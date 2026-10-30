Wiktor Fejkiel, Interia Muzyka: Jakie to uczucie wrócić do wydawania autorskiej muzyki po ponad czterech latach nieobecności?

Szczyl: - Szczerze mówiąc, nie skupiałem się mocno na analizowaniu samego tego uczucia. Po prostu czuję ekscytację i bardzo się cieszę, że to się wreszcie dzieje. Towarzyszy mi też duża ciekawość - zastanawiam się, dokąd zaprowadzi mnie ten, nazwijmy to, znacznie dojrzalszy materiał. Przede wszystkim jestem szczęśliwy, że znowu na pierwszym miejscu jest u mnie muzyka, a nie cokolwiek innego. Dziś przychodzi mi to z pełną świadomością - chcę po prostu z niej i dla niej żyć. Ta nowa płyta przekonała mnie o tym na sto procent.

Nie da się ukryć, że ten krążek stoi mocno w opozycji do obecnego rapowego mainstreamu. Pokazałeś to już w zasadzie pierwszym singlem "Dla Ciebie". Stresowałeś się tym powrotem?

- Stresowałem się. Naprawdę bardzo się stresowałem, ale wcale nie samym powrotem czy odbiorem samego utworu. Najbardziej z tego wszystkiego przerażało mnie to, że na co dzień niemal w ogóle nie korzystam z mediów społecznościowych. Totalnie nie wiedziałem, co powinienem napisać w sieci, żeby to miało ręce i nogi. Dla mnie to wciąż czarna magia (śmiech).

Post promujący nowy singiel wzbudził w tobie największy stres (śmiech)?

- Dokładnie tak (śmiech). Nie wiedziałem, co napisać, żeby po tylu latach milczenia nie brzmiało to tanio czy idiotycznie. Zależy mi na tym, by to nie był chwytliwy, klikalny post, bo to był dla mnie naprawdę ważny moment. Dzisiejszy internet ma niestety tendencję do sprowadzania wszystkiego do beki. Na szczęście moi słuchacze okazali się niesamowicie wrażliwi i wyrozumiali. Gdy ten pierwszy strach minął, wszystko już potoczyło się naturalnie.

Wspomniałeś w jednym z wpisów: "Był moment, kiedy chciałem przepraszać za moje lata ciszy, ale po chwili zastanowienia to te lata ciszy sprawiły, że jest czym ją przerwać". Czujesz, że po tym czasie wracasz silniejszy - jako artysta, raper, ale też po prostu jako człowiek?

- Właśnie ta cisza dała mi to poczucie bycia silniejszym. Na początku rzeczywiście miałem w sobie jakąś dziwną potrzebę przepraszania odbiorców, że musieli tak długo czekać, ale szybko zrozumiałem, że bez tej przerwy nie byłoby dzisiaj o czym mówić. Przede wszystkim czuję się lepiej jako człowiek. Mam w sobie przemożne poczucie, że - choć mówi się tak na każdym etapie życia - tym razem naprawdę dorosłem. Przez te ostatnie lata zaszła we mnie ogromna zmiana. Przestałem to niepotrzebnie rozkminiać, pozwoliłem sobie na spokój i zyskałem wewnętrzną pewność.

"Przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze" to niezwykle dojrzały, poruszający album. W jaki sposób przekonałeś samego siebie, że wypuszczenie krążka tak mocno alternatywnego i emocjonalnego to właściwa droga na powrót?

- Doszedłem do prostego wniosku: jedyne, co ma dla mnie sens w twórczości, to robienie muzyki w zgodzie ze sobą i czerpanie z tego czystej frajdy. Chcę pisać o rzeczach, które podobają się mnie samemu. Przez to przestałem w ogóle myśleć kategoriami tego, co jest mainstreamowe, a co nie. Po prostu tworzę piosenki, których na rynku bardzo mi brakowało. Mam ciche marzenie, by ten materiał stał się dla kogoś w przyszłości czymś ważnym. Jeśli z czasem takie brzmienie stanie się znów popularne - super. Dla mnie najważniejsze jest to, że to po prostu autentyczna muzyka. Cieszę się, że ją robię i czuję, że ten krążek to dopiero początek - nie odkryłem jeszcze wszystkich kart i chcę iść znacznie dalej.

Pamiętam moment, gdy twoja EP-ka "8171" przyniosła ci Fryderyka w kategorii albumu roku. Tego typu nagrody i sukcesy budowały na tobie presję przed pracą nad kolejnym krążkiem? A może udało ci się znaleźć ten wewnętrzny spokój i odciąć od zewnętrznych oczekiwań…?

