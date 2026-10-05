Rafał Samborski: "Sunshine" to wasz drugi album z Lydią, ale pierwszy, przy którym była już pełnoprawną członkinią Jungle. Jak wpłynęło to na waszą pracę nad płytą?

Tom McFarland: - Myślę, że Lydia daje nam po prostu niesamowity instrument. Jej głos i sposób pisania są fenomenalne. Kiedy jeszcze nie uczestniczyła w tworzeniu muzyki i albumów, czuliśmy, że istnieje granica tego, co możemy osiągnąć. Zwłaszcza jeśli chodzi o wokale, historie, które możemy opowiadać, oraz emocje w głosie. Teraz czujemy, że nie ma żadnych ograniczeń ani niczego, czego nie moglibyśmy osiągnąć. Dla ludzi kreatywnych to niezwykle ekscytujące, a kiedy udaje nam się nagrać dokładnie to, co zamierzaliśmy, daje nam to wielką satysfakcję. Nie sądzę, żebyśmy działali tak długo i nagrali tyle albumów, gdyby Lydia nie stała się częścią projektu.

"Sunshine" skręca w bardziej nostalgiczne i organiczne rejony niż wasze poprzednie albumy. Mam też wrażenie, że w porównaniu z wcześniejszymi wydawnictwami jest tu znacznie mniej disco. Co skłoniło was do tej zmiany?

- To była bardzo naturalna ewolucja. Podoba mi się, że wychwyciłeś organiczny charakter tej płyty. Ona rzeczywiście brzmi bardzo naturalnie, bardzo po ludzku. Słuchaliśmy mnóstwa brazylijskiej muzyki, w szczególności bossa novy z lat 60. i 70. Brazylijskie rytmy i sposób, w jaki tworzono wtedy muzykę, były naprawdę piękne, bardzo ludzkie, płynące z duszy.

Bardzo podoba mi się ten wpływ muzyki brazylijskiej. Ten groove jest naprawdę wyjątkowy.

- Myślę, że w karierze przechodzi się przez takie momenty, kiedy różne życiowe inspiracje stają się bardziej widoczne. Właśnie w takim miejscu jesteśmy teraz, także pod względem twórczym. I daje nam to mnóstwo frajdy.

Nie da się ukryć, że sukces "Back on 74" z waszego poprzedniego krążka, "Volcano", zaskoczył wszystkich - szczególnie chyba was. Co powiedziałbyś ludziom, którzy odkryli waszą muzykę właśnie dlatego, że ten utwór stał się viralem?

- Czujemy ogromną wdzięczność, zwłaszcza że sądziliśmy, iż będzie to najmniej popularny numer na płycie. Nauczyło nas to jednak bardzo cennej rzeczy: nawet jeśli nie sądzisz, że piosenka odniesie komercyjny sukces, ale naprawdę ją kochasz, i tak musisz ją wydać. Inni poczują, że włożyłeś w ten utwór całe serce i duszę. Nie mówię o muzyce tworzonej pod konkretny trend, z myślą o viralowym momencie. Prawdziwe virale rodzą się z autentycznej ludzkiej kreatywności i piękna.

A dlaczego taniec powinien być tak ważny dla ludzi? Czy chodzi o jego piękno? A może jest jakiś inny powód, dla którego tak mocno pokazujecie swoją miłość do tańca w teledyskach?

- Myślę, że najbardziej bezpośrednią ludzką reakcją na muzykę jest poruszanie ciałem, prawda? Kiedy jesteśmy w studiu, wiemy, że tworzymy coś dobrego, bo sami poruszamy się do muzyki, którą robimy. Tworzymy fizyczną więź z nią. To bardzo prosty pomysł, a prostotę niezwykle trudno osiągnąć.

Wszyscy sądzą, że aby coś było artystyczne, musi być bardzo złożone. Tymczasem stworzenie czegoś prostego i oparcie się na prostym pomyśle bywa naprawdę przerażające, bo prostota jest bezbronna. Kiedy więc robiliśmy pierwszy teledysk, pomyśleliśmy: dlaczego ktoś miałby nie tańczyć do naszej muzyki? A potem przyszedł czas na kolejny klip i uznaliśmy, że skoro tak dobrze bawiliśmy się przy teledysku, którego centrum stanowiła osoba tańcząca, to dlaczego nie mielibyśmy kontynuować i dalej tego zgłębiać?

A jak wyglądają twoje umiejętności taneczne?

- Cóż, musisz przyjść na nasz koncert w Łodzi, żeby się przekonać (śmiech).

Dobrze, czyli zobaczymy cię tańczącego na scenie?

