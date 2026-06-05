Rafał Samborski, Interia Muzyka: Czy 25 lat temu spodziewałbyś się, że wasz zespół będzie najbardziej aktywną grupą, jaka wyłoniła się z ery britpopu, a co więcej - będzie aż tak ceniony przez krytyków?

Richard Oakes (Suede): - Nie, nie byłbym w stanie przewidzieć, że znajdziemy się dziś w takim miejscu. Kiedy rozpadliśmy się w 2003 roku, wszyscy myśleliśmy, że to już koniec. Naprawdę nie sądziliśmy, że Suede się odrodzi i będzie przeżywać jakąś nową erę. Wydawało nam się, że każdy pójdzie w swoją stronę i zajmie się innymi rzeczami - i tak właśnie było przez sześć-siedem lat. W 2010 roku dostaliśmy propozycję zagrania koncertu dla Teenage Cancer Trust i wszyscy uznaliśmy: "Tak, zróbmy to". A potem pomyśleliśmy, że przynajmniej spróbujemy napisać nową muzykę. Poświęciliśmy trochę czasu na pisanie materiału na "Bloodsports". To był prawdziwy początek drugiej ery Suede. Dało nam to tyle rozpędu i energii, że poszliśmy dalej. Kolejną płytą było "Night Thoughts".

Uwielbiam tę płytę - stałem się dzięki niej waszym fanem.

- Miło to słyszeć, bo to naprawdę intensywny krążek. Myślę, że wtedy wciąż jeszcze trochę szukaliśmy własnego gruntu, ale jestem bardzo dumny z eksperymentów na "Night Thoughts". Potem pomyśleliśmy: dobrze, nabraliśmy rozpędu. Zrobiliśmy więc "The Blue Hour", a potem dwa ostatnie albumy, bardziej zespołowe: "Autofiction" i "Antidepressants". Teraz jesteśmy w trakcie pisania jedenastej płyty i myślę, że przynajmniej pod względem brzmienia będzie ona trochę bardziej skrajna, bardziej odjechana niż dwie poprzednie. Ale zobaczymy. Jesteśmy dopiero w środku procesu pisania.

Chciałem o to spytać, ale bliżej końca rozmowy (śmiech).

- Jasne, mogę powiedzieć. Napisaliśmy już pewien zestaw utworów. Tyle że z pisaniem albumu jest tak, że wszystko cały czas się zmienia. Możesz zacząć pierwszego dnia i powiedzieć "ten album będzie brzmiał w ten sposób", zrobić sobie całą listę punktów. A potem, kiedy zaczynasz pisać, wszystko się zmienia. Te przekształcenia zależą bardzo mocno od tego, co dzieje się w twoim życiu w danym momencie, bo wszyscy nieustannie się zmieniamy. Nie stoimy w miejscu, zwłaszcza artystycznie. Słuchasz innej muzyki, znajdujesz nowe źródła inspiracji i to sprawia, że to, co piszesz, z dnia na dzień wygląda inaczej. Dlatego gotowy album nigdy nie będzie tym, czym wydawało ci się, że będzie pierwszego dnia. Właśnie dlatego trudno mi teraz skonkretyzować kierunek, bo jeszcze wiele może się zmienić. Natomiast strasznie kochamy tworzyć i to też jest częścią tej frajdy: usiąść, pisać i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Nasza muzyka potrafi nas zaskakiwać podobnie, jak zaskakuje odbiorców.

Wspomniałeś o odbiorcach, więc czym oni dzisiaj różnią się od tego, czego doświadczaliście w latach 90.?

- To znaczy… kiedy dołączyłem do Suede, to był już ugruntowany zespół. Byli przy drugim albumie, mieli dużą publiczność i dużą bazę fanów.

Miałeś wtedy tylko 17 lat.

