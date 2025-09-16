WaluśKraksaKryzys: "Cała moja twórczość jest manifestacją człowieka zagubionego" [WYWIAD]

Wiktor Fejkiel, Interia Muzyka: Spotykamy się z okazji premiery twojej najnowszej płyty - "Tematy i Wariacje". Skąd pomysł na zainspirowanie się Huxleyem, przy doborze tytułu?

WaluśKraksaKryzys: - Stąd, że bardzo lubię przyswajać myśli ludzi, którzy myślą w sposób pragmatyczny, a jednocześnie nieszablonowy i bardzo odważny. Huxley już w latach 50. celnie definiował przyszłość. Pisał o przeludnieniu, fotowoltaice, czy innych charakterystycznych dla dzisiejszego społeczeństwa rzeczach. Jako że moja płyta (w mojej ocenie) jest jakąś publicystyką, raportem ze stanu świata, to "Tematy i wariacje" naturalnie mi przypasowały.

To był pomysł, który rodził się w tobie od dawna?

- Myślę, że jest jednak dość świeży. Niezmienna od dłuższego czasu jest ciekawość, którą staram się w sobie pielęgnować i która pcha mnie do tego, żeby się rozwijać i poznawać nowe tematy. Dojrzała we mnie ta myśl, że teraz taki jestem i skupię się na takich elementach życia i rzeczywistości, które są opisywane na płycie. Poprzednia - "+ piekło + niebo +" - była raczej metafizyczno-ezoteryczna, co wynikało oczywiście z tego, że sam wtedy taki byłem. Ale z tego co zauważam, to cała moja twórczość jest jakąś manifestacją człowieka, w gruncie rzeczy, zagubionego. Jak się ktoś próbuje rozgościć w, przepraszam, kupie bardzo dużego szumu informacyjnego, no to prędzej czy później gubi się w tym świecie - i wszystkie moje płyty, zebrane w całość, są tego dowodem.

Na jednym z kawałków z "Tematów i Wariacji" postanowiłeś zrezygnować kompletnie z gitary. Poczułeś, że jest jej za dużo w twojej twórczości, czy nie wyciągałbyś aż tak daleko idących wniosków?

- Raczej bym nie wyciągał… Nie próbuję na siłę wymyślić koła na nowo - tak po prostu wyszło. Warto to zaznaczyć, ale tylko na zasadzie jakiejś ciekawostki, bo głównie jestem kojarzony ze sceną gitarową. Prawda jest taka, że jak gdzieś spotykam się ze znajomym i mam okazję wymienić się z nim moimi muzycznymi odkryciami, no to muzyka gitarowa nie jest tą, która pojawia się na moich playlistach najczęściej.

Krążek promowały dwa single: "VValka o każdy kolejny dzień" oraz "broń / goń". Z jakim ich odbiorem się spotkałeś?

- Hmm… Dla mnie dobre przyjęcie zaczyna się już wtedy, kiedy utwór jest ogólnodostępny. Ja nie do końca jestem przekonany, że moja muzyka ma być przyjemna i dobra. Czasami nie wyobrażam sobie użycia innych środków niż brutalnych, kwadratowych, mrocznych do wyrażania siebie. Więc nie wiem, czy moje piosenki są czysto rozrywkowe i przyjemne, i czy w takich kategoriach powinienem je oceniać. Niemniej jednak odbieram sporo gratulacji od fanów, od moich mistrzów, od obcych mi ludzi, ale też od bliskich. Spotykam też niepochlebne opinie. No i wszystko jest okej.

Sporo wątków polityczno-społecznych jest tutaj poruszanych - jest jednak jeden, na którego wyeksponowaniu zależy ci szczególnie?

- Szczerze mówiąc, chyba nie. Dla mnie płyta to jest całość, więc nie wiem, czy chciałbym coś tak wyjątkowo podkreślić. W ostateczności, jeśli chodzi o tekst i ogólnie przesłanie utworu, to chyba wyjątkowo zadowolony jestem z utworu "yolo _ yola".