- Tak, zdecydowanie! Zawsze świetnie się bawię.

To dobrze, bo właśnie chciałem zapytać, czego możemy się spodziewać 10 listopada w Łodzi podczas waszego występu. Czy ten koncert będzie zbliżony do waszego występu na gali BRIT Awards, który osobiście absolutnie kocham?

- Muzycznie tak, ale bardzo trudno zabierać tancerzy w trasę, bo to ogromny koszt. W zespole mamy już osiem osób, a cała ekipa liczy dziś 40 albo 50 osób potrzebnych do zbudowania widowiska, sceny i całego oświetlenia. W idealnym świecie moglibyśmy oczywiście wyruszyć w trasę razem z tancerzami. Ale ceny koncertowania oszalały: paliwo, wynajem całego sprzętu oświetleniowego i wszystkie podobne rzeczy kosztują co najmniej dwa razy tyle, co na początku naszej działalności. Niestety, zawsze będą więc jakieś ograniczenia. Uważam jednak, że sposób, w jaki prezentujemy muzykę oraz wizualna strona koncertu są niesamowite. Jesteśmy z tego bardzo dumni i myślę, że publiczność będzie się świetnie bawić.

Ktoś mądry powiedział kiedyś, że ograniczenia najbardziej pobudzają kreatywność. Myślę więc, że nie powinieneś się nimi martwić.

- Pewnie tak. Dziękuję za te słowa.

Pozostając przy tańcu: czy masz ulubioną choreografię z teledysków Jungle?

- Najbardziej lubię "Platoon", czyli nasz pierwszy teledysk. Mała dziewczyna tańczy w nim breakdance w dresie. Aż trudno uwierzyć, że kiedy kręciliśmy ten klip, miała zaledwie sześć lat, a dziś jest już dorosłą kobietą i ma własne życie. Dla mnie to osobisty faworyt właśnie ze względu na wspomnienia i nostalgię.

Zastanawiam się, czy Jungle mogłoby kiedyś przyjąć inną estetykę okładek albumów albo odejść od tańca jako centralnego elementu teledysków. Czy to już tak integralna część tożsamości Jungle, że po prostu nie wchodzi w grę?

- Na tym etapie to raczej kwestia niepodlegająca negocjacjom (śmiech). Zawsze bardzo podobała nam się idea Jungle jako artystycznej koncepcji i deklaracji. Jeśli kiedyś, będąc starszymi, spojrzymy wstecz na swoją karierę i dostrzeżemy siłę, z jaką od początku do końca prowadziliśmy wszystkie te twórcze narracje, poczujemy ogromną satysfakcję z tego, co udało nam się osiągnąć. Można to znów postrzegać jako narzucanie sobie ograniczeń, ale magia rodzi się właśnie ze sposobu, w jaki wyrażasz siebie w ich obrębie.

Zgadza się. Gdy widzę wasze okładki, od razu wiem, że to wy, a nie jakiś inny zespół.

- Tak. Jedyny problem w tym, że zaczyna nam brakować dobrych kolorów (śmiech).

Myślę, że przy następnym albumie pewnie jakieś znajdziecie.

- Mam taką nadzieję.

Patrząc na waszą regularność wydawniczą, macie dwa, trzy lata na szukanie kolorów.

- Tak, mniej więcej (śmiech).

To może kilka słów na zakończenie wywiadu?

- Nie możemy się doczekać koncertu w Łodzi. Więź łącząca nas z polskimi fanami jest silna i piękna. Polska kultura ma wiele wspólnego z angielską. Sami zresztą dorastaliśmy w Hammersmith, części Londynu z dużą polską społecznością. W każdym razie zawsze świetnie się u was bawiliśmy, niezależnie od tego, czy graliśmy na festiwalach, czy własne koncerty. Dlatego ogromnie cieszymy się z powrotu.

To w takim razie pozwolę sobie zadać jeszcze jedno pytanie - masz może jakieś szczególne wspomnienie związane z Polską?

- Tak. Pamiętam nasz występ na Orange Warsaw Festival podczas trasy promującej "Volcano". Zachodziło słońce, ludzie w tłumie trzymali race dymne, a cała scena była wypełniona niesamowitą energią. To był cudowny letni wieczór. Czułem, że cała publiczność jest naprawdę zaangażowana, zarówno w kontakt z nami, jak i ze sobą nawzajem.

Dla nas jako zespołu każdy koncert jest przejawem pradawnego ludzkiego rytuału: spotykamy się w dużej grupie, by w tej samej chwili doświadczać tego samego. Taka wymiana ludzkiej energii jest dziś bardzo rzadka, dlatego naprawdę staramy się ją pielęgnować.