Historia Sleaford Mods zaczęła się w Nottingham w 2007 roku. Jason Williamson tworzył początkowo z Simonem Parfrementem. Projekt od początku wyrastał z frustracji codziennością, nisko płatną pracą i społecznymi nierównościami. Muzyka miała być przestrzenią dla ostrego komentarza i zwracania uwagi na powszechne w społeczeństwie problemy.

Dzisiejsza formuła zespołu ukształtowała się po dołączeniu Andrew Fearna na początku następnej dekady. Przejęcie przez niego produkcji pozwoliło Williamsonowi skupić się na tekstach. Podział obowiązków okazał się kluczowy: Fearn odpowiada za muzykę, a Williamson za słowa i wokalną ekspresję.

Sleaford Mods ponownie w Polsce

Szerszą uwagę przyniosły im "Austerity Dogs" z 2013 roku i wydane rok później "Divide and Exit". Kolejne albumy, w tym "English Tapas", "Spare Ribs" i "UK Grim", umacniały pozycję grupy. Ten ostatni dotarł w 2023 roku do trzeciego miejsca brytyjskiej listy bestsellerów.

Electro-punkowy duet w ramach promocji 13. studyjnej płyty "The Demise of Planet X" powróci do Polski - 1 listopada wystąpi w klubie Stodoła w Warszawie.

Jarosław Kowal, Interia Muzyka: "The Demise of Planet X" jest ostrzeżeniem, elegią dla ludzkości czy może chłodną obserwacją stanu, w jakim się znaleźliśmy?

Jason Williamson (Sleaford Mods): - Chciałem po prostu spróbować opisać moje postrzeganie świata w jednym zdaniu. Nie chodziło o wyrażenie się w sposób jasny i precyzyjny, bardziej o zasygnalizowanie, w jakim stanie, w moim odczuciu, obecnie się znaleźliśmy. Słowa "The Demise of Planet X" pochodzą z tekstu jednego z wczesnych utworów Sleaford Mods - "Chop Chop Chop". Powstał jeszcze zanim dołączył Andrew (Fearn - przyp. red). Zawsze uważaliśmy, że brzmi to świetnie, a teraz dobrze w dodatku oddaje nasze spojrzenie na świat.

Trudno się nie zgodzić, że wszystko wygląda dzisiaj ponuro, ale od uznania tej planety za już martwą powstrzymuje mnie myśl o tysiącu latach średniowiecza. Czasach, które z pewnością były równie fatalne, jeżeli nie jeszcze gorsze. Być może więc to tylko koniec dla naszych pokoleń, a dla przyszłych wciąż istnieje nadzieja?

- Masz całkowitą rację, ale nawet kiedy próbuje się myśleć w taki sposób, i tak trudno uniknąć popadnięcia w pewnego rodzaju nihilizm i obsesję na punkcie samego siebie. Każdy w końcu zaczyna myśleć po prostu o własnym życiu i własnym samopoczuciu. Zgadzam się jednak w pełni z tym, że w przeszłości świat przechodził przez znacznie gorsze kryzysy. Musimy pamiętać, że jako gatunek poczyniliśmy duże postępy. To oczywiste, że ludziom żyje się dzisiaj znacznie lepiej niż sześćset lat temu, co nie zmienia jednak faktu, że kiedy władze i politycy dysponujący arsenałem broni zachowują się w podły i okrutny sposób, łatwo można o tym zapomnieć.

Jeśli żyjemy na martwej planecie, to skąd czerpiesz motywację, by dalej tworzyć?

- Wydaje mi się, że moje życie zawsze było "martwe" i mam wrażenie, że w dużej mierze pokrywa się to z doświadczeniami innych osób. Życie zazwyczaj nie jest zbyt przyjemne. Jestem do tego przyzwyczajony i czerpię z tego wiele inspiracji. Obecnie jest nieco lepiej, znalazłem się w znacznie dogodniejszym położeniu, ale to z kolei czyni wszystko jeszcze bardziej przerażającym. Z jednej strony znam już smak szczęścia, z drugiej widzę wokół siebie cały ten ogrom zła, zniszczenia, marnotrawstwa, chaosu, gniewu i nienawiści. To sprawia, że te skrawki szczęścia - mam na myśli moją rodzinę czy choćby dom, w którym mieszkam - wydają się jeszcze bardziej kruche.

Założenie rodziny potrafi wywrócić pogląd o dążącej do samozagłady ludzkości do góry nogami.

- Dokładnie. Zaczynasz martwić się o to, jak czują się dzieciaki, jak im dalej będzie w życiu i tym podobne. Staje się to trochę słodko-gorzkim doświadczeniem.

Za muzyką Sleaford Mods zawsze stał cięty humor i cynizm. Na martwej planecie jest jeszcze na to miejsce czy może ton twoich wypowiedzi przesunął się w kierunku czegoś mroczniejszego?

- Wciąż jest miejsce na radość, na zabawę, na wywoływanie u ludzi śmiechu. Wciąż jest czas na nieco komediowe podejście do tekstów. Trzeba po prostu zachować równowagę. Uważam, że jeżeli podchodzi się do spraw zbyt poważnie, przekaz może zostać zagubiony, bo ludzie po prostu przestają słuchać.

