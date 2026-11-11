Robin Staps, The Ocean: Staram się traktować zmianę jako szansę, a nie powód do opłakiwania przeszłości [WYWIAD]

Tymoteusz Hołysz, Interia Muzyka: Kiedy poprzedni skład zakończył działalność, rozważałeś zakończenie historii The Ocean?

Robin Staps, The Ocean: Szczerze mówiąc, nie. Przez chwilę się nad tym zastanawiałem, ale nie rozważałem tego poważnie. Latem 2024 roku rozmawialiśmy przy ognisku w ówczesnym składzie. Wszyscy zgodnie stwierdzili: "Dla nas to już koniec". Odpowiedziałem: "W porządku, rozumiem. Skoro tak, to tak".

Wtedy Paul zapytał: "Nie sądzisz, że dla ciebie też nadszedł czas, żeby zająć się czymś innym?". Musiałem się nad tym zastanowić, ale moja pierwsza reakcja brzmiała: "Nie".

Miałem już wtedy napisany materiał, który ostatecznie stał się albumem "Solaris". Jego zasadnicza część powstała w 2021 roku i od początku miała złożyć się na następcę "Phanerozoic II". Później jednak pojawił się "Holocene" - trochę jak nieplanowane dziecko, którego nikt się nie spodziewał.

Miałem więc tę płytę i chciałem ją wydać. Poza tym poświęciłem całe życie na budowanie tego zespołu i nie chciałem, żeby ktoś inny podejmował za mnie decyzję o jego końcu. Z całym szacunkiem dla trzech dawnych członków, którzy odeszli: to była ich decyzja, nie moja. Nie chciałem odchodzić tylko dlatego, że oni to zrobili. Zdecydowałem, żeby kontynuować działalność. Oczywiście na początku trudno było sobie wyobrazić, jak miałoby to wyglądać. Potrzebowałem czasu, żeby znaleźć dalszą drogę.

Częściowo odpowiedziałeś już na moje kolejne pytanie. Fundamenty "Solaris" powstały przed "Holocene". Dlaczego ten materiał musiał poczekać i jak ten dystans czasowy wpłynął na ostateczny kształt płyty?

- Rzeczywistość zespołu, który koncertuje tak intensywnie jak my od końca pandemii, wygląda tak, że często zwyczajnie nie ma czasu na tworzenie nowej muzyki. Nie potrafię pisać w trasie. Potrzebuję spokojnego miejsca, samotności i możliwości pełnego skupienia się na muzyce.

Prowadzę też wytwórnię Pelagic, więc podczas tras muszę wykonywać mnóstwo codziennej pracy z nią związanej. To spore wyzwanie. Trasowa codzienność jest wymagająca i po prostu nie zostawia czasu na pisanie, a tym bardziej na nagrywanie.

Od końca pandemii graliśmy ponad sto koncertów rocznie. Kiedy doliczysz do tego podróże i próby, okazuje się, że nie było kiedy wrócić do tamtego materiału. Od premiery "Holocene" byliśmy właściwie bez przerwy w drodze. Dopiero rozpad składu latem 2024 roku, spowodowany zmęczeniem trasami, otworzył mi możliwość pozostania w domu, pracy nad muzyką i powrotu do studia.

Uświadomiłem sobie wtedy, jak bardzo mi tego brakowało i jak bardzo potrzebuję również tej części działalności. W byciu pełnoetatowym muzykiem najbardziej lubię właśnie te dwa zupełnie różne światy: z jednej strony koncertowanie, a z drugiej skupioną pracę twórczą w studiu. Tutaj przez cały dzień siedzisz na krześle, tam prowadzisz zupełnie inne życie. Zawsze kochałem obie te rzeczy, a tej studyjnej strony brakowało mi przez niemal cztery lata.

W pewnym sensie rozpad poprzedniego składu zamknął więc trasowy cykl "Holocene" w sposób, na który sam prawdopodobnie bym się nie zdecydował. To było radykalne cięcie - zatrzymujemy się i pracujemy nad czymś nowym.

