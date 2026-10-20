Jarosław Kowal, Interia Muzyka: Zacząć można tylko od jednego pytania - co takiego wydarzyło się, że po dwunastu latach niebytu The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble znowu jest aktywnie działającym zespołem?

Jason Köhnen: - Tak, to jest kluczowe pytanie... Rozmowy zainicjowała Charlotte (Cegarra, wokalistka - przy. red.), a zwłaszcza tę pomiędzy mną a Gideonem (Kiersem, producentem elektroniki - przy. red.). To było chyba na początku 2025 roku. Bardzo rzadko w tamtym czasie rozmawialiśmy, ale któregoś dnia odezwała się z pytaniem: "Chciałbyś porozmawiać o możliwościach naprawienia tego, co wydarzyło się w przeszłości?". Na tamtym etapie wszyscy już ochłonęliśmy i byliśmy gotowi, by zacząć od nowa, ale rany z przeszłości sięgały głęboko. Nikt nie wiedział, od czego zacząć i jak na nowo nawiązać komunikację.

- Rany do pewnego stopnia goją się wraz z upływem czasu i łatwiej jest spojrzeć na popełnione błędy. Wiem, że gdybym w niektórych sytuacjach zachował się bardziej dojrzale, sprawy potoczyłyby się inaczej. Nie potrafiłem ich wtedy właściwie ocenić. W końcu jednak odbyliśmy rozmowę w pięcioro - Charlotte, Hilary (Jeffery, puzonista - przyp. red.), Eelco (Bosman, gitarzysta - przy. red.), Gideon i ja - i sprawiła nam wielką radość. Od razu poczuliśmy się spragnieni dopisania kolejnego rozdziału do naszej wspólnej historii.

- W latach 2012-2013 zespół nabierał rozpędu i zmierzał ku czemuś większemu. Zaczynaliśmy grać wyprzedane koncerty dla nawet siedmiuset osób. W tym szczytowym momencie naszej działalności wszystko się jednak posypało. To było bardzo bolesne przeżycie, ale poniekąd wyszło nam na dobre. Dojrzeliśmy, a ta wyjątkowa więź łącząca nas z tym projektem i sobą nawzajem zdołała przetrwać bardzo trudną próbę. Dlatego postanowiliśmy zacząć proces uzdrawiania naszej relacji i w 2025 roku zagraliśmy pierwszy koncert po reaktywacji. Chcieliśmy sprawdzić, czy magia wciąż tam jest i czy nadal czujemy ze sobą więź.

- Koncert okazał się ogromnym sukcesem. Bez żadnej promocji wyprzedaliśmy bilety w kilka tygodni. Wykorzystaliśmy jedynie starą listę mailingową sprzed tych wszystkich lat. Później głód grania stał się jeszcze większy i chyba nie może być lepszego procesu uzdrawiania. Odbudowa wzajemnego zaufania wymaga wprawdzie czasu - podobnie jak upewnienie się, że nie wpadniemy z powrotem w dawne schematy - ale teraz wszystko układa się naprawdę dobrze. Może ta przerwa była nam po prostu potrzebna do dalszego rozwoju. Dopiero teraz zbieramy dojrzałe owoce naszych trzech albumów, które przez minione lata żyły własnym życiem i zyskały poniekąd status kultowych.

Pod względem muzycznym musieliście na nowo nauczyć się grania ze sobą?

- Właśnie to było w tym wszystkim najpiękniejsze, że od razu graliśmy tak, jakby te dwanaście lat przerwy w ogóle nie istniało. Czuliśmy wręcz jeszcze silniejszą więź. Po pierwszym koncercie po reaktywacji próbowaliśmy więc sprawdzić, czy uda się nam stworzyć coś nowego, co nie było takie łatwe, bo mieszkamy w różnych państwach Europy. Hilary wpadł jednak na pomysł "psychic jamu", czyli improwizacji na odległość, opartej na intuicyjnym porozumieniu. Tak powstają teraz szkice nowych utworów. Umawiamy się na konkretny dzień i godzinę i zaczynamy w tym samym czasie nagrywać. Ustalamy skalę muzyczną, dźwięk bazowy oraz tempo, a później gramy intuicyjnie przez powiedzmy pół godziny albo godzinę, a na koniec synchronizujemy efekty. Podczas pierwszej takiej sesji poczuliśmy niesamowitą, niemal mistyczną więź. Okazało się, że wciąż potrafimy porozumiewać się muzycznie w ten sam magiczny sposób, który kiedyś towarzyszył nam na scenie.