W jaki sposób chciałbyś, żeby słuchacze odebrali ten przekaz? Zależy ci na tym, by poczuli ulgę dzięki wspólnie odczuwanej frustracji czy raczej, by zostali wytrąceni z równowagi przez bijący z niego nihilizm?

- Nie wiem. Chcę po prostu, żeby sami wyrobili sobie na ten temat zdanie. Chcę, żeby posłuchali i pozwolili sobie na refleksję. Zawsze zresztą to robią. Taką mamy publiczność. Nie zależy mi na tym, by narzucać komukolwiek jakiś konkretny sposób myślenia. Nie chcę, żeby ktoś na siłę przyjmował moje poglądy polityczne. Naprawdę nie interesuje mnie to. Jeżeli niektórzy słuchacze się ze mną nie zgadzają, jeśli nie podoba im się to, co mówię, w porządku. Nie mam z tym problemu.

Mówiłeś o tym, że współczesne systemy więżą nas. Jeżeli system jest pułapką, to czy sztuka podobna do twojej stanowi narzędzie pomagające ludziom uciec z niej, czy jest jedynie muzyką tła dla klatki?

- Myślę, że może stanowić muzykę tła dla naszej "klatki". Swoją drogą, bardzo trafnie to ująłeś. Może być jednak również źródłem nadziei. Czy zresztą nie żyliśmy tak od zawsze? Pomyśl tylko - jeszcze jakieś tysiąc dwieście lat temu twoja wioska mogła być napadana co pół roku przez przedstawicieli innego ludu czy plemienia. Wszyscy wokół byli mordowani na twoich oczach, a ty mogłeś zostać uprowadzony i zmuszony do niewolniczej pracy. Sytuacja na świecie w sposób oczywisty poprawiła się, ale konflikty będą istniały zawsze. Taka jest nasza natura. Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie odczuwał silną potrzebę bycia zauważonym przez resztę świata. Obecnie mamy do czynienia z dwiema czy trzema takimi osobami, a ich działania są skrajnie szkodliwe dla ogółu.

W jaki sposób odcinasz się od tego nastawienia? Czy twoi sąsiedzi i rodzina mają do czynienia z tym samym Jasonem, którego reszta świata zna z albumów, czy może zostawiasz tę "postać" w sferze muzyki i wywiadów?

- Potrafię się "wyłączyć" w prywatnym życiu. To konieczne, ale tak naprawdę wszystkie te myśli i tak gdzieś tam wciąż są i w jakimś stopniu oddziałują na moje zachowanie. Uważam zresztą, że dobrze jest pokazywać dzieciakom, jaki świat jest naprawdę. Bez słodzenia. Oczywiście nie opowiadam im dokładnie o wszystkich tych okropieństwach, które dzieją się w rzeczywistości dorosłych. To by je przeraziło. Stopniowo dawkuję im wiedzę o naszej brutalnej codzienności.

Przechodząc od znaczenia słów do ich brzmienia - wydaje mi się, że akcent z East Midlands pełni w twórczości Sleaford Mods funkcję perkusyjną. Niektóre twarde spółgłoski oraz zwarcia krtaniowe brzmią jak uderzenia werbla na tle bitów Andrew. Na ile podczas komponowania skupiasz się na samym brzmieniu sylab, a na ile na znaczeniu słów?

- Poświęcam brzmieniu całkiem sporo czasu. Oczywiście ważne jest, by słowa dało się bez trudu usłyszeć i zrozumieć, ale liczy się też ich skuteczność i odpowiednia siła wyrazu. Zawsze biorę na to poprawkę, bo nie raz się zdarza, że słowa są przez zespoły przekazywane w sposób, który zupełnie nie spełnia tego zadania. W efekcie tekst jest całkowicie "położony" i nie wywołuje żadnej reakcji zwrotnej. Dlatego opracowanie odpowiednich partii wokalnych jest tak ważne. Bywa to trudne, ale czasami wszystko od razu układa się po myśli.

Przy "The Demise of Planet X" współpracowałeś z bardzo wyrazistymi wokalistkami - Gwendoline Christie, Sue Tompkins czy Aldous Harding. Jaka była najbardziej zaskakująca uwaga, z jaką spotkałeś się ze strony którejś z nich?

- Nie było żadnych uwag. Każda z nich zrobiła dokładnie to, o co prosiliśmy. Nie było żadnej krytyki, żadnej reakcji czy sprzeciwu. Po prostu mówiły: "Jasne, zrobię to" i robiły. Były w tym naprawdę świetne. Zarówno Aldous Harding, jak i Gwendoline Christie czy Sue Tompkins - wszystkie stanęli na wysokości zadania. To samo tyczy się innych gości. Liam Bailey nagrał swoje partie wokalne w bardzo krótkim czasie. Podobnie Snowy. Trzeba po prostu wyjaśnić każdemu, czego się oczekuje, zapytać, czy im to odpowiada, a kiedy wyrażą zgodę, wszystko idzie już bardzo gładko.