Wyszło to na dobre, bo gdyby do tego nie doszło, "Solaris" pewnie nie ukazałby się teraz. Prawdopodobnie spędzilibyśmy kolejne dwa albo trzy lata na koncertach. Było nam w tym wygodnie, występy były coraz lepsze i coraz większe. Ten przełom, jakim był rozpad składu, przyspieszył jednak ukończenie "Solaris".

W nowym składzie pojawiło się również dwóch nowych wokalistów. W takiej sytuacji jedni słuchacze instynktownie szukają ciągłości, a inni oczekują czegoś zupełnie nowego. Czułeś odpowiedzialność za spełnienie oczekiwań którejś z tych grup?

- Obu, w równym stopniu. Właśnie na tym opierała się decyzja o współpracy z dwoma wokalistami przy tym albumie. Z jednej strony chciałem zachować bezpośrednie połączenie z przeszłością zespołu, jego dorobkiem i nagranymi wcześniej płytami. Z drugiej świadomie od tej przeszłości odejść i wprowadzić coś nowego. Udział Lane i Enrica pozwolił objąć całe spektrum tych możliwości. Obie strony były dla mnie równie ważne.

Chciałem nadal móc wykonywać stare utwory. Pamiętam jednak, że kiedy to wszystko się wydarzyło, przez dłuższy czas zastanawiałem się, czy "Solaris" nie powinien być płytą instrumentalną. Przecież "Pelagial" również początkowo miał taki być. Zawsze wydawaliśmy też instrumentalne wersje naszych albumów. Sam słucham mnóstwo muzyki instrumentalnej, więc nie był to dla mnie jakiś abstrakcyjny pomysł.

Później zrozumiałem jednak, że na tym etapie czegoś by mi brakowało. Chciałem nadal grać starszy materiał, który w dużej mierze opiera się na wokalach. Jednocześnie naprawdę zależało mi na wprowadzeniu czegoś nowego. Kiedy po tak długim czasie dochodzi do podobnej zmiany, jest ona również szansą.

Potrzebowałem czasu, żeby spojrzeć na to w ten sposób i powiedzieć sobie: "Dobrze, ten etap się skończył. Był wspaniały, celebrujmy go i pielęgnujmy wspomnienia, ale patrzmy w przyszłość. Teraz mamy okazję zrobić coś nowego". Przez całe życie staram się traktować zmianę jako szansę, a nie powód do opłakiwania przeszłości i tego, że pewne rzeczy już się nie wydarzą. Wolę patrzeć z ciekawością i pytać: "Co jeszcze możemy zrobić? Jakie możliwości się tutaj kryją?".

Nie zawsze jest to łatwe, ale uważam, że jedną z najważniejszych życiowych umiejętności jest wypracowanie takiej perspektywy: przyjmowanie zmian bez lęku i traktowanie ich jako siły napędowej rozwoju zarówno artystycznego, jak i osobistego.

Album zaczyna się od współrzędnych waszego berlińskiego studia, a kończy w południowym Chile. Co dzieje się emocjonalnie pomiędzy tymi punktami podróży?

- Powiedziałbym, że to dość dzika i burzliwa podróż, prowadząca przez wiele etapów i doświadczeń. Można odczytywać ją metaforycznie jako opowieść o dawnych ziemskich odkrywcach, którzy wsiadali na statki, żeby znaleźć takie miejsca jak Última Esperanza albo do nich dotrzeć. Ich wyprawy trwały latami i oczywiście wiązały się z mnóstwem trudności.

To spojrzenie w przeszłość. Kiedy skierujesz je w przyszłość, w stronę filmu "Solaris" i perspektywy eksploracji kosmosu, okazuje się, że tamte podróże również nie będą krótkie. Mówimy więc o głęboko egzystencjalnych wyprawach, które mają wiele różnych etapów.

Dla mnie osobiście "Última Esperanza" jest szczególnym utworem. Skoro pytasz o emocje - zawsze istnieje narracja wynikająca z koncepcji albumu, ale obok niej są też osobiste znaczenia, które przypisujesz poszczególnym kompozycjom. Ten utwór wiąże się dla mnie z wydarzeniem z 2022 roku, kiedy pod koniec trasy niemal utonąłem w oceanie u wybrzeży Portoryko. Po trzech godzinach w wodzie uratowała mnie straż przybrzeżna, korzystając z łodzi i śmigłowca. Byłem już wtedy na etapie, na którym się poddałem. Moje nogi przestały się poruszać, tonąłem i ledwie żyłem.