- Na to wszystko składa się bardzo wiele czynników. Tamten moment był oczywiście wyjątkowy, bardzo fajny i miły - dostać takie wyróżnienie to super sprawa. Ale to w żaden sposób nie wpłynęło na moją pracę - ani w stronę ułatwienia, ani utrudnienia pisania. Po prostu musiałem przepracować w sobie pewne tematy. Nigdy nie robiłem muzyki pod cudze oczekiwania i zawsze tak było. Z tego powodu graliśmy swego czasu naprawdę dziwne, nieprzewidywalne koncerty (śmiech).

Wystarczy tu wspomnieć chociażby waszą ostatnią trasę z materiałem z "8171", kiedy graliście te utwory w zupełnie surowych, punkowo-noise'owych aranżacjach…

- Ludzie bywali mocno zdezorientowani, więc potem z kolei przeszliśmy w klimaty czysto jazzowe, w których utrzymaliśmy całą poprzednią trasę koncertową. Ale na tym polega ta zabawa. Robienie dokładnie tego, na co masz ochotę, daje największą radość i satysfakcję.

Patrząc na drogę od "Polskiej Florydy", przez "8171", aż po najnowsze "Przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze" - gdzie upatrywałbyś swojego największego wewnętrznego i kompozycyjnego progresu?

- Te wydawnictwa są od siebie tak skrajnie różne, bo reprezentują całkowicie odmienne momenty w moim życiu. "Polska Floryda" była czystym zewem - takim impulsem, że po prostu musiałem to nagrać, bo "życie rapem wygra lęki". Wchodziłem do studia bez planu, z marszu, dlatego to wydawnictwo miało w sobie taką lekkość. "8171" było z kolei materiałem zdecydowanie bardziej eksperymentalnym - mieliśmy pełną świadomość, że robimy rzeczy trudne i mało przystępne. Największy progres widzę jednak w tym, że przy najnowszym krążku odważyłem się na coś, czego wcześniej nie potrafiłem robić - i wciąż nie uważam się za eksperta, ale po prostu świetnie się tym bawię. Po raz pierwszy zacząłem sam produkować i współprodukować utwory, co daje mi ogromną dumę. Do tego mam nadzieję, że z wiekiem po prostu staję się lepszym człowiekiem - dla siebie i dla ludzi wokół. Wierzę, że to słychać w tekstach, które wychodzą już z zupełnie innego miejsca niż wtedy, gdy miało się dwadzieścia lat i myślało się, że zjadło się wszystkie rozumy.

W tekstach widać to szczególnie, bo znajdują się na tym krążku dwa niezwykle osobiste momenty - mówię o skicie i interlude z gościnnym udziałem twoich rodziców. Kiedy poczułeś, że jesteś gotowy, by wpuścić słuchaczy tak głęboko do swojego prywatnego świata?

- To dla mnie zawsze ciekawy temat, bo... ja w zasadzie nie wiem, czy traktuję to jako jakąś wielką intymność. Zawsze dziwią mnie ludzie, którzy boją się napisać o sobie prawdy z obawy, że ktoś domyśli się, o kogo chodzi. Chyba nie mam w sobie takiego lęku przed konfrontacją z własną tożsamością. Nie myślałem o tym w kategoriach kontrowersji czy obnażania się - to po prostu jestem ja, mój świat i moi rodzice, którzy opowiadają mi różne historie. Jestem im za to niezwykle wdzięczny, bo wiem, że wiele osób nie ma tak bliskich, otwartych relacji z rodzicami. Historie mojej mamy i taty mają w sobie potężny ładunek emocjonalny. W dodatku oni sami nie wiedzieli, że te nagrania trafią na płytę, dowiedzieli się dopiero w dniu premiery (śmiech). Uważam, że jako ludzie musimy zachować w sztuce to, co ludzkie. Jeśli usuniemy z twórczości całą autentyczność, to o czym to w ogóle jest i jaki dajemy przykład?

Skąd w ogóle wzięła się geneza wplecenia ich w strukturę albumu? Nie jest to najbardziej typowa rzecz, jaką raperzy mają w zwyczaju robić (śmiech).

- Dla mnie w muzyce, w literaturze czy w filmie najważniejszy jest właśnie ładunek emocjonalny - szukam rzeczy, które niosą głęboką wartość i wywołują efekt "wow" albo autentycznie wzruszają. Nagrałem te rozmowy dla siebie, bo chciałem zachować je jako pamiątkę na przyszłość. Kiedy po latach wracałem do pracy nad tym materiałem, pomyślałem, że fajnie byłoby wpleść te historie w krążek, porque mocno rezonowały z tym, przez co sam wówczas przechodziłem. Gdy usiadłem z moim przyjacielem, świetnym muzykiem i perkusistą Tymkiem Papiorem, i nałożyliśmy na te opowieści podkład muzyczny, utwór zyskał zupełnie nowy wymiar. To jest właśnie to, co chcę dawać ludziom - coś zaskakującego, czego nie słyszy się na każdej płycie. Jeśli mogę kogoś zaskoczyć i poruszyć tak, jak sam chciałbym być zaskakiwany jako słuchacz, to znaczy, że zrobiłem to, po co tu jestem.

