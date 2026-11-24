Wiktor Fejkiel, Interia Muzyka: Już w grudniu wracasz do Polski z wyjątkowym projektem - kolejną odsłoną twoich koncertów świątecznych w ramach trasy "The Spirit of Christmas". Po niemalże corocznych występach tutaj czujesz, że Polska stała się dla ciebie naprawdę wyjątkowym miejscem?

Tarja Turunen: Oczywiście, że tak - mówię to z pełnym przekonaniem. Odwiedzałam was już wielokrotnie, a w ostatnich latach, tak jak trafnie zauważasz, częściej niż kiedykolwiek. Z tym projektem świątecznym wystąpiłam w Polsce po raz pierwszy już jakiś czas temu i było to absolutnie piękne doświadczenie. Koncerty były niesamowite, sale pełne, a publiczność reagowała fantastycznie. To niesamowicie miłe widzieć, jak ciepło mnie tutaj przyjmujecie. Co więcej, już w kwietniu będę znowu grać w Polsce w ramach trasy promującej mój nowy album. Także jestem ogromnie wdzięczna moim polskim fanom - zawsze potrafili mnie wspaniale wspierać. Kiedy mogę widywać ich częściej, moja artystyczna dusza po prostu rozkwita.

Skupiasz się w tym projekcie na pokazaniu świąt w bardziej melancholijnym, mrocznym świetle. Skąd wziął się pomysł, aby nadać bożonarodzeniowej muzyce takie ciemniejsze barwy?

- Jestem chrześcijanką, a tradycje związane z Bożym Narodzeniem w Finlandii bywają całkiem mroczne. To najciemniejsza pora roku w naszym kraju i nasza muzyka świąteczna wcale nie jest z założenia przesadnie radosna. Oczywiście, mamy też weselsze utwory, ale to nie ma nic wspólnego z tym bardzo amerykańskim, komercyjnym popem świątecznym - nasze pieśni są głęboko melancholijne. Cała koncepcja "mrocznych świąt" zrodziła się u mnie dość naturalnie kilka lat temu, kiedy pracowałam nad swoim pierwszym albumem z tego cyklu. Zależało mi na płycie dedykowanej tym wszystkim, którzy w okresie świątecznym czują się samotni. Przecież Boże Narodzenie przedstawia się zazwyczaj jako idealne, ciepłe święto rodzinne - ale to rzeczywistość nie dla każdego. Stworzyłam ten materiał po to, by ludzie mogli odnaleźć w nim radość, spokój i poczuć się mniej samotni.

Któraś z tych tradycyjnych, doskonale znanych świątecznych piosenek sprawiła ci trudność w zaaranżowaniu?

- Było ich naprawdę sporo, na przykład taki utwór jak "Jingle Bells". Szczerze mówiąc, absolutnie nie przepadam za dźwiękiem tych dzwoneczków - jak dla mnie to wszystko jest o wiele za radosne (śmiech)! Praca nad nim była naprawdę trudna. Na szczęście mam w zespole niesamowitego aranżera, Jima Dooleya z Los Angeles, z którym współpracuję przy płytach świątecznych, a także przy moich heavymetalowych krążkach. Wziął te dzwoneczki i sprawił, że udało się zmienić ten utwór w coś mrocznego, tchnąć w niego zupełnie nowe życie.

Podejrzewam, że z takim "Feliz Navidad" było podobnie…

- Dokładnie to samo (śmiech). Zmiana piosenki, którą słyszałaś w kółko przez całe życie w jednej, utartej formie, wymaga ogromnego wysiłku.

Skąd pojawiła się w tobie potrzeba, by pokusić się o "Score for a Dark Christmas" jako dopełnienie poprzednich krążków "From Spirits and Ghosts" oraz "Dark Christmas"?

- Ten koncept po prostu chwycił. Pierwszy mroczny album świąteczny odniósł wielki sukces, a ta estetyka stała się dla mnie bardzo ważna. Widziałam, jak mocno fani zżyli się z tymi piosenkami. Co ciekawe, słyszałam od wielu osób, że chociaż to płyta świąteczna, słuchają jej regularnie także zimą, we wrześniu czy w środku lata (śmiech). Wszystko dlatego, że została wyprodukowana w zupełnie inny, ponadczasowy sposób. Dlatego chciałam trzymać się tego kierunku. Koncerty w Polsce będą w tym roku podobne, ale zarazem zupełnie inne od tych, które widzieliście poprzednio. Przygotowaliśmy dotąd niegrane aranżacje, więc będzie to nowe doświadczenie zarówno dla mnie, jak i dla każdego, kto pojawi się na sali.

