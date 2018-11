Ruda (Red Lips) i "Randki z nieznajomym": Mój przyszły mąż na początku nie podobał mi się wcale

Joanna "Ruda" Lazer, wokalistka grupy Red Lips, prowadzi program dla singli, którzy mają szansę na spotkanie swojej drugiej połówki w niezwykłych okolicznościach. Sama w kwestii poznawania mężczyzn jest tradycjonalistką. Od 11 lat jest w związku ze swoim obecnym mężem, gitarzystą i kompozytorem Red Lips - Łukaszem Lazerem.

Joanna "Ruda" Lazer prowadzi program "Randki z nieznajomym" /Adam Jankowski / Reporter

W każdym odcinku "Randki z nieznajomym", nowego programu Polsat Cafe, występuje dwoje samotnych uczestników, którzy spotkają się na randce w ciemno. Zostaną oni poddani metamorfozie, by nie można było ich poznać i ocenić prawdziwego wyglądu. Bohaterowie muszą opierać swoją ocenę o cechy osobowości potencjalnego partnera.

Na wiosnę tego roku Joanna "Ruda" Lazer wzięła udział w dziewiątej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" ostatecznie zajmując piąte miejsce.

Największym przebojem Red Lips jest nagrodzona opolską SuperJedynką piosenka "To co nam było" (ponad 33 mln odsłon). Grupa ma w dorobku dwie płyty: "To co nam było" (2013) i "Zmiana planu" (2016) oraz współpracę z m.in. Kozak System i zespołem Łobuzy.

PAP Life: Jak postrzegasz swoją rolę w "Randce z nieznajomym"?

Joanna "Ruda" Lazer (Red Lips): - To jest dobre pytanie, ponieważ pilotażowe odcinki "Randki z nieznajomym" były realizowane bez prowadzącej. Okazało się jednak, że czegoś było w nich brak. Kiedy otrzymałam propozycję, to wstępny pomysł był taki, aby brać aktywny udział w spotkaniach naszych par, ale wtedy z kolei nasuwała się myśl, że przecież nikt na randce nie potrzebuje przyzwoitki. W związku z tym moja rola sprowadza się do łączenia uczestników w pary i zapoznania ich z sobą oraz z widzem. Ponadto jestem także osobą, której mogą się zwyczajnie zwierzyć i powiedzieć, co naprawdę myślą o swoim partnerze. Jak w życiu. Każda kobieta potrzebuje po randce opowiedzieć swojej przyjaciółce, jak było. Faceci również lubią się wygadać, czasem nawet pochwalić, a czasem po prostu powiedzieć po męsku, że wcale coś im się nie podobało.

Czy mogłabyś być prezenterką na pełen etat? Jak czujesz się w realiach telewizji? Czy masz jakieś inne doświadczenia związane z małym ekranem?

- Dwa lata temu miałam okazję prowadzić program realizowany dla telewizji Puls "Szalone fabryki polskiej muzyki" i to była niewątpliwie przygoda mojego życia. Ten format był jednak ściśle związany z muzyką, czyli moim środowiskiem naturalnym. To właśnie scena jest moim miejscem na ziemi, a studio nagraniowe i sala prób to mój drugi dom. Telewizja to z pewnością świetna odskocznia od codzienności, która pozwala mi zdobyć nowe doświadczenie, ale to muzyka była, jest i zawsze będzie dla mnie numerem jeden.

Bohaterowie programu poddawani są mocnej charakteryzacji. Ty jako artystka też musisz zakładać różne maski. Czy spotykasz się z sytuacjami, że ludzie na podstawie twojego wizerunku scenicznego wyciągają niewłaściwego wnioski na twój temat?

- Najczęściej mówią mi, że nie spodziewali się, że tak ruda osoba może być tak równą babką. Z jednej strony jest bardzo miłe, ale z drugiej trochę niepokojące. Mam jednak do tego duży dystans i sama często z tego żartuję.

Jeśli chodzi o twój styl ubierana się, makijaż, czy poznalibyśmy Joannę sprzed dziesięciu, kilkunastu lat? Jak zmieniał się twój image na przestrzeni długiego czasu?

- Zmienił się bardzo. Joanna sprzed 10 lat była szaloną, ale jednak zagubioną nastolatką w warkoczykach, próbującą zwrócić na siebie uwagę. Joanna sprzed 5 lat była dziewczyną w garsonce i szpilkach, która spotykała się z przedstawicielami spółek skarbu państwa, reprezentując "Dziennik Gazetę Prawną".

A dzisiejsza Joanna to po prostu "Ruda" z zespołu Red Lips, która mimo tego, że kocha być wolna, to jednak stała się poniekąd niewolnikiem swojego wizerunku. Wyobrażasz sobie Rudą z Red Lips w blond włosach? (śmiech) Choć mówi się o tym, że rudy to nie kolor a charakter, to jednak wizerunek ma znaczenie. Pamiętajmy jednak, że domeną kobiet jest zmienność i nieprzewidywalność, więc sama boję się pomyśleć, jaka będzie Joanna za 10 kolejnych lat.

Czy w swoim życiu eksperymentowałaś z różnymi formami randkowania? Byłaś swatana, wybrałaś się na randkę w ciemno, korzystałaś z pomocy jakiejś aplikacji?

- Nigdy nie korzystałam z nowoczesnych, internetowych form poznawania facetów. W tej kwestii byłam tradycjonalistką. Zawsze, gdy szukałam partnera, to po prostu pozwalałam się zdobywać. Mówię w czasie przeszłym, ponieważ już od 11 lat jestem w związku ze swoim obecnym mężem, także oczywiście nie szukam nowych znajomości w tym zakresie. Nigdy też nie traktowałam randkowania w kategoriach sportu, zwykle płynnie przechodziłam z jednego związku w drugi. Nie mam więc zbyt dużego doświadczenia w byciu singielką, choć wszystko oczywiście ma swoje plusy i minusy. Myślę, że jeśli ktoś ma ochotę nawiązać bliższą relację z drugą osobą, to można to wyczuć. Wysyłane sygnały są dość oczywiste.

Jak wygląda twój ideał mężczyzny? Czy twój mąż jest jego ucieleśnieniem, czy może los okazał się przewrotny?

- Łukasz na początku nie podobał mi się wcale. To dość zabawne, ale patrząc na jego stare zdjęcia zastanawiam się, jak mogłam się w nim aż tak zakochać. Długo opierałam się jego czarowi, ale w końcu uległam i dałam się zaprosić na drinka. Jak widać można i tak. Dziś nie wyobrażam sobie świata bez niego i jest moim idealnym mężczyzną, partnerem i najlepszym przyjacielem.

Nie zapominajmy, że przede wszystkim jesteś piosenkarką. Co dzieje się w twoim muzycznym życiu?

- Obecnie pracujemy w studio nad naszym trzecim albumem. Projekt jest na bardzo zaawansowanym etapie i już po nowym roku ujrzy światło dzienne. Nasze nowe produkcje będą na pewno bardzo zaskakujące. To Red Lips, jakiego jeszcze nikt nie słyszał, więc sama nie mogę doczekać się tego, jaki będzie odbiór naszych fanów.

Rozmawiał Andrzej Grabarczuk (PAP Life).