Udało mi się jednak przeżyć. To było najstraszniejsze doświadczenie mojego życia, ale w jakiś sposób również bardzo ważne. "Última Esperanza" oznacza po hiszpańsku "ostatnią nadzieję". Tak nazywa się prowincja w Patagonii, która symbolizuje dawną granicę znanego świata. Dla odkrywców wyruszających w XVI i XVII wieku na poszukiwanie niezbadanych terytoriów takie miejsce stanowiło cel wyprawy.

Jednocześnie mamy dosłowne znaczenie tej nazwy: ostatnią nadzieję. Nadzieja zawsze była jedną z sił napędowych wypraw odkrywczych. W moim przypadku, kiedy niemal utonąłem, również ona i siła, którą daje, pomogła mi przetrwać. Trudno to zrozumieć. Czasami można myśleć o tym niemal jak o czymś metafizycznym. Masz wrażenie, że utrzymuje cię przy życiu, kiedy nie powinieneś już być w stanie przetrwać. To niesamowite. Zawsze fascynowało mnie, co potrafi ludzki umysł, jak może dać ciału fizyczną siłę, której ono pozornie już nie ma.

Nazwa "Última Esperanza" wiąże się również z poszukiwaniem obiecującego przejścia, które ostatecznie okazało się ślepym zaułkiem.

- Tak, dokładnie. Prowincja wzięła nazwę od zatoki, a właściwie fiordu. Nazwał go tak hiszpański odkrywca, który szukał przejścia do Cieśniny Magellana. Tyle że nie było tam przejścia - fiord kończył się przy lodowcach. Był ślepym zaułkiem.

To ponownie prowadzi nas do tematu nadziei - wyruszasz na poszukiwanie czegoś, a później odkrywasz, że tego nie ma, że to nie istnieje. I musisz zmierzyć się ze wszystkimi konsekwencjami tego odkrycia.

Inne wątki na płycie również nawiązują do odkrywców. Co przyciągnęło cię do idei eksploracji jako tematu tekstów?

- Myślę, że eksploracja jest prawdopodobnie najważniejszym aspektem każdego twórczego przedsięwzięcia. Jako artyści nieustannie czegoś poszukujemy. Chcemy znajdować środki wyrazu, których nikt wcześniej nie odkrył. Dosłownie i w przenośni docierać na terytoria, na których nikt jeszcze nie był.

Zacząłem więc dostrzegać podobieństwa do dawnych odkrywców. Kiedy się nad tym zastanowić, to dość oczywiste. Eksploracja jest obecna w wielu dziedzinach historii i w najróżniejszych ludzkich działaniach.

Podobieństwa pomiędzy współczesnymi artystami a dawnymi podróżnikami mogą początkowo nie rzucać się w oczy, ale u podstaw obu tych postaw leżą potrzeba odkrywania i ciekawość. Jako artyści jesteśmy ciekawi. Chcemy zajrzeć za każde zamknięte drzwi i zobaczyć, co się za nimi kryje. Dawnych odkrywców również napędzała ciekawość.

To interesujące, bo zazwyczaj myślimy o niej jak o czymś niewinnym. Tymczasem niemieckie słowo "neugier" [tłum. ciekawość] zawiera w sobie "gier", czyli chciwość. Można więc odczytać je jako żądzę nowości. Kiedy przyglądasz się historycznym wyprawom, widzisz, że ich uczestnicy często wyruszali z ciekawości i pragnienia odkrywania nowych rzeczy, ale kończyło się to narzucaniem europejskich wartości kulturom, które wcale ich nie chciały, a w najgorszych przypadkach ludobójstwem.

Pojawia się więc pytanie - jeśli próbujemy prześledzić drogę od tych skutków do pierwotnej ciekawości, czy jako artyści też powinniśmy się z czymś zmierzyć? Czy pragnienie znalezienia czegoś nowego nie zawiera już w sobie dążenia do dominacji i narzucenia własnych wartości odbiorcy? To bardzo interesujące pytanie, które pojawiło się w trakcie pracy nad płytą.