-Tak, miałem 17 lat. W zasadzie po prostu wszedłem w ten świat z marszu. Wskoczyłem do rozpędzonego autobusu trasy koncertowej. Pierwszy koncert, jaki zagrałem z Suede, był naprawdę duży. Nie musiałem przechodzić całej drogi od zera, więc nie miałem poczucia, że zasłużyłem sobie na tych fanów stojących przede mną i krzyczących na pierwszych koncertach w 1994 roku, bo oni by tam byli niezależnie od tego, kto akurat grał na gitarze. To było trochę dziwne. Ale z biegiem lat nasza publiczność się zmieniała. Kiedy wydaliśmy "Coming Up", znaleźliśmy nowy typ odbiorcy - zwłaszcza w Europie i być może także w Japonii - bardziej zainteresowany muzyką z list przebojów i klasycznym popem niż wcześniej.

Szczerze mówiąc, po "Head Music" i "A New Morning" wyczerpały nam się pomysły. Potem oczywiście się rozpadliśmy, bo w ślad za tym sukces zaczął maleć. I myślę, że przez te siedem lat osobno zrozumieliśmy, co jest w Suede ważne, co ludzie w tym lubią i co naprawdę rezonuje z naszą publicznością. Czasem potrzeba czasu, żeby to pojąć. Nie zawsze rozumiesz to w momencie, kiedy piszesz i wydajesz płytę. Czasem dopiero po latach wiesz, co działało, co nie i dlaczego.

Dlatego gdy po pandemii wróciliśmy do grania na żywo w 2022 roku i promowaliśmy "Autofiction", nagle poczuliśmy między nami a publicznością energię i więź, której nie czuliśmy od dobrych kilku lat. Bardzo bezpośrednią wymianę energii. I myślę, że Brett czuł to najmocniej, bo to on jako wokalista komunikuje się z tłumem. Nagle na każdym koncercie chciał schodzić do publiczności, przytulać ludzi, ściskać im ręce, robić selfie, śpiewać do nich, wyciągać ich z miejsc. Po prostu przenosić występ ze sceny do tłumu. I on to uwielbia robić. Dla Bretta granie na żywo to bardzo bezpośrednia sprawa - dużo bardziej niż dla reszty z nas, bo my po prostu stoimy na scenie i gramy. On teraz odbiera publiczność zupełnie inaczej niż wtedy, gdy dołączyłem do zespołu. Jego występy dziś polegają mocno na fizyczności.

Tak, odkryłem to podczas przygotowań do tego wywiadu - przyjrzałem się koncertom telewizyjnym i zauważyłem, że Brett na tych nagraniach był bardzo statyczny. A teraz na każdym koncercie ma w sobie taki rodzaj energii, której mogłoby mu pozazdrościć wielu młodych ludzi.

- Tak, absolutnie. To jest trochę jego odmienny stan świadomości. On staje się postacią. Poza sceną jest zwyczajnym człowiekiem, ojcem, ale kiedy wchodzi na scenę, przechodzi w coś, co sam opisywał jako różnicę między osobą a personą. Na scenie działa persona - dużo bardziej skrajna. Jego zmiany nastroju są wtedy bardziej wyraziste, występ bardziej ekstremalny. Jest głośniejszy, bardziej fizyczny, cały czas się poci. Tego właśnie potrzebuje od koncertu: musi przeobrazić się w takie sceniczne zwierzę. My wszyscy trochę tego doświadczamy na scenie, ale u niego to jest o wiele bardziej intensywne.

Myślę, że to współgra ze zmianą kierunku w waszej muzyce.

- Zdecydowanie tak, bo to, co robimy teraz, jest mniej teatralne i mniej performatywne, a bardziej namacalne. Wiem, że punk to już pewien banał jako punkt odniesienia, ale chodzi w nim o to, by przekaz był bardzo prosty, a muzyka prosta i bezpośrednia. Nie stawiać przed słuchaczem barier, tylko powiedzieć: "Spójrz, to jest coś, co możesz zrozumieć od razu". I myślę, że właśnie to teraz robimy.

Tak, a w tym, co robicie teraz, słyszę nawet trochę Wire, trochę The Clash.

- Nie ukrywam tych inspiracji.

Przejdźmy może do kwestii twórczych. Od czasu powrotu z "Bloodsports" stałeś się główną siłą kompozytorską Suede. Jak pozostali członkowie zespołu się w tym odnajdują?