Czy dobrze rozumiem, że w trakcie takich jamów w ogóle siebie nawzajem nie słyszycie?

- Dokładnie tak. Ani siebie nie widzimy, ani nie słyszymy. Zastanawiamy się jedynie, co mogą grać pozostałe osoby i intuicyjnie zostawiamy przestrzeń dla każdej z nich z myślą, która mogłaby przejmować inicjatywę w danej chwili. Na przykład kiedy gram na basie - czy to "czystym" brzmieniem, czy z efektami - intuicyjnie zakładam, że Eelco gra jakąś gitarową melodię albo że Charlotte robi coś z głosem. Tak właśnie wyglądają te nasze "telepatyczne" improwizacje.

W 1998 roku nagrałeś pod szyldem Bong-Ra utwór zatytułowany "Darkjazz" i okazało się to początkiem nowego podgatunku muzyki. Wiele zespołów używa dzisiaj tego określenia, ale czy dla ciebie kryje się za nim dzisiaj szersze znaczenie, czy uważasz je za coś twojego i bardziej osobistego?

- W połowie pierwszej dekady tego stulecia - chyba kiedy wydaliśmy "Here Be Dragons", a już na pewno po "From the Stairwell" - darkjazz jako gatunek faktycznie zaczął się formować. Najpierw stosowano to określenie na przemian z "noir jazzem", ale "darkjazz" bardziej się przyjął i utrwalił. W ogóle jednak o tym nie myśleliśmy, kiedy tworzyliśmy nazwę dla tego zespołu. Intrygowało nas połączenie tych słów, ale o "jazz" traktowaliśmy raczej w takim znaczeniu, jak w amerykańskim idiomie "all that jazz", czyli "cała ta reszta". Powiązaliśmy ten zlepek z Kilimandżaro, bo nie dość, że to kolejne ciekawe słowo o nietypowej strukturze literowej, to jeszcze sama góra jest bardzo tajemnicza. Lokalne plemiona określają ją jako "Górę Złych Duchów", a my chcieliśmy grać muzykę, która pasowałaby do tych tajemniczych bytów. Zależało nam na takiej nazwie, która nie dawałaby o sobie zapomnieć od pierwszego zetknięcia z nią. Wzbudzającej ciekawość i zachęcającej do sprawdzenia muzyki.

- Jazz jako gatunek do pewnego stopnia jest w naszym brzmieniu obecny. Eksperymentujemy z jazzowym rytmem perkusyjnym i jazzowym metrum, ale nasze najbardziej znane utwory - na przykład "Lobby" albo "Lead Squad" - bazują raczej na elektronicznym beacie. To nas odróżnia od chociażby Bohren & der Club of Gore, którego muzycy po tę mroczną, jazzową estetykę sięgali już wcześniej - u podstaw jakichś sześćdziesięciu-siedemdziesięciu procent naszego repertuaru znajduje się mocna elektronika.

To ciekawe, bo chociaż w październiku wystąpicie w Gdańsku na Festiwalu Jazz Jantar i mimo wszystko pierwiastek jazzowy jest u was silnie zaznaczony, częściej gracie w zupełnie innych miejscach i na przykład dla metalowej publiczności.

Myślę, że to właśnie ten mroczny aspekt naszej muzyki przyciąga słuchaczy metalu. Na tradycyjne festiwale jazzowe trafiamy rzadziej chyba po prostu dlatego, że nie gramy tradycyjnego jazzu. Nie jestem pewien, jak jazzowi muzycy postrzegaliby nasz zespół i czy w ogóle uznaliby nas za jazzmanów. Owszem, mamy instrumentarium, które wpisuje się w jazzową paletę brzmieniową, ale to dość osobliwy projekt. Nasz "jazz" brzmi w bardzo specyficzny sposób... Z drugiej strony, czym właściwie jest jazz? Według mnie to właśnie ta otwartość na "dziwność" i mnóstwo zaskakujących elementów.

