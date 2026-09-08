Alicja Rudnicka, Interia Muzyka: Jeszcze niedawno sama czekałaś na werdykt trenerów "The Voice Kids", a teraz zajmiesz jeden z czerwonych foteli. Co z tamtego czasu zapamiętałaś najbardziej?

Sara James: Wydaje mi się, że przede wszystkim emocje, które mi towarzyszyły podczas całego programu. Jest to dla mnie moment, w którym historia zatacza koło, i to jest mega piękne, bo ostatnio nawet z moją mamą wspominałyśmy właśnie to, że byłam jeszcze taką małą dziewczynką - totalnie nie wiedziałam, w którą stronę iść, jak i gdzie, dopiero poznawałam to środowisko i biznes muzyczny.

Siedzenie na tym fotelu jest dla mnie niesamowite. Super jest też to, że totalnie rozumiem te dzieciaki, które przez to przechodzą, bo sama byłam na ich miejscu. Mam więc wrażenie, że o wiele łatwiej jest mi postawić się w ich sytuacji. Rozumiem ich stres i emocje, które przeżywają.

Będziesz najmłodszą trenerką w historii polskiego "The Voice Kids". Myślisz, że dzięki temu łatwiej dogadasz się z uczestnikami, czy będziesz musiała bardziej udowadniać swój autorytet?

- Okazało się, że jestem najmłodszą w historii "The Voice" na całym świecie. Tak mi się wydaje, że chyba jeszcze młodszego trenera nie było. Tak mówią w internecie, ale nie wiem, mogą kłamać (śmiech).

Myślę, że nie, też przez to, że pracują tam ze mną cudowni ludzie i mam obok siebie na fotelach osoby, które także prywatnie są wspaniałe. Na maksa mnie wspierają i słyszę od nich same cudowne i miłe słowa, więc myślę, że nie ma potrzeby udowadniania jakiegokolwiek autorytetu, bo my tam jesteśmy po prostu dla dzieciaków, żeby im pomóc. Dla mnie w jakiś sposób to też jest nauka tego wszystkiego.

Super jest właśnie to, że mogę teraz przekazać im wszystkie rzeczy, których nauczyłam się w życiu, i gdzieś tam trochę trzymać je za rękę, trochę poprowadzić.

Chcesz wspierać uczestników i dodawać im pewności siebie, a jak poradzisz sobie z tą trudniejszą częścią roli trenerki, czyli z pożegnaniem, z mówieniem komuś, że nie przechodzi dalej?

- Jeszcze nie wiem, bo nie jestem na tym etapie.

Natomiast jestem trochę przerażona. Myślę też, że zawsze łapię z tymi dziećmi taką niesamowitą więź. Kiedy patrzę na te dzieciaki, chciałabym się nimi opiekować. Myślę, że to jest strasznie ciężka rzecz, bo mam wrażenie, że nawet jeśli nie chcesz kogoś zranić i powiesz mu to najdelikatniej, jak tylko się da, to i tak jego reakcja zależy trochę od tego, jak jest wychowany i jak dużo znaczy dla niego ten program.

Strasznie ciężko jest powiedzieć człowiekowi w twarz, że niestety nie przechodzi dalej. Mam więc nadzieję, że te reakcje będą w miarę luźne i dzieciaki po prostu nie będą się przez to poddawać, bo w ogóle nie o to chodzi. Tak naprawdę dojście już do etapu bitew i pozostałych etapów to bardzo duża rzecz.

Sama bardzo wcześnie zetknęłaś się z popularnością i związaną z nią presją. Co powiedziałabyś uczestnikom, zanim po raz pierwszy przeczytają komentarze na swój temat?

- Wyłączcie komentarze. To jest coś, co zawsze tłumaczyłam też mojej rodzinie, a szczególnie mamie. Ja akurat zawsze miałam tę łatwość, że potrafiłam odsuwać od siebie komentarze. To nie jest tak, że one cię nie bolą, bo w jakiś sposób mogą cię dotykać i mnie też często bardzo dotykały.

Natomiast wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, żebyśmy pamiętali, kim jesteśmy, i znali swoją wartość. Szczególnie do internetowych hejterów podchodzę w taki sposób, że jeśli ktoś jest na tyle tchórzliwy, że nie potrafi przyjść i powiedzieć tego w twarz, to dlaczego miałoby cię to obchodzić, prawda?

