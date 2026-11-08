Scott Ian Lewis, Carnifex: Do pewnego stopnia się pozbierałem i odnalazłem trochę spokoju [WYWIAD]

Tymoteusz Hołysz, Interia Muzyka: Wasz nowy album "More than Misery", którego premiera przypadła na 6 listopada, sugeruje, że życie może być czymś więcej niż sumą zawartego w nim bólu. Co wpłynęło na taką zmianę perspektywy?

Scott Ian Lewis, Carnifex: Przede wszystkim to, że sam przeszedłem przez wiele bolesnych doświadczeń i traum. Przebyłem drogę od poczucia, że jestem rozbitym człowiekiem, do momentu, w którym znalazłem się po drugiej stronie, poczułem, że do pewnego stopnia się pozbierałem i odnalazłem trochę spokoju.

Chciałem więc pisać z perspektywy kogoś, kto po bólu odnalazł spokój. To po prostu najbardziej autentyczna wersja mnie w tej chwili. Gdybym napisał kolejną płytę z perspektywy depresji, nienawiści do siebie i podobnych uczuć, nie byłoby to zbyt szczere, bo dziś już nie jestem w takim miejscu. Nadal chciałem przyglądać się depresji, bólowi i dawnym traumom, ale z perspektywy osoby, która przez nie przeszła i przetrwała.

Nim przyjedziecie do Warszawy, fani będą mieli już kilka dni, by zapoznać się z nową płytą. Co chciałbyś, żeby wynieśli z tego albumu i koncertu?

- Przede wszystkim przyjemność. To chyba najważniejsze. Chwilę wytchnienia od codzienności i poczucie, że są częścią czegoś większego. Muzykę, z którą mogą połączyć się emocjonalnie, a podczas koncertu również fizycznie.

Mam nadzieję, że płyta im się spodoba. Że poświęcą czas na przeczytanie tekstów, posłuchają jej od początku do końca i odbiorą jako całość, zgodnie z naszym zamysłem.

Poruszasz na płycie tematy, które wcześniej trudno było ci wyrazić w Carnifex?

- Nie jestem pewien. W tekstach zawsze dość bezpośrednio mówiłem o tym, co w danym momencie czułem. Carnifex było dla mnie dobrym miejscem do wyrażania takich rzeczy, więc trudno wskazać mi coś konkretnego. Przy każdym albumie staram się być najbardziej autentyczną wersją siebie. Ten nie jest wyjątkiem.

Przed premierą wydaliście trzy single. Jednym z nich jest "Licking Love from a Knife", o którym wspominałeś, że jest twoim ulubionym utworem na płycie. Co udało ci się w nim wyrazić, czego wcześniej nie uchwyciłeś?

- Ten utwór opowiada o przetrwaniu toksycznego związku. Myślę, że wielu z nas tego doświadczyło: wchodzisz w relację z kimś, kogo, jak sądzisz, kochasz i na kim ci zależy, ale ostatecznie ta relacja przynosi więcej szkody niż dobra.

W końcu musisz odejść od osoby, którą kochasz, ponieważ uświadamiasz sobie, jak bardzo toksyczny jest ten związek. Właśnie o tym jest ten utwór i stąd wzięła się inspiracja do jego napisania.

Na albumie pojawia się jeden gościnny występ. Dlaczego to właśnie "The Process of Pain" okazało się odpowiednim utworem dla Chaney Crabb? Jak wyglądała ta współpraca?

- Trudno mi powiedzieć, dlaczego akurat ten utwór. Miałem poczucie, że już wcześniej trochę różnił się od pozostałych kompozycji na albumie. Chcieliśmy jeszcze mocniej podkreślić tę odmienność i dodać kolejny element, którym był gościnny udział Chaney.

Ten numer brzmiał wyjątkowo na tle reszty materiału. Postanowiliśmy dołożyć coś jeszcze, żeby naprawdę się wyróżniał. Tak do tego doszło.

Nagrywaliście ten kawałek razem w studiu?

- Nie, nagrała swoją partię we własnym studiu, a my pracowaliśmy z Zachiem. Nagrania powstały w dwóch różnych miejscach. Kilka tygodni temu wykonaliśmy jednak ten utwór wspólnie na żywo podczas Furnace Fest. Ukaże się również teledysk do niego.

Wspomniałeś o Zachu. Jego doświadczenie w Whitechapel ułatwiało mu stawianie wam wyzwań, czy raczej oznaczało, że musieliście mocniej pracować nad unikaniem znanych rozwiązań?

- Myślę, że jedno i drugie. Jest oczywiście bardzo sprawnym gitarzystą i realizatorem nagrań. Współpraca z kimś, kto ma tak dużą wiedzę o gatunku, doświadczenie w deathcorze i pracy studyjnej, mobilizowała nas do tego, żeby dać z siebie wszystko. Sam miał też mnóstwo świetnych pomysłów. To było naprawdę dobre połączenie.

Mam wrażenie, że deathcore przeżywa dziś drugą młodość. Kiedy słyszysz młodsze zespoły sięgające po jego wczesne brzmienie, po czym rozpoznajesz prawdziwego ducha tamtej epoki?

- Po energii. Kiedy zaczynaliśmy, nie mieliśmy żadnego gotowego planu działania, nie było też wskazówek, jak to robić. Po prostu dobrze się bawiliśmy, próbując grać jak najgłośniej, jak najciężej i jak najszybciej. Nie kryło się za tym wiele więcej. Podoba mi się, że ten duch wraca, ta chęć dobrej zabawy i grania tak ciężko, jak tylko się da.

W 2019 roku opisywałeś wczesną scenę deathcore'ową jako środowisko, w którym akceptowano mizoginię, a emocjonalna wrażliwość bywała wyśmiewana. Patrząc wstecz, uważasz, że udało ci się jakoś przyczynić do zmiany?

- Nie jestem pewien. Być może w jakimś stopniu się do niej przyczyniłem. Zdecydowanie zauważyłem, że bardziej osobiste, szczere i emocjonalne teksty stają się w deathcorze popularniejsze. Może miałem w tym jakiś niewielki udział. Wygląda na to, że scena zmienia się na lepsze i cieszę się, że mogę to obserwować.

Myślisz, że jest jeszcze coś, co scena deathcore'owa nadal usprawiedliwia jako część swojej kultury, a co chciałbyś zmienić?

- To dobre pytanie. Szczerze mówiąc, nie wiem nawet, jak na nie odpowiedzieć. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Nie sądzę, żeby można było oceniać całą scenę deathcore'ową jedną miarą. Jest w niej wiele podgatunków i mniejszych środowisk. Trudno sformułować jedną opinię, która odnosiłaby się do całego gatunku. Ogólnie powiedziałbym jednak, że wszyscy moglibyśmy być bardziej profesjonalni. Wszyscy, ze mną włącznie.

Wkrótce przyjeżdżacie do Polski, gdzie graliście już nie raz. Masz jakieś szczególne wspomnienia związane z tutejszymi koncertami?

- Pamiętam przede wszystkim, że zawsze były udane. Zawsze dobrze grało nam się w Polsce. To jedno z tych miejsc, w których zawsze możemy liczyć na świetną, bardzo energiczną i agresywną publiczność, a taką właśnie lubimy. Polska kojarzy mi się po prostu z dobrymi koncertami. Jestem pewien, że i tym razem nie będzie inaczej.