Jeżeli chodzi o metal, to mam pewne doświadczenia związane z tym nurtem. Podobnie Eelco. Być może więc związki Kilimanjaro z tą sceną wynikają z tego, że kiedy zaczynaliśmy grać, szukaliśmy koncertów poprzez wcześniej wyrobione kontakty, a nie pisząc do jazzowych klubów czy festiwali. Waltera (Hoeijmakersa - przy. red.) i Jürgena (Van den Branda - przyp. red.), twórców Roadburn, znam mniej więcej od 1995 roku, a w 1999 wystąpiłem na pierwszej edycji ich festiwalu z moim doom-metalowym zespołem Celestial Season. Już chociażby ta impreza dowodzi, że wśród odbiorców muzyki metalowej istnieje wiele osób o bardzo otwartych głowach. Udało się nam zebrać bardzo lojalną grupę słuchaczy o różnorodnych gustach. Obejmującą fanów nieoczywistego jazzu, drone'u, metalu, ambientu, a nawet darkwave'u. Nasz zasięg jest dość szeroki.

Mroczny nastrój waszej muzyki może w uszach słuchaczy przybierać wymiar niemal metafizyczny. Kiedy bierzesz się za komponowanie muzyki, postrzegasz ten proces nie tylko jako formę działalności artystycznej, ale również jako swoisty duchowy czy ezoteryczny rytuał?

- W stu procentach. Wszystkie moje projekty muzyczne łączy właśnie to, że powstają na drodze bardzo intuicyjnego, duchowego i ezoterycznego procesu. Wiem, że pozostali członkowie zespołu również to czują na swój sposób. Wypracowałem taką metodę pracy, która pozwala mi na czerpanie z pewnego metafizycznego źródła. W przeszłości artyści nazwali je "bogiem", ale to po prostu niekończące się źródło kreatywności. Odkrycie go jest jak połączenie swojego wewnętrznego Wi-Fi z "routerem wszechświata", dzięki któremu otwiera się nieustanny przepływ pomysłów i twórczej energii. Czasami sygnał jest silniejszy, innym razem słabszy. Patrząc jednak na moją trzydziestoletnią działalność artystyczną i liczbę wydanych albumów, śmiało mogę powiedzieć, że zdecydowana większość mojego dorobku prezentuje wysoki poziom. Niezależnie od formy czy stylu. W żaden inny sposób nie potrafię i nie chcę tworzyć muzyki. Jest medytacyjna, duchowa, uzdrawiająca i sprzyja introspekcji oraz autorefleksji.

Wielokrotnie wymieniałeś Black Sabbath, Electric Wizard, Johna Coltrane'a czy Milesa Davisa jako inspiracje, więc zarysowanie mapy twoich muzycznych inspiracji nie jest trudne. Gdybyś miał z kolei nakreślić mapę inspiracji filozoficznych lub metafizycznych, jakie byłyby jej główne punkty?

- Jednym z najważniejszych byłby stoicyzm. Od blisko dekady jest mi niezwykle pomocny w korygowaniu kompasu moralnego, a także w odnajdowaniu wskazówek w chwilach zwątpienia albo po prostu wtedy, gdy sytuacja wydaje się przytłaczająca. W obecnych czasach dzieje się to dość często. Nauki stoickie stanowią dla mnie szczególnie cenne źródło wskazówek, ponieważ wyrastają z męskich wątpliwości i męskiej perspektywy. Pomagają mi zrozumieć własne rozterki i podsuwają konkretne zasady dotyczące funkcjonowania w świecie jako mężczyzna. Stoicyzm wspiera mnie w definiowaniu moich obowiązków wobec samego siebie i kształtowaniu etyki.

- Jeżeli chodzi natomiast o sferę metafizyczną, to kieruję się hermetyzmem. Istotna jest w nim zasada dualizmu, zgodnie z którą rzeczywistość, czy też poszczególne jej elementy, nie są postrzegane jako przeciwieństwa na zasadzie "czarne kontra białe" albo "gorące kontra zimne". Stanowią jedność o dwojakiej naturze. Gorąco i zimno to w rzeczywistości skrajne punkty tego samego spektrum, bo przecież nigdy nie da się precyzyjnie określić, gdzie kończy się zimno, a gdzie zaczyna gorąco. Dla każdego człowieka interpretacja tego, co gorące czy zimne - albo co jest miłością, a co nienawiścią - wygląda zresztą inaczej. Dzięki takiemu spojrzeniu na świat łatwiej jest mi zachować równowagę. Nie patrzę na niego w zero-jedynkowy sposób.