Minimalistyczne loopy w waszej muzyce budują napięcie dzięki temu, czego w nich nie ma. Czy w miarę rozwoju Sleaford Mods coraz trudniej przychodzi wam powstrzymywanie się przed dodawaniem kolejnych warstw? W jaki sposób dbacie o zachowanie tego surowego minimalizmu w swoich produkcjach?

- Myślę, że "The Demise of Planet X" to dość wielowarstwowy album. Znajdują się na nim utwory o sporym rozmachu, w których zastosowaliśmy taki rodzaj produkcji, z jakim wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Choć mogę się mylić. Każdy przecież odbiera naszą twórczość na swój sposób. Tak czy inaczej, kluczową rolę odgrywa tu produkcja i miks Andrew, a także sposób, w jaki konstruuje podkłady muzyczne. Dzięki jego specyficznemu stylowi, całość zawsze brzmi dość minimalistycznie. Przyzwyczaiłem się już do tego. Stanowi główny punkt odniesienia kiedy ktoś wspomina nastrój muzyki Sleaford Mods. Oczywiście słychać też mój wokal, ale myślę, że to praca Andrew jest najważniejsza.

Zastanawiałem się nad tym, bo wiele zespołów z długim stażem odczuwa potrzebę dodania czegoś więcej. Jakichś syntezatorów, chórków albo partii orkiestrowych. Odczuwaliście kiedykolwiek taką pokusę?

- Absolutnie nie. Dorastałem w czasach, kiedy niektóre zespoły tak robiły i było to po prostu fatalne. Prawdziwa katastrofa. Wiele grup z nurtu indie wprowadzało do swojego brzmienia sekcje dęte, próbując upodobnić się do... sam nie wiem czego. Dla mnie kompletnie psuło to cały efekt.

Różnorodność klasowa w muzyce uległa w ostatnich latach znacznym przemianom. Branża jest w coraz większym stopniu zdominowana przez osoby wywodzące się z uprzywilejowanych środowisk. Czy gniew klasy robotniczej jest systemowo wypychany z brytyjskiej sceny muzycznej ze względu na bariery finansowe?

- Wiele osób wykorzystuje gniew klasy robotniczej, mimo że same się z niej nie wywodzą. Takie zachowania potrafią wyprowadzić z równowagi - i to do tego stopnia, że całkowicie obezwładniają - ale nie pozwalam sobie na to. Działam dalej po swojemu i po prostu nie słucham takich zespołów. Nie szanuję ich. Przeczekuję ich istnienie, a tak się składa, że zazwyczaj szybko przychodzą i jeszcze szybciej odchodzą. Mają swoje "pięć minut", przez dwa-trzy lata są wychwalane przez media, a później ślad po nich ginie. My tymczasem spokojnie robimy swoje na drugim planie. Mamy wierną bazę fanów i wydajemy solidne albumy co dwa-trzy lata. Czego chcieć więcej? Jestem w bardzo szczęśliwej sytuacji, że mogę tak funkcjonować. Innym powiem tyle - nie dajcie się tym sk....synom złamać. Jeśli reprezentujecie klasę robotniczą, musicie po prostu robić swoje. Trzeba jednak pamiętać, że zespoły są różne. Także te wywodzące się z klasy robotniczej bywają ch...we. Z drugiej strony jeżeli ktoś wywodzi się z uprzywilejowanego środowiska, a pisze świetne piosenki, nie ma sensu udawać, że jest inaczej i atakować go. To się jednak nie zdarza często. Większość osób z takich środowisk wchodzi na scenę szturmem, ale wcale nie pisze dobrych utworów.

Ale czy obawiasz się, że w pewnym momencie działalność zespołu może stać się po prostu zbyt kosztowna dla osób, które nie dysponują wystarczającymi środkami?

- Już jest zbyt kosztowna. Bywa nam naprawdę ciężko podczas tras koncertowych, a pomyśl, jak musi być w przypadku cztero- czy pięcioosobowego zespołu grającego dla podobnej liczby słuchaczy. Nawet jeżeli wyprzeda się wszystkie bilety, koszty i tak pozostają ogromne. To bardzo przygnębiające.

Gniew często jest postrzegany jako domena ludzi młodych, ale wraz z wiekiem twoja muzyka stała się bardziej wyrazista. Jak zmieniła się twoja relacja z własnym gniewem? Czy teraz, w porównaniu z początkami, jest on bardziej wykalkulowany?

- Kalkulacja jest w tym taka, że muszę komponować dobre utwory. Być może to jedyna kalkulacja, jaka wchodzi u nas w grę. Poza tym, wszystko toczy się tak samo jak zawsze. Nie próbuję sam siebie cenzurować, a jednak czasami to robię. Muszę tworzyć muzykę o tradycyjnej konstrukcji choćby po to, by trafiła do słuchaczy. Na przykład poprzez odpowiedni refren. Ale jeśli chodzi o samą tematykę, to tutaj kieruję się już wyłącznie własnym gustem.