- Pracuję bardzo blisko z Neilem Codlingiem, naszym klawiszowcem. W zasadzie razem tworzymy szkice podkładów, a potem wysyłamy je Brettowi. Oczywiście pracuję też sam: kiedy jestem w Szwecji, zwykle działam solo [Richard Oakes od 2022 roku na stałe mieszka w Szwecji - przyp. red.], ale kiedy jestem w Londynie, najczęściej pracuję z Neilem. I myślę, że Neil ma znacznie silniejsze wyczucie estetyki Suede, tego, jakie powinno być to brzmienie - u mnie to przede wszystkim konstrukcja piosenek. Wymyślam partie gitar, akordy, rytmy, które brzmią dobrze i które chcę wysłać Brettowi. Neil potrafi zamienić to w coś, co brzmi jak skończone dzieło.

Masz na myśli już kwestie produkcyjne?

- Dokładnie. Ma umysł producenta i lepiej ode mnie widzi coś jako gotowy produkt. Ja bardziej zajmuję się samą materią. Neil pilnuje, żeby to brzmiało świetnie. Ale komponujemy też razem. Myślę, że ludzie czasem upraszczają ten obraz, a prawda jest taka, że zespół kompozytorski to ja, Neil i Brett. Ostatecznie wszystkie decyzje dotyczące piosenek podejmuje nasza trójka. Każdy z nas ma po prostu inną rolę w zespole. Na dwóch ostatnich płytach skupiliśmy się bardziej na gitarowym post-punku, więc moje wpływy były tam może bardziej słyszalne. Ale Neil jest zawsze niezbędny: nie byłbym w stanie zrobić płyty Suede bez niego. Jest fundamentalną częścią tego procesu na każdym poziomie.

Czyli koniec końców to praca całego zespołu.

- Zdecydowanie. A kiedyś tak nie było. To ciekawe, bo w latach 90. obaj pisaliśmy, ale osobno, każdy u siebie w domu. Kiedy robiliśmy "Bloodsports", nauczyliśmy się pracować razem w jednym pokoju: wymyślać coś wspólnie, i umieć krytykować swoje pomysły bez brania tego do siebie. W latach 90. nie krytykowaliśmy się nawzajem, bo wszyscy byliśmy zbyt wrażliwi na tym punkcie i każdy uważał się za geniusza. Dostawaliśmy tantiemy i wszystkim wydawało się, że jesteśmy najważniejsi.

Tak właśnie zastanawiałem się, czy zdarzają się jakieś zgrzyty, ale w zasadzie mi odpowiedziałeś.

- Kiedyś tak, teraz już nie. Jedną z rzeczy, których nauczyliśmy się podczas kilku lat osobno, było to, co w Suede jest naprawdę ważne. Tym razem nie pozwalamy, żeby sprawy osobiste wchodziły do procesu pisania. Patrzymy szerzej, widzimy wspólne dobro, widzimy, czym Suede powinno być. To jest większe niż nasze indywidualne sprawy i osobiste preferencje dotyczące tego, czego każdy z nas chciałby od zespołu. Myślę, że nauczyliśmy się rozumieć, że jeśli pracujemy razem i mamy wspólną wizję, to zawsze przynosi lepszy efekt niż ciągnięcie w różne strony.

A częścią waszej wizji jest estetyka. Muszę przyznać, że uwielbiam wszystkie wasze okładki od czasu "Bloodsports". Jako zespół przywiązujecie ogromną wagę do warstwy wizualnej. Skąd to się bierze?

- Muszę powiedzieć, że w kwestii okładek nie biorę udziału w podejmowaniu decyzji.

Ale masz prawo głosu, kiedy trzeba coś przegłosować?

- Tak, oczywiście. Każdy może wyrazić swoją opinię w sprawach takich jak tytuł albumu czy koncepcja okładki. Ale nawet jeśli wszyscy mają głos, to te pomysły zasadniczo wychodzą od Bretta. On jest w gruncie rzeczy dyrektorem artystycznym Suede.

Rozumiem.