Napisałeś też esej na temat "paradoksu pokusy" i świata sterowanego przez maszyny w kontekście współczesnego społeczeństwa i technologii. W obliczu zmian, jakie sztuczna inteligencja i algorytmiczny streaming wprowadzają w sposobie odbioru sztuki, dostrzegasz ryzyko uznania ludzkiej twórczości - na jakimś etapie w przyszłości - za coś przestarzałego? Podobnie jak dzisiaj często myśli się o niereligijnej duchowości.

- Obecnie istnieją takie narzędzia stworzone na bazie sztucznej inteligencji, które mogą wzbogacić ludzką kreatywność. Niczym się nie różnią od Photoshopa, Abletona, różnego rodzaju wtyczek czy efektów. Oczywiście AI ma też znacznie większe możliwości i potrafi wygenerować coś, co nie wymaga od użytkownika żadnego wkładu twórczego, ale nie postrzegam tego jako zagrożenia. Eksperymentowałem z AI w obszarze dźwięku i obrazu i muszę przyznać, że jest to niesamowite. Mogę wygenerować na przykład trzydziestosekundowy fragment filmu, którego nigdy nie udałoby mi się stworzyć przy środkach, jakimi dysponuję. Zdaję sobie z tego sprawę, że to, co oglądam jest jedynie efektem wpisania komendy i działania algorytmu, a nie dziełem, pod którym mógłbym się podpisać, ale i tak robi to kolosalne wrażenie. Pamiętam, jak bardzo uwielbiałem filmy Raya Harryhausena (animatora znanego z "Bestii z głębokości 20 000 sążni" czy "Zmierzchu tytanów" - przyp. red.), kiedy byłem dzieckiem albo te mroczne produkcje fantasy z lat 60. i 70. Leżałem w łóżku i marzyłem: "Gdybym tylko mógł nakręcić film o Argonautach albo Tytanach...". Moja wyobraźnia szalała. A teraz, dzięki odpowiednim poleceniom, mogę faktycznie zrealizować filmy z moich dziecięcych marzeń. Nie zamierzam ich sprzedawać czy wyświetlać. Bawię się tym wyłącznie dla siebie.

- Z perspektywy muzyka nie widzę żadnego powodu, by generować cokolwiek i przyćmiewać własną twórczość. Po co miałbym rezygnować ze wspaniałej możliwości zanurzenia się w moim duchowym świecie - czy jakkolwiek to nazwać - i pozwolić, by sztuczna inteligencja załatwiła sprawę w dziesięć minut, wprawiając mnie przy tym w stan frustracji? To nie ma sensu. Jeżeli ktoś postrzega swoją kreatywność jako produkt i boi się, że inni wyprzedzą go za pomocą tej technologii, to wyznaczył sobie nieodpowiednie priorytety. Nigdy nie uważałem, że wytwarzam produkt. Muzyka może się nim stać, ale sam mam inną pracę i niewiele na niej zarabiam. A to, co zarobię ponownie w nią inwestuję.

Wspomniałeś, że stopniowo powstaje nowy materiał. Czy to będzie mniej więcej kontynuacja tego, co robiliście dotąd, czy idziecie w innym kierunku?

- Nigdy niczego w tym zespole nie zakładamy, dlatego nasze utwory często bardzo się od siebie różnią. Wszystkie zespala natomiast specyficzna tonalność i mroczna atmosfera. To zawsze było istotnym elementem brzmienia Kilimanjaro i tak pozostanie. Wszyscy mamy dość nietypowy sposób grania. Hilary ma swój unikalny styl gry na puzonie, a Eelco bardzo charakterystyczny styl budowania i dobierania akordów na gitarze. Dlatego to, co tworzymy teraz pod względem brzmienia jest dość bliskie naszej wcześniejszej muzyce. Rozmawialiśmy o tym, czy nasi dawni fani oczekują brzmienia nawiązującego do przeszłości, czy może bardziej interesuje ich coś nowego, ale ostatecznie tworzymy po prostu to, co przychodzi nam naturalnie. Jeżeli wyjdzie z tego coś fantastycznego i spodoba się ludziom, to świetnie. A jeśli nie przypadnie im do gustu... Trudno. Tak też bywa.