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej - poza przyjazdem w grudniu, Polskę odwiedzisz również w kwietniu, w ramach trasy promującej twój najnowszy krążek "Frisson Noir". Czym różni się energia fanów na tych nastrojowych koncertach świątecznych od tej, którą czujesz na koncertach stricte metalowych z autorskim materiałem?

- To dwa zupełnie odrębne światy! Na koncertach świątecznych atmosfera jest niezwykle intymna i spokojna - ludzie nie skaczą, skupiają się na czystej muzyce i emocjach. Z kolei na koncertach metalowych przeżywamy wielkie święto, buzuje w nas czysta energia i tworzymy z publicznością jedną całość. Jestem szczęśliwa, że w swojej karierze mogę poświęcić się tym dwóm bardzo różnym światom - z jednej strony być blisko ludzi na kameralnych koncertach, gdzie liczy się tylko muzyka, a z drugiej strony stawiać na żywiołową komunikację z publicznością.

Byłabyś w stanie wskazać, co z tych dwóch rzeczy sprawia ci większą satysfakcję?

- Oczywiście istnieje różnica pomiędzy wykonywaniem własnych piosenek a śpiewaniem coverów i nadawaniem im własnego charakteru - to zupełnie inne emocje. Ale ja po prostu kocham śpiewać. Nie traktuję tego jak pracy - czuję, że poprzez muzykę rozprzestrzeniam w świecie coś dobrego i daję ludziom mnóstwo dobrej energii. Gdybym jednak musiała wybrać... nie potrafiłabym! Koncerty metalowe dają mi tę niezwykłą moc, ale kocham też śpiew klasyczny i pełną koncentrację na technice wokalnej. Obie te rzeczy są dla mnie niezwykle ważne.

Musimy jeszcze wspomnieć o "Frisson Noir" - twoim pierwszym krążku od siedmiu lat (nie wliczając "Dark Christmas"). Co czułaś, gdy ponownie wróciłaś do studia, by nagrać własny, autorski materiał?

- Czułam się naprawdę świetnie. Przez te wszystkie lata pisałam materiał i trzymałam pomysły w archiwum. Kiedy w końcu nadszedł czas, by się na tym skupić, bardzo ciekawe było przejrzenie tych nagrań i sprawdzenie, co stworzyłam na przestrzeni lat. Cały proces kompozycyjny był niezwykle przyjemny. Byłam w tym okresie bardzo zajęta innymi projektami - wydałam w tym czasie wiele innych albumów, choć nie heavymetalowych i solowych. Kiedy jednak przyszedł moment na ten krążek, miałam w sobie pełne zaufanie i świetne emocje. Nie czułam paraliżującej presji na barkach - wiem, że mój zespół muzyków, z którymi pracuję od lat, daje z siebie absolutnie wszystko. Praca nad tym albumem była czystą przyjemnością, a ja jestem niezwykle wdzięczna za jego brzmienie i za to, że mogłam spróbować zupełnie nowych rzeczy.

Jak nowy album został przyjęty po tych kilku miesiącach od premiery?

- Bardzo, bardzo dobrze! Odbiór jest niesamowity na całym świecie. Zagraliśmy już naszą pierwszą europejską trasę koncertową promującą ten materiał i koncerty były po prostu piękne. Fani byli niezwykle podekscytowani, a granie nowej setlisty i widzenie ludzi, którzy już teraz śpiewają z nami nowe piosenki, przeżywając całe show emocjonalnie - to było coś niesamowitego. Świetnie się bawiliśmy.

Gdzie widzisz swój największy postęp podczas pracy nad tym krążkiem w porównaniu do poprzednich wydawnictw, takich jak "In the Raw"?

- Różnica tkwi w samym brzmieniu albumu oraz w procesie pisania piosenek. Przy tym materiale w dużej mierze pisałam wszystko sama. Na wcześniejszych płytach również mocno angażowałam się w powstawanie utworów, ale tym razem postawiłam sobie wyzwanie: udowodnić sobie, że w razie potrzeby potrafię zrobić to w pojedynkę. Jestem bardzo dumna z tego, jak rozwijałam się przez te lata i jak rosła moja pewność siebie jako wokalistki.