Wydaje mi się, że uczestnicy i w ogóle wszyscy ludzie, którzy zaczynają, muszą po prostu przygotować się psychicznie na to, że te komentarze będą. Nie jesteś w stanie być osobą publiczną, działać w internecie i nie doświadczać hejtu, bo jest on częścią naszego społeczeństwa. To bardzo przykre, ale wydaje mi się, że po prostu trzeba robić swoje i wiedzieć, że jest się dobrym człowiekiem. Liczę na to, że wszystkie dzieciaki wiedzą, że są fenomenalne i mają duże poczucie własnej wartości. Chyba tak bym im powiedziała.

Hejt dotyka nie tylko osób dorosłych, ale też dzieci. Ludzie nie mają skrupułów, żeby obrazić małego człowieka, który dopiero się rozwija. Czy uważasz, że lepiej jest zacząć karierę w młodym wieku, kiedy człowiek jest jeszcze taki podatny, czy poczekać, aż jego ego będzie bardziej rozwinięte?

- Wydaje mi się, że to bardzo zależy od głowy i od ludzi, których mamy wokół siebie. Z jednej strony ja akurat miałam taki przypadek, że moja kariera rozwinęła się bardzo szybko, już za dzieciaka, i musiałam trochę opakować się w taki pancerz. Bardzo szybko zrozumiałam, że trzeba rzeczy wpuszczać i wypuszczać i nie dać się temu wszystkiemu. Po prostu będzie mnóstwo ludzi, którzy będą mieli bardzo dużo rzeczy do powiedzenia.

To jest szczególnie przykre, bo chodzi też o dzieci. Ja dostawałam hejterskie komentarze, a mam 18 lat od niedawna, więc generalnie te komentarze pojawiały się przez całe moje niepełnoletnie życie. Wydaje mi się, że ciężko powiedzieć, bo mam wrażenie, że nie ma na to przepisu. Z jednej strony, jeśli masz dobrych ludzi wokół siebie, to też jesteś w miarę chroniony. Tak naprawdę zależy to trochę od człowieka, od tego, ile jesteś w stanie wytrzymać i czy jesteś w stanie oddać trochę temu wszystkiemu.

Show-biznes to świat naprawdę trudny dla dzieci. Oczywiście robienie muzy to fajna sprawa i super przygoda. Dlatego ważne by mieć wokół siebie dobrych ludzi, którzy cię chronią i dbają o ciebie. Jeśli ich masz- wszystko będzie okej.

Czy przez takie doświadczenia nie miałaś poczucia, że musiałaś dorosnąć trochę szybciej niż twoi rówieśnicy?

- Myślę, że na pewno. Było mnóstwo rzeczy, które musiałam robić. W momencie, kiedy moi rówieśnicy bawili się, chodzili na imprezy i tak dalej, to ja nie mogłam tego robić, musiałam skupić się na innych rzeczach, no bo to też zawsze były moje ambicje.

Ale też nie wspominam tego jakoś źle, bo zawsze mówię, że nigdy nie zamieniłabym swojego życia na życie kogoś innego. Uwielbiam to, co robię, i wiadomo, że są cięższe momenty i gdzieś tam jakieś chwile słabości, ale myślę, że jeśli masz w miarę dobrze poukładane w głowie, to dorastasz szybciej i nie jest to niczym złym.

Mimo intensywnej kariery udało ci się skończyć szkołę i zdać maturę. Jak udało ci się to pogodzić?

- Wydaje mi się, że po pierwsze miałam po prostu dużo szczęścia. Nie było mnie też dużo w szkole, więc wszystko zawsze działo się w pośpiechu. Uczyłam się na kolanach, po prostu tu szybko, szybko. Myślę, że moja mama też odegrała w tym bardzo dużą rolę. Była taką osobą, która bardzo pilnowała, żebym skończyła szkołę, a w momentach jakiejś przerwy mówiła: "Do nauki, do nauki".

Z maturą było tak samo. Kilka tygodni wcześniej powiedziałam sobie: "Dobra, Sara, czas się skupić. Teraz masz trzy tygodnie wolnego, lecimy". Myślę, że tak to jakoś wyszło.