- To on wymyśla wizualną koncepcję albumu, a potem wszystkie rzeczy dookoła - materiały promocyjne, teledyski, sesje zdjęciowe - mają się z nią spinać. To był pomysł Bretta, żeby dwie ostatnie płyty miały czarno-białe okładki, dość surowe i bezosobowe. On jest na obu okładkach, ale nie widać jego twarzy, więc to nie działa na zasadzie "oto wokalista na okładce". Chodzi raczej o to, że te piosenki i ta sztuka pochodzą od człowieka, ale ten człowiek nie musi mieć celebryckiej twarzy. Może trudno mi to wyjaśnić, ale doskonale rozumiem tę koncepcję. Lubię w niej właśnie tę surowość. Niektóre okładki, jak choćby "The Blue Hour", są bardzo mgliste - trzeba się im przyjrzeć, naprawdę w nie wejść, żeby zobaczyć, co tam się dzieje: na tym zdjęciu jest syn Bretta, ale trudno go dostrzec. Z kolei okładki "Autofiction" i "Antidepressants" od razu rzucają się w oczy. I myślę, że to współgra z muzyką. Jestem z nich dumny.

Uwielbiam tę estetykę. Intuicyjnie patrzę na okładki i myślę, że to będzie dobra płyta. Wiem, że nie powinno się oceniać albumów po okładce, ale u was to działa dokładnie odwrotnie.

- Myślę, że okładki albumów są ważne. Po prostu ja nie uczestniczę w tych koncepcyjnych decyzjach i spotkaniach. Dostaję maila i mówię: "Tak, to wygląda świetnie" albo może powinno być trochę bardziej takie czy inne. Ale moja działka to przede wszystkim sama muzyka.

Rozmawiamy ze względu na wasz nadchodzący koncert w Polsce, w Warszawie, w lipcu. Ale zanim do tego przejdziemy, należy wspomnieć, że w 2019 roku, jeszcze przed pandemią, zagraliście w Polsce po raz pierwszy na festiwalu w Katowicach, gdzie mieszkam.

- Naprawdę świetnie się wtedy bawiliśmy. To był oczywiście nasz pierwszy raz w Polsce i bardzo podobało mi się granie na tym festiwalu.

To bardzo specyficzny festiwal w Polsce, bo na innych festiwalach idzie się zobaczyć artystów, których się zna, a na OFF-ie oczywiście są headlinerzy, ale jest też mnóstwo muzyków, o których słyszy się pierwszy raz i idzie się dopiero ich poznać.

- Brzmi to trochę jak festiwal w Wielkiej Brytanii, na południu Anglii, który nazywa się End of the Road. Jeżdżę tam co roku z moim tatą - tata ma trochę lat, ale nadal lubi chodzić na festiwale. I właśnie dlatego tam jeżdżę. Nie tyle dla headlinerów. Fajnie zobaczyć duże nazwiska, ale jeżdżę tam głównie po to, by odkrywać nową muzykę. Odbywa się to na początku września, więc brzmi to jak bardzo podobny typ festiwalu. A co do OFF Festivalu, świetnie go wspominamy. Grał tam też Stereolab i świetnie się ich oglądało. Byli genialni.

Uwielbiam Stereolab.

- Są absolutnie fantastyczni.

Masz jakieś szczególne wspomnienia z tego OFF Festivalu, poza tym, że po prostu dobrze się bawiłeś? (śmiech)

- (śmiech) Musiałbym spojrzeć na setlistę, żeby odświeżyć sobie pamięć. Bardziej niż sam koncert pamiętam to, że to był nowy kraj: pierwszy raz byliśmy w Polsce. Przyjechaliśmy dzień wcześniej i wyszedłem przejść się po Katowicach, by zobaczyć, jak wyglądało to miasto. Kiedy jestem w nowym kraju, uwielbiam eksplorować, chodzić ulicami, wspinać się na wzgórza, jeść lokalne jedzenie i widzieć, jak ludzie żyją. I właśnie to zrobiłem dzień przed koncertem. Spędziłem cały dzień, chodząc po Katