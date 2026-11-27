Tymoteusz Hołysz, Interia Muzyka: Zacznijmy od początku. Płytę tytułujecie "Music for When Things Fall Apart". Co konkretnie rozpadało się, kiedy nad nią pracowaliście? To bardziej osobiste spostrzeżenie czy komentarz na temat świata?

Andrzej Konieczny, Siema Ziemia: To bardzo trudne pytanie. Trochę jak z Rickym Gervaisem na rozdaniu Złotych Globów, kiedy mówił o ludziach, którzy odbierają statuetki i wygłaszają polityczne czy społeczne deklaracje. Możemy zabierać głos jako osoby artystyczne, ale czy się na tym znamy? Niekoniecznie. To bardzo osobiste spostrzeżenie. Z jednej strony mamy takie zjawiska jak "enshittification", o którym mówi na przykład Cory Doctorow. Widzimy, że ono postępuje, a z drugiej strony nie postępuje, bo wiele pięknych osób robi piękne rzeczy. Nie można więc być aż tak sceptycznym. Szczególnie jako osoby artystyczne nie powinniśmy być sceptyczni. Możemy komentować, ale konstruktywnie.

Kacper i Fryderyk, kiedy usłyszeli o pierwszych dronach, które wpadały do Polski, byli akurat na skateparku. Z jednej strony wiesz, że gdzieś dzieją się takie rzeczy, a ty jesteś na skateparku. To nie jest wojna w twoim kraju, ale mimo wszystko gdzieś z tyłu głowy trwa proces zajmujący się tym, że wojna się dzieje. To trudne również dlatego, że żyjemy w czasach przesycenia informacjami. Internet sprawił, że możemy dowiedzieć się o każdej rzeczy z każdego miejsca. Nagle ten oswojony świat też może zacząć się rozpadać. "when things fall apart" to więc bardzo wielowymiarowa kwestia. Może dotyczyć również zwykłej codzienności i nie musi być czymś jednoznacznie negatywnym. To bardziej obserwacja.

Powiedziałbyś, że ta muzyka ma pomagać przetrwać rozpad czy raczej nie pozwala odwrócić od niego wzroku?

- Bardzo podoba mi się to pytanie. Chyba jednak trzymałbym się tego, że to komentarz. Jest taka ładna maksyma - mówienie o muzyce jest jak tańczenie o architekturze. Czy ta muzyka jest wierną reprezentacją tego wszystkiego? Niekoniecznie, bo jednak pozostaje muzyką. Nie ma tam autonomicznej treści słownej, jeszcze nie śpiewamy. To nie jest tak jak u Adama "Łony" Zielińskiego, który mówi o konkretnych procesach i precyzyjnie je wskazuje. Tutaj mamy do czynienia z czymś bardzo abstrakcyjnym.

Z drugiej strony oczywiście wyobrażamy sobie, że muzyka potrafi uwolnić niewypowiedziane emocje. Mamy na przykład utwór "4tony", w którego środkowej części dzieją się rzeczy niestworzone. Daliśmy tam z siebie wszystko i czuć, że dajemy z siebie wszystko. A czasami to wszystko jest niewystarczające. Wydaje mi się, że to może znajdować jakieś odzwierciedlenie w emocjach osób, które nas słuchają.

Nie chcę jednak mówić ludziom, żeby włączali tę płytę, kiedy czują złość albo coś rozpada im się w życiu. Jest tyle pięknych utworów, które mogą wtedy pomóc. Jeśli komuś rozpadł się związek, to odpalenie "Three Little Birds" Boba Marleya może być dużo lepszym pomysłem niż na przykład słuchanie Leonarda Cohena z jego najsmutniejszych czasów.

Nie chcę więc narzucać interpretacji, że to muzyka na moment, kiedy chcesz poczuć się jak w filmie katastroficznym. My coś stworzyliśmy, a każdy może zrobić z tym, co chce. Jednocześnie ta płyta ma określony program. Daliśmy z siebie wszystko i mam nadzieję, że to słychać.

Przy powstawaniu płyty wykorzystywaliście też instrumenty DIY. Co takiego stworzyliście i jak wpłynęło to na brzmienie albumu?

- W ogóle jaram się takimi rzeczami. Mieliśmy na przykład całe bębny wyposażone w triggery. Z jednej strony można kupić drogie triggery jakiejś świetnej firmy, a z drugiej trigger to nic innego jak element piezoelektryczny przymocowany do kabla XLR za, powiedzmy, dziesięć złotych.

Dużo było takich rozwiązań prosto ze stodoły. W "voyagerze1" grają na przykład razem dwa bębny - akustyczny i drugi, z sampli. Dochodzą do tego różne rozwiązania software'owe. Choćby sposób, w jaki u Kacpra przenoszone są oktawy - odpowiada za to napisany program.

To nie jest tak jak w przypadku Einstürzende Neubauten, którzy mają własne instrumenty DIY. My przy materiałach nagrywanych na żywo w Łapach też wykorzystywaliśmy elementy pociągów. Poza tym podchodzimy do tego bardzo technicznie. Bębny były preparowane. Zresztą same bębny są zrobione przeze mnie. Gitara Fryderyka jest z kolei zrobiona przez Fryderyka - nie kupił jej, tylko sam ją złożył i wszystko zrobił.

Jest też dużo bardzo nerdowskich rozwiązań software'owych. Mogę ci zdradzić, że rozmawiamy z artystami z Holandii, żeby zdobyć od nich ogromne rury pneumatyczne do grania na koncertach. To już jest całkowicie DIY. Zobaczymy, ale prawdopodobnie się uda. Kacper też będzie miał nowy instrument.

W opisie płyty zwróciłem uwagę na jedno słowo. Podkreślacie, że łączycie kompozycję, improwizację i sonoryzm. Co konkretnie przyciąga was do tego ostatniego?

- Kiedy myślisz o jazzie, myślisz też o pewnej konwencji - o tym, jak się go nagrywa i jak brzmi. Wiadomo, że jest nowa fala: EABS, Błoto, Immortal Onion i wszystkie te zespoły, które przekraczają granice. Bardzo mnie to cieszy, bo wtedy jazz przestaje być czymś skonwencjonalizowanym. Może być wszystkim, ponieważ zawiera improwizację.

Dlaczego sonoryzm? Każdy z nas lubi produkować, każdy jest producentem i kompozytorem. Kacper studiował kompozycję, ja też. Jaramy się więc Lutosławskim, aleatoryzmem kontrolowanym. To są świetne rzeczy. Właściwie o "4tonach" można by pomyśleć jak o takim aleatoryzmie kontrolowanym. Mamy temat, później znowu temat na końcu, a to, co dzieje się pomiędzy, Lutosławski być może zaaprobowałby jako aleatoryzm kontrolowany.

Jeśli spojrzeć historycznie, sonoryzm wiąże się z polską muzyką współczesną. Oczywiście podobne poszukiwania pojawiały się również gdzie indziej - na spotkaniach kompozytorskich w Darmstadcie, w amerykańskiej nowej fali czy we Fluxusie. My jednak jaramy się polskimi kompozytorami współczesnymi. Współczesnymi, czyli tymi z lat sześćdziesiątych.

Ale najważniejsze jest coś innego. W samym dźwięku jest mnóstwo intrygujących faktur i jakości, które można odkrywać w różnych skalach. Nie chodzi o skale muzyczne. Pomyśl na przykład o bardzo cicho zagranym saksofonie, nagranym przy bardzo dużej czułości mikrofonu. Pojawia się powietrze, pojawiają się alikwoty. Nagle okazuje się, że w jednym długim dźwięku saksofonu jest mnóstwo różnych melodii.

Przy bardziej konwencjonalnym nagraniu byśmy je pominęli. Kiedy mamy duże nasycenie dźwięku albo standardowe ustawienia do nagrywania saksofonu, najważniejsza jest melodia. Ale jeśli skierujemy taki muzyczny mikroskop na pojedynczy dźwięk, okazuje się, że zawiera on cały świat. Można z niego zbudować zupełnie nową strukturę. Z jednego dźwięku nagle rodzi się melodia, właśnie dzięki alikwotom.

W "earthrise" jest to mocno obecne. Z jednej strony mamy cyfrowe glitche, bardzo szybkie impulsy dźwięku, mikroelementy wzbogacające fakturę utworu. Z drugiej są sample saksofonu, które dzięki określonej strukturze alikwotów brzmią jak harmonia, jakbyśmy zagrali trzy albo więcej dźwięków.

Podobnie można podejść do nagrywania gitar. Jeśli masz fuzz "Big Muff" i zagrasz power chord, to oczywiście odzywa się kwinta, ale jednocześnie pojawia się mnóstwo szumu. Dwudźwięki brzmią potężnie, jakby Prodigy miało coś nagrywać, tylko że dużo się tam dzieje. My chcieliśmy mieć absolutnie mocnego fuzza, ale zachować przy tym harmonię. Można podejść do tego jak Queen przy nagrywaniu "Jazz" - każdą linię harmoniczną gitary zagrać osobno, a na końcu rozplanować je w panoramie. Gitara brzmi wtedy jak mocno przesterowany instrument harmoniczny, ale ponieważ każdy dźwięk został nagrany oddzielnie, mamy harmonię bez tego charakterystycznego fuzzowego szumu.

Stosowaliśmy dużo takich dziwacznych zabiegów. Choćby wydobywanie jednej określonej harmonicznej na basie, tylko dlatego, że mamy bitcrusher który robi takie ośmiobitowe brzmienie. Można określić częstotliwość i sprawić, żeby zmieniała się wraz z tym, co Wuja gra na basie. Z jednej strony ktoś może zapytać: "Po co bitcrusher w jazzie?". A z drugiej, dlaczego nie? Właśnie o takie bardziej szczegółowe, techniczne rzeczy chodzi w naszym podejściu do sonoryzmu.

Są też instrumenty przetwarzane spektralnie, na przykład harfa w "for everyone you care about". W środku i pod koniec utworu pojawia się harfa, a po niej bardzo rozbudowany pad. Ten pad to tak naprawdę ta sama harfa, tylko mocno spowolniona i przetworzona. Pracujemy z określonymi częstotliwościami, które tworzą nową strukturę.

Przy "Second" przedstawialiście improwizację jako fundament projektu. Teraz mówicie już o kompozycji z wyznaczonym miejscem na improwizację. Zaczęliście bardziej ufać kompozycji? Z czego wynika ta zmiana?

- To ciekawe, ale nie rozdzielałbym tego w taki sposób. Po prostu inaczej przygotowywaliśmy tę płytę. Przy "Second" weszliśmy do studia, wyimprowizowaliśmy szkice, a później zaczęliśmy je produkować. Tutaj każdy z nas miał kompozycję, którą zaczynaliśmy nagrywać i wokół której improwizowaliśmy. Sekwencja zdarzeń jest więc trochę odwrócona. Szczerze mówiąc, widzę jednak tę płytę jako kontynuację "Second", a nie coś zupełnie przeciwnego. Na pewno wyglądało to inaczej niż przy debiucie, na którym rzeczywiście była solidna improwizacja osadzona w kontekście muzyki klubowej. Wtedy mocno nas to jarało. Myślę, że nadal jest w tym coś z nas, ale osobiście wolę "Second" i najnowszą płytę.

Częściowo dotknąłeś już tego tematu, ale czy praca z Łoną, u którego słowo bardzo precyzyjnie kieruje znaczeniem, zmieniła twoje myślenie o opowiadaniu muzyką bez tekstu?

- Niekoniecznie myślę o tej współpracy przez pryzmat tego, że Łona jest tekściarzem. Myślę o niej przez pryzmat tego, jakim jest artystą. Mam najwyższe uznanie dla tego człowieka i dla sposobu, w jaki realizuje swoje pomysły. Mocno to na mnie wpłynęło, na Kacpra zresztą też. Myślimy przez to o pewnych rzeczach inaczej i staramy się wyciągnąć jak największą jakość artystyczną z każdego projektu, w którym uczestniczymy.

Po prostu chcemy robić jak najlepsze rzeczy. Tego nauczyliśmy się od Adama: nie chodzi o czas ani o to, żeby co roku wydać płytę. Chodzi o to, żeby w momencie premiery mieć stuprocentową pewność, że robimy dokładnie to, co chcemy przekazać ludziom. Oczywiście jego maestria pisania, to, jak dobry jest w swoim rzemiośle, wpływa na nas. Chcemy coraz lepiej pisać i coraz bardziej intrygować odbiorcę. Nie zakładamy, że mamy go już w garści i wystarczy robić kolejne utwory. Za każdym razem to wyzwanie. Adam też tak do tego podchodzi.

Podobnie jest z Przemkiem Blejzykiem - Sainerem, z którym teraz pracujemy z Kacprem. To artysta wizualny, malarz, więc pozornie jeszcze dalsza dziedzina. Ale sposób, w jaki pracuje, jest dla nas ogromną inspiracją. Chodzi o najwyższą jakość i jak najgłębszy namysł. Wchodzisz do studia o dziewiątej rano i rozmawiasz wyłącznie o malarstwie albo sztuce. Masz tam pierwsze wydania "Teorii widzenia" Strzemińskiego i naprawdę dzieją się rzeczy.

Tak samo jest z Adamem. Tworzy rap, ale zobacz, jakie pokazuje inspiracje. Nagle odpala nam Kabaret Starszych Panów albo zupełnie nieznane polskie utwory z absolutnie pięknymi tekstami, jakąś poezję czy książkę. Inspiracje osób, które nas otaczają, też na nas wpływają. Tak samo jest w Siema Ziemia - Wuja gra w wielu zespołach, Fryderyk jest również artystą wizualnym. Kiedy tworzy obraz, też zawsze chodzi mu o najwyższą jakość.

Ta dygresja o Adamie poszła daleko, ale nie chodzi tylko o jego teksty. Oczywiście jego warsztat na nas oddziałuje, ale on przecież robi też filmy. Zrobił "Paprotkę" czy komentarz do "Klątwy Doliny Węży". Absolutny majstersztyk pod każdym względem, również jeśli chodzi o lekkość pisania.

Płytę zamyka wspomniane już "for everyone you care about". Po całej tej opowieści o rozpadzie łatwiej było wam powiedzieć, czego się boicie czy na czym wam naprawdę zależy?

- Ładne pytanie. Myślę, że w każdej takiej opowieści ważna jest nadzieja. Powiedziałbym więc: jedno i drugie - czego się boimy i na czym nam zależy, ale przedstawione z nadzieją. To wszystko sprowadza się jednak do twojego pierwszego pytania i mojej odpowiedzi. Mamy do czynienia z formą abstrakcyjną. Ktoś może w ogóle nie znaleźć w tej muzyce ani tego, czego się boimy, ani tego, na czym nam zależy. To bardzo abstrakcyjne kwestie nawet w kontekście tekstu, a co dopiero muzyki.

Ale nadzieja jest czymś, co jak najbardziej można w muzyce zamanifestować czy zaprogramować. O ile odczytanie tamtych dwóch elementów jest bardzo zależne od odbiorcy, o tyle nadzieja czy pewnego rodzaju szorstkość mogą być w tej muzyce zakodowane. Możemy pomyśleć na przykład o "earthrise". Podstawa tonalna przez cały czas opiera się tam na jednym dźwięku, bas się nie zmienia, a Kacper snuje swoją opowieść na górze. Jest w tym coś takiego jak przy oglądaniu "Diuny", coś monumentalnego. Słuchamy tego i bierzemy bardzo głęboki oddech. Ja tak to postrzegam.

Z kolei pierwsza idea "voyagera1" wiązała się z samą sondą. Carl Sagan i cała grupa naukowców oraz artystów przygotowali Golden Record, umieszczono go na sondzie i wysłano w kosmos. Voyager stał się najdalszym obiektem stworzonym przez człowieka, który znalazł się poza Układem Słonecznym. Sam utwór jest mocno energetyczny, cały czas jakby brakuje nam w nim oddechu. Takie nienazwane emocje możemy zawrzeć na płycie. Ale czy możemy zawrzeć to, na czym nam zależy? To już koncepcja bardzo trudna do uchwycenia.

Nadzieję jak najbardziej. Dlatego na samym końcu jest taki kojący moment. Mamy mocną płytę, a po niej oddech. Wspominałem o konstrukcji w skali mikro i makro. Nie jest przypadkiem, że utwory znalazły się na płycie w takiej, a nie innej kolejności. Ostatni ma kończyć ją nadzieją. W dobie streamingu wcale nie jest oczywiste, że ludzie słuchają całych albumów. Nasi odbiorcy są jednak zaangażowani w kulturę. Oczywiście każdy odbiorca w jakiś sposób jest, dlatego ta płyta jest skonstruowana tak, że możesz słuchać pojedynczych historii, jak opowiadań, ale możesz też zobaczyć całą powieść, czyli cały album i skończyć z tą nadzieją. Nadal jednak trzymam się tego, że nazywanie emocji w muzyce wcale nie jest oczywiste.