Płyta inspirowana jest też "Solaris" Tarkowskiego. Dlaczego akurat postawiłeś na film, a nie literacki pierwowzór Stanisława Lema?

- Trafiłem do tej historii przez film. Jestem ogromnym fanem Tarkowskiego, a powieść przeczytałem dopiero później. Ciekawe było odkrycie, że sam Lem nie przepadał za jego ekranizacją. U mnie było trochę odwrotnie, ale myślę, że w dużej mierze zależy to od kolejności, w jakiej poznajesz książkę i film.

Kiedy najpierw czytasz książkę, a później oglądasz ekranizację, często czujesz się trochę zdradzony. Podczas lektury twój umysł stworzył już własne wyobrażenia wydarzeń i miejsc. Film jest natomiast perspektywą kogoś innego, więc te obrazy niekoniecznie do siebie pasują. Ja najpierw obejrzałem film, a dopiero później przeczytałem książkę. Szczerze mówiąc, gdybym miał wybrać jedno z nich, wybrałbym film.

Uwielbiam sposób, w jaki Tarkowski operuje wieloznacznością, zwłaszcza w dialogach. To bardzo głębokie rozmowy, których jednocześnie nie da się zamknąć w jednej interpretacji. Zawsze otwiera się kilka drzwi, kilka możliwych dróg. Podobnie jest z pisaniem abstrakcyjnych tekstów. Sam celowo próbuję tworzyć taką wieloznaczność. Chcę zostawiać ludziom przestrzeń, którą mogą wypełnić własnymi znaczeniami, albo dawać im możliwość wybrania ścieżki, która z nimi rezonuje czy po prostu ich interesuje.

Tarkowski robi to znakomicie, szczególnie w dialogach. Zostawia cię z kilkoma możliwymi drogami i pozwala zastanowić się, którą z nich podążyć. Środki filmowe, których używa w "Solaris", są niesamowicie piękne. Ten film powstał w czasach, kiedy nie było jeszcze dzisiejszych rozbudowanych możliwości obróbki obrazu i efektów specjalnych. W gatunku science fiction, który obecnie tak mocno na nich polega, daje mu to szczególną autentyczność.

Tarkowski osiąga niezwykłe rzeczy bardzo prostymi środkami. W określonym momencie zmienia na przykład całą kolorystykę obrazu na taką, jakiej wcześniej nie było, żeby zasygnalizować zmianę nastroju. To niesamowite. Dziś już prawie nikt tak nie robi. Uwielbiam ten film.

Płyty The Ocean wymagają od słuchacza cierpliwości - w końcu gracie metal progresywny. Tymczasem branża muzyczna coraz wyraźniej odchodzi od dłuższych form, którym algorytmy raczej nie sprzyjają. Wpływa to na twój sposób komponowania, a później promowania muzyki?

- Zgadzam się, ale jednocześnie są to dla mnie dwa bardzo odrębne procesy. Kiedy piszę muzykę, nie zastanawiam się nad tym, jak ją wypromować. Oddzielam te rzeczy. Piszę tak, jak moim zdaniem wymaga tego muzyka tego zespołu. To, czy utwór potrzebuje czterech minut, czy osiemnastu, jak "Simulacra", rozstrzyga się dopiero w trakcie pracy. Nigdy nie miałem ambicji napisania osiemnastominutowego utworu. Po prostu tak wyszło.

Niektóre kompozycje potrzebują więcej czasu, żeby dotrzeć do celu, inne mniej. Na "Solaris" przeważają te długie. Kiedy je pisałem, nie myślałem o późniejszym marketingu. Dopiero gdy album był gotowy, stwierdziłem: "O kurczę, te utwory są naprawdę długie, nawet jak na nas. I co teraz z tym zrobimy?". Wtedy zaczyna się myślenie o promocji.