Będziesz chciała kontynuować edukację czy na razie skupić się na karierze?

SJ: Myślałam nad tym. Wydaje mi się, że raczej jestem na tak, jeśli chodzi o studia. Zastanawiałam się też nad jakąś szkołą na określony czas, ale chyba wolałabym uczyć się gdzieś za granicą, może w Londynie. Nie mówię, że tak, nie mówię, że nie.

Myślę, że to byłby super warsztat i zawsze dobrze jest mieć zrobione studia. Natomiast wiadomo, że trzeba też pogodzić z nimi moją karierę, co nie jest proste.

Simon Cowell umieścił twój występ wśród swoich ulubionych momentów w "America's Got Talent". Czy to otworzyło ci jakieś dodatkowe drzwi za granicą?

- Na pewno poznałam mnóstwo producentów i trochę branży, natomiast wydaje mi się, że głównie skupiłam się na robieniu muzy. Jest trochę tak, że ten "amerykański sen", o którym każdy gdzieś tam marzy i pyta, zależy bardzo od tego, czy się tam przeprowadzisz, czy nie, i jakie masz ambicje.

Ja zawsze jestem bardzo otwarta. Teraz z kolei zaczęłam swój polski projekt, o którym jeszcze jest bardzo cicho, bo jestem na etapie zaczynania tego wszystkiego. Jestem bardzo ciekawa, jak ludzie to odbiorą. Natomiast myślę, że na pewno otworzyły się jakieś drzwi, chociażby do tych producentów i poznania branży od środka.

A możesz powiedzieć coś o tym nowym projekcie? Czy to jeszcze tajemnica?

- Jasne, jasne. Co prawda może jeszcze nie powiem, co to dokładnie będzie, natomiast kończę właśnie polski projekt. Gdzieś tam pomyślałam sobie, że fajnie byłoby też dać Polakom coś po polsku. Myślę, że jestem na maksa zajarana na tę erę.

Zawsze było mi trochę nie po drodze z tą stroną i nie do końca wiedziałam, jak to zrobić. Ostatni rok był dla mnie bardzo odkrywczy i umacniający w tym wszystkim, bo nigdy nie wiedziałam do końca, jak się zabrać za polski język i jak to wszystko się składa. Sama na co dzień mówię głównie po angielsku, więc nie było to proste. Wydaje mi się jednak, że wyszło fajnie i mam nadzieję, że już niedługo każdy będzie mógł to zobaczyć, usłyszeć i spotkamy się na trasie.

Czy masz jeszcze jakieś marzenia zawodowe albo prywatne, oprócz tego, co udało ci się osiągnąć w ostatnim czasie?

- Myślę, że na pewno. Tych marzeń jest jeszcze masa i myślę, że to jest taka polskość we mnie, że nie chcę o nich mówić, bo chcę, żeby się spełniły. Natomiast na pewno marzy mi się wyprzedanie trasy i występy na ogromnych scenach. Bardzo chciałabym tego dokonać.

Myślę, że widok ludzi, którzy śpiewają i wykrzykują twoje piosenki, jest czymś, czego chciałabym jeszcze więcej. Chciałabym też, żeby ta muzyka trafiała do jeszcze większej liczby odbiorców.

W zeszłym roku miałam okazję zobaczyć cię na BitterSweet. Promowałaś wtedy "Playhouse" i singiel "Kiki". Byłam pod ogromnym wrażeniem, że wprowadzasz do polskiej popkultury taki w sumie dosyć niszowy element. Chciałam cię zapytać, jaki był jego odbiór.

- Bardzo pozytywny. O dziwo mam wrażenie, że "Kiki" było singlem, po którym w ogóle się nie spodziewałam, że ludzie tak go polubią. Cały ten koncept, w którym było dużo różu i tego stylu "kawaii", ludzie na maksa podłapali, co było super. Nie jest on od razu ballroomowy [przyp. red.: ballroom - subkultura zapoczątkowana przez czarnoskóre i latynoskie społeczności LGBTQ+, łącząca taniec, modę i konkursowe występy], ale "Kiki" jest dla wszystkich.