy impakt i bez wciskania się w strój, który miałby mnie sztucznie linkować z przeszłością. Kluczowy i niezwykle mocny był sam moment premiery, bo zbiegł się z rewolucją w moim życiu zawodowym. Przy tym utworze poczułem, że zostałem trochę sam. Ludziom z wytwórni zaczął maleć zapał. Powiedzieli mi wprost, że przy mojej nowej, alternatywnej wizji mają coraz mniej punktów, na których mogą zarobić. Odpowiedziałem im więc, że nie zamierzam tworzyć wbrew sobie. Chciałem realizować swoje dziwne, niezależne pomysły i naturalnie zaproponowałem zmianę układu. Rozwiązaliśmy kontrakt i przeszedłem na model czysto dystrybucyjny. Nagle stałem się muzykiem i biznesmenem w jednym. Wszystko spadło na moją głowę - od zatrudniania grafików, po pakowanie fizycznych egzemplarzy płyt. Straciłem potężnego partnera, który dotąd obiema rękami był na pokładzie i miał swoje deale ze streamingami. Jednak gdy w dniu premiery zobaczyłem swój alternatywny numer na szczycie playlisty "New Music Friday Polska", poczułem gigantyczną ulgę. To był dla mnie ostateczny znak, że rynek i ludzie autentycznie zaakceptowali moją nową drogę.

"Powiedz mi, ile to warte, życie rzucone na stos" - pojawiające się takie przemyślenia nad swoją dotychczasową twórczością, jak te zarapowane na numerze "Wskocz ze mną do rzeki", były powodem napisania tego krążka, czy poniekąd jego efektem ubocznym?

- Myślę, że życie artysty to codzienna, wycieńczająca walka pasji, ideologii i własnej artystycznej religii z brutalnym koniunkturalizmem. Z prozą życia, w której na samym końcu i tak musisz iść do piekarni czy marketu i zapłacić za zakupy realnymi pieniędzmi. Na etapie pisania tych piosenek czułem już, że ta moja wewnętrzna ideologia i religia ostatecznie wygrywają z chłodną kalkulacją. Dlatego odpowiadając na twoje pytanie: tak, te przemyślenia były bezpośrednim powodem, a nie skutkiem ubocznym powstania tego albumu. Oczywiście proces twórczy to płynna materia - w połowie pracy nad płytą wszystko może się nagle obrócić o sto osiemdziesiąt stopni i koncepcja całkowicie się zmieni. U mnie na szczęście ta pierwotna wizja przetrwała do samego końca, bez żadnych kompromisów.

W warstwie kompozycyjnej i tekstopisarskiej był to dla ciebie trudny krążek do stworzenia?

- Wydaje mi się, że proces był o tyle prosty, że tym razem świetnie się bawiłem i od początku dokładnie wiedziałem, co chcę przekazać. Oczywiście, gdy siadasz z czystą kartką i narzucasz sobie zadanie napisania płyty, to nagle pojawia się paraliż i przerażenie, od czego w ogóle zacząć. Szukanie inspiracji, celu i tego, co tym razem weźmie się na warsztat, bywa trudne. Na "Waniliowym" najważniejsza była dla mnie spójna historia, pewien zamknięty storytelling. Postać, która na początku płyty jest tą przesiąkniętą konformizmem "osobą waniliową", na samym końcu śpiewa, że w finale i tak przyjdzie spokój. Przeprowadzenie bohatera przez tę drogę było dla mnie kluczowe. Dziś patrzę na to trochę jak matka, która po latach zapomina, jak potworny był ból porodowy (śmiech). Bardzo możliwe, że jestem teraz dokładnie w tej samej pozycji - po prostu nie pamiętam już, ile mnie to kosztowało nerwów. Aktualnie przeżywam po prostu piękny miesiąc miodowy z tą płytą (śmiech).

Czyli uczucie uwolnienia przewyższyło ciężar gatunkowy tej płyty…

- Absolutnie tak - to było stuprocentowe uwolnienie. Gdybym miał zrobić rzetelny rachunek sumienia i sprawdzić, kiedy dokładnie to wszystko się zaczęło, musiałbym wrócić do pierwszego napisanego tekstu. A był to właśnie utwór tytułowy. Piosenkę "Waniliowy" pokazałem wytwórni w styczniu 2024 roku, więc cała praca nad krążkiem zamknęła się w około półtora roku. To był intensywny, ale niesamowicie oczyszczający dla mnie czas.

Przed tobą letni festiwalowy sezon, a co za tym idzie, sporo koncertów. Jakie emocje ci towarzyszą przed możliwością zaprezentowania nowego materiału na żywo?

- Właściwie już teraz jesteśmy w trakcie letniej trasy. Z tych większych, festiwalowych wydarzeń to meldujemy się na Męskim Graniu - za nami już Żywiec, przed nami jeszcze Gdańsk. Do tego dochodzi sporo koncertów plenerowych i dni miast. Co do samego materiału na żywo, mam taki dziki plan, żeby ruszyć w Polskę z live sesjami w bardzo nietypowym anturażu, skupiliśmy się na rearanżacji również tych starych utworów. Dlatego "Lubię być z nią" brzmi teraz tak, jakby od początku powstał z myślą o "Waniliowym", i nikt na koncertach tego nie kwestionuje.

Czyli podsumowując, nie odcinasz się od "Baranovskiego" grubą kreską, a raczej starasz się zredefiniować wcześniejszą twórczość, by pokazać swoją nową, prawdziwą twarz…

- Zgadza się, podpisuję się pod tym. Każdy kolejny etap mojej twórczości jest dla mnie niesamowitym doświadczeniem i będę chciał się bawić tą sztuką, tą formą i wydaje mi się, że całkiem fajnie to wyszło.