Czyli twoją główną intencją przy tworzeniu tego krążka było po prostu wywołanie w słuchaczach jak najszczerszych emocji i uderzenie w ten najbardziej czuły, poruszający punkt…

- Wiesz, ja tak naprawdę pisałem te rzeczy głównie dla siebie. Najważniejsza była dla mnie czysta radość tworzenia - zabawa formą, poszukiwanie nowych brzmień i odrywanie się od ziemi. Lubię wchodzić na nieznany teren i przeciągać strunę nawet w miejsca, w których nie czuję się w pełni pewnie, by próbować nowych rzeczy. To właśnie to poszukiwanie przyniosło mi największą satysfakcję i to ono w głównej mierze ukształtowało ten album.

Gdy rozmawiamy o ewolucji twojego brzmienia, widać jedną stałą tendencję - nie boisz się zapraszać gości i wchodzić w nieoczywiste kooperacje. Tym razem na krążku pojawiają się Hubert. oraz Kasia Lins. Efekty tych współprac przerosły twoje oczekiwania?

- To dwie osoby, z którymi od bardzo dawna chciałem coś nagrać. Twórczość Hubert.a śledzę właściwie od samego początku. Pamiętam, jak kiedyś podesłał mi jeden ze swoich pierwszych numerów - to była "szara bluza", która dziś jest już klasykiem. Byłem w głębokim szoku, jak to jest lekkie, a zarazem jak trafnie uchwycił coś, co każdy z nas zna, ale niewielu potrafi tak zgrabnie nazwać. Bardzo chciałem z nim współpracować, on zresztą też zapraszał mnie do siebie, ale przez długi czas zmagałem się z blokiem twórczym i brakiem weny. Ogromnie się cieszę, że w końcu się udało. Uwielbiam jego styl i uważam, że w tym utworze siedzi wyśmienicie - brzmi tak naturalnie, jakby ten numer był napisany specjalnie pod niego.

Z Kasią Lins również znamy się od lat - słuchałem jej utworów, zanim sam w ogóle zacząłem robić muzykę. Przecięliśmy się bliżej dzięki moim przyjaciołom z zespołu Nene Heroine, z którymi zresztą sam gram. Nagrali razem z Kasią utwór "Wola", który uważam za jedną z najpiękniejszych polskich piosenek ostatnich lat. Po tylu wspólnych koncertach i rozmowach po występach marzyłem o wspólnym numerze, ale trochę się tego bałem. Kasia jest genialną songwriterką i pisze jedne z najlepszych, najbardziej poetyckich tekstów w tym kraju. W końcu zebrałem się na odwagę i jestem zachwycony tym, co razem stworzyliśmy. Z pewnością będę chciał jeszcze zrobić z nią coś w przyszłości.

Jeden z tych utworów, "Wolne popołudnia w Polsce", był singlem promującym płytę. Mieliście okazję zaprezentować ten kawałek na legendarnym koncercie Hubert.a na skoczni narciarskiej w Wiśle. Jak zapamiętałeś ten wieczór?

- To był niesamowicie śmieszny i udany wieczór (śmiech). Od lat grałem bardzo mało koncertów, więc kiedy tam pojechałem, uderzyła we mnie czysta energia ludzi żyjących tą sceną. Fajnie było znowu spotkać wszystkich - od legend polskiego rapu, jak Paluch i Włodi, po moich serdecznych kolegów: Kacperczyków czy chłopaków z BSK. Sam występ był dla mnie bardzo ekscytujący, tym bardziej że pojechałem tam z moim przyjacielem Piotrkiem, który jest gigantycznym fanem skoków narciarskich. Widzieć jego radość, gdy tam był, to było coś niesamowitego (śmiech). Na naszą własną odpowiedzialność pozwolono nam wjechać na samą górę i usiąść we dwóch na belce startowej, z której skaczą zawodnicy. Siedzieliśmy tam z papierosem, drinkiem w dłoni i oglądaliśmy cały koncert z góry skoczni. Coś niesamowitego, super wspomnienie i świetna noc.

Naturalnym krokiem po premierze krążka jest trasa koncertowa. Poprzednia była bardzo kameralna i eksperymentalna, nastawiona na bliski kontakt z publicznością - wyprzedała się błyskawicznie do samego końca. Tym razem celujecie już w większe przestrzenie?

- Tak, będziemy próbować zagrać w większych klubach - chcemy zaryzykować i pójść w większą skalę. Zobaczymy, z czym się zderzymy - mam wielką nadzieję, że po prostu ze słuchaczami chętnymi do przeżywania tej muzyki na żywo.