Na "Tematach i wariacjach" gościnnie pojawiają się Arek Jakubik, Fisz, Cool P. Miałeś obawy co do tego, czy dobrze wpasują się w klimat płyty?

- Kompletnie nie - niektórych znałem wcześniej, a niektórych tylko z ich twórczości. Natomiast to wszystko wychodzi ode mnie bardzo naturalnie - jak mam jakiś pomysł na gościa, to takie zaproszenie się pojawia. Z różną łatwością, ale wydaję mi się, że doszliśmy do takiego fajnego momentu, w którym możemy podzielić się wspólnymi piosenkami.

Dość często powtarzanym przez ciebie motywem, dookoła promocji płyty, było "wydalenie cię z BORu (Biura Ochrony Rocka)" - co to konkretnie dla ciebie oznacza?

- Chodziło mi tutaj o środowisko ludzi, którzy organizują scenę rockową. Nie śpiewam o browarach i kebabie, które są chyba obecnie najsilniejszą reprezentacją muzyki rockowej w Polsce. Traktuję siebie, swoich fanów i ludzi z którymi pracuję poważnie i nigdy w życiu nie przyszłoby mi do głowy grać disco polo w wersji rockowo-metalowej. Organizatorzy niektórych festiwali, ze słowem "rock" w nazwie, twierdzą, że jestem mimo wszystko za mało rockowy i nie pasuje do tej sceny. No więc okej. Niemniej jednak wszędzie, gdzie jestem zapraszany, chętnie gram i chyba udowadniam, że jestem miłym młodym człowiekiem i mogę się kolegować prawie ze wszystkimi.

Czyli rozumiem, że kondycję współczesnego polskiego rocka postrzegasz dość słabo…

- W gruncie rzeczy mamy świetne zespoły, nazwijmy to, rockowe. Mamy jednak również zespoły które są karczemne i raczej niskich lotów, jeśli chodzi o warstwę liryczną i ogólnie przekaz, który niosą ze sobą. Ale nie możemy skreślać takich perełek, jak zespół Kresy - absolutnie genialny, który gra mega światowo. Mamy również zespół Atom Juice, który bardzo serdecznie polecam, bo to też są panowie, którzy naprawdę zawojują świat. Warto też sprawdzić twórczość szczecińskiego zespołu Mimikyu, który zagra w roli supportu na trasie promującej album. No ale wiesz, wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje na Pol'and'Rocku. Nie mówię tego tutaj ze złośliwości, tylko stwierdzam fakt, że jednak zespoły, które traktują siebie, odbiorców i rzeczywistość poważnie, rzadko kiedy goszczą na dużych scenach. Z całym szacunkiem, ale czy zespół Nocny Kochanek wnosi coś wartościowego do rzeczywistości, oprócz rozrywki i takiej chwili odwrócenia uwagi od codzienności…? Raczej powinno się tę codzienność budować i sobie układać, a nie zalewać alkoholem i zamęczać imprezami - ale to tylko moje zdanie.

Wraz z płytą, już zapowiedziany jest premierowy koncert 22 listopada w warszawskim Niebie. Będzie to pierwsza okazja, by usłyszeć w pełni na żywo nowy materiał?

- Jeśli chodzi o "w pełni na żywo", to tak - a później jedziemy z trasą. Raczej większość koncertów z niej zagramy w pierwszej połowie grudnia. Pomysł na nią jest taki, że mając ograniczenia czasowe, wskazałem chłopakom już teraz pulę kawałków, które chciałbym grać. Myślę o ponad 30 utworach - i po prostu w każdym mieście będziemy rotować tymi setlistami, tak, żeby w każdym z tych miejsc było coś wyjątkowego. Bardzo nie lubię traktować swoich koncertów jak pracy, tylko raczej jak odświętne wydarzenie, dlatego też z taką myślą przystępuję do nadchodzącej trasy.