Oczywiście to wyzwanie w czasach, gdy ludzie mają coraz krótszą zdolność koncentracji i przyzwyczaili się, że w mediach społecznościowych poświęcają czemuś najwyżej kilka sekund. Posłuchanie siedemdziesięciominutowej płyty, na której długie utwory potrzebują czasu, żeby się rozwinąć, wymaga cierpliwości. Podobnie jak obejrzenie dziś filmu takiego jak "Solaris". Trzeba pozwolić sobie na spędzenie z nim czasu.

Chcę stawiać naszym słuchaczom takie wyzwanie. Nie każdy będzie chciał je podjąć i to jest w porządku. Uważam jednak, że cierpliwość i poświęcanie czasu sztuce oraz muzyce są niezwykle ważne. Jeśli jesteś gotów się zaangażować i masz odpowiednie nastawienie, prawdopodobnie zostanie ci to wynagrodzone.

Pod wieloma względami "Solaris" stoi więc w opozycji do tego, co dzieje się dziś w branży muzycznej. To bardzo rozbudowane, długie kompozycje i bardzo długi album. Wielu recenzentów zapewne go znienawidzi, bo samo przesłuchanie zajmuje tyle czasu.

Niedawno czytałem artykuł o "Enter the Void" Gaspara Noé, który uważam za jeden z najwybitniejszych filmów. W 2015 roku poświęciliśmy mu zresztą utwór. To trzygodzinny film, który zebrał mnóstwo złych recenzji właśnie ze względu na długość. Krytycy musieli poświęcić dodatkową godzinę na seans i wszyscy byli wkurzeni.

Dla mnie to świetne. Jeśli ktoś się denerwuje, bo to dla niego za dużo, w porządku, może po prostu nie jest to rzecz dla niego. Bardzo zależy mi na prezentowaniu muzyki w takim kształcie, w jakim powstaje. Jeżeli utwór potrzebuje osiemnastu minut, to tyle będzie trwał. Jeśli jest za długi, nie słuchaj go.

Wkrótce przyjedziecie z "Solaris" do Krakowa i Warszawy. Jak przez lata układała się wasza relacja z polską publicznością i czego spodziewasz się po występach w nowym składzie?

- Zawsze spotykaliśmy się w Polsce z dużą życzliwością i ciepłym przyjęciem. Mam stąd wspaniałe wspomnienia, zarówno z koncertów sprzed dwudziestu lat, jak i z tych całkiem niedawnych. Granie u was zawsze jest przyjemnością. To publiczność, która naprawdę słucha. Jej reakcje nie zawsze są najbardziej szalone, ale podczas koncertów w Polsce czuję głębokie uznanie dla tego, co robimy. To niezwykle miłe. Zawsze chętnie do was wracamy.

Będzie to pierwsza trasa w nowym składzie, więc osoby, które widziały nas wcześniej, z pewnością zauważą różnicę. Bardzo się na nią cieszę. Z tą grupą ludzi zagraliśmy dotąd tylko trzy koncerty i było świetnie. Jestem też bardzo ciekaw dalszych poszukiwań. Nie tylko podczas najbliższej trasy, nadchodzące miesiące i cały cykl związany z tym albumem będą dla nas pod wieloma względami okresem eksploracji.

Wracamy też do formuły kolektywu, zamiast pozostawać stałą grupą ludzi, jak przez ostatnią dekadę. Obecnie z zespołem związanych jest więcej osób, a w nagraniach uczestniczyło więcej muzyków, niż będziecie za każdym razem widzieć na scenie.

Będziemy więc występować w różnych konfiguracjach: czasem w pięć, czasem w sześć lub siedem osób, a może niekiedy w jeszcze większym składzie. Będziemy podejmować te decyzje przed każdą trasą. Chcemy dzięki temu prezentować różne wersje naszych utworów. Dotyczy to zarówno "Solaris", jak i starszego materiału. Ostatnio wróciliśmy do kilku kompozycji z "Heliocentric" i zinterpretowaliśmy je na nowo z udziałem dwóch wokalistów. To było bardzo interesujące.

W przyszłości zespół będzie więc przybierał różne formy, stanie się bardziej płynny. Myślę, że zarówno dla nas, jak i dla słuchaczy ciekawe będzie to, że zmiana stanie się stałym elementem naszego koncertowego oblicza i tożsamości.