Czujesz, że po tych ostatnich występach - jak u Hubert.a czy na festiwalu 3ERA - jesteś jeszcze bardziej spragniony powrotu do koncertowania tak samo, jak do samego wydawania płyty?

- Bardzo chcę grać koncerty i po prostu w pełni żyć muzyką. Doszło nawet do tego, że zacząłem myśleć o nauce gry na nowym instrumencie - na przykład na trąbce - bo chciałbym umieć wyrażać swoje emocje na scenie czymś więcej niż tylko słowem. Koncerty wciąż potwornie mnie stresują, ale niezwykle mocno chcę to robić. Nie mogę się już doczekać.

Nadchodząca trasa będzie miejscem do eksperymentów z aranżacjami, czy skupicie się głównie na czystym zagraniu i ograniu nowego materiału z płyty?

- Zapewne naturalnie wyjdzie tak, że wiele elementów pozmieniamy albo rozwiniemy w trakcie grania. Z zespołem znamy się i gramy od lat, więc jesteśmy tak ograni, że wychodzi to całkowicie naturalnie. Nawet gdy gramy koncert, właściwie za każdym razem brzmi on inaczej, bo na przykład ktoś zapomni na scenie o jakimś fragmencie i natychmiast wszyscy to chwytamy i lecimy w inną stronę. Zazwyczaj tylko my wiemy, że coś poszło inaczej, niż planowaliśmy, ale ostatecznie działa to na plus (śmiech). Każdy występ staje się unikalny. Sam osobiście nie lubię koncertów będących odtworzeniem płyty jeden do jednego. Wolę, gdy dzieje się coś wyjątkowego - zwłaszcza pod kątem muzycznym, a nie tylko wizualnego show.

Na wspomnianym już festiwalu 3ERA zagraliście bardzo długi koncert i zaprezentowaliście ogromną część nowego materiału jeszcze przed jego oficjalną premierą. Jakie to było uczucie - pokazać ludziom utwory, których nikt wcześniej nie słyszał?

- Zagraliśmy wtedy chyba aż 16 utworów - pół starego i pół zupełnie nowego materiału. Szczerze mówiąc, sam nie wiem, jak ułożymy setlistę na nową trasę, żeby zagrać i nowe, i stare rzeczy, bo wyjdzie z tego dwu- lub trzygodzinny koncert (śmiech). Ale granie przedpremierowych numerów było niesamowicie ciekawym doświadczeniem - rzadko się zdarza na polskiej scenie, by ktoś grał tak dużo nieznanego materiału na żywo. Reakcja ludzi była fascynująca: z jednej strony chcieli się bawić, z drugiej wsłuchiwali się w teksty i szukali w tym czegoś dla siebie. Mieliśmy tam na przykład jeden krótki utwór z powtarzalnym refrenem - po pewnym czasie kręcenia go w kółko ludzie zaczynają śpiewać go razem z nami. Kasia Lins też do nas dołączyła i ten numer na żywo zrobił potężne wrażenie.

Jak wy sami na scenie czuliście się, zderzając się z tymi nowymi piosenkami na żywo po tylu miesiącach spędzonych w studio?

- Co ciekawe, próbowaliśmy się w pełnym składzie tak naprawdę dopiero w dzień samego koncertu (śmiech). Wcześniej przez dwa dni ktoś zawsze wypadał i szczerze mówiąc, był lekki stres. Ale gdy wyszliśmy na scenę, wszystko popłynęło. To trochę przypominało mi podejście takich artystów jak Bob Dylan, którzy przychodzili, śpiewali numer, którego nikt wcześniej nie słyszał, i to tworzyło magię chwili. Oczywiście aranże będą jeszcze szlifowane, ale to zderzenie z publicznością po raz pierwszy tu i teraz dało nam ogromną frajdę.

Podsumowując naszą rozmowę: premiera nowej płyty, wywiady, single, próby i trasa koncertowa na horyzoncie. Czujesz, że w pełni wróciłeś do bycia artystą? Do robienia tego, co kochasz?

- Wracam w idealnym momencie. Przede wszystkim dlatego, że po prostu chcę i muszę to robić. Nic innego nie potrafię i wciąż czuję, że nie robię tego jeszcze w taki sposób, w jaki docelowo bym chciał. To jest ciągły proces doskonalenia się. Ostatnio odkryłem swoje ulubione motto: gdy ktoś pyta mnie, jak to wszystko idzie i jakie mam oczekiwania, odpowiadam: "Będzie dobrze, a jak dobrze - to się zobaczy" (śmiech). Żyję według tej zasady, robię muzykę i chcę z niej żyć tak, by na tej drodze zawsze było coś nowego do odkrycia, co zaskoczy przede wszystkim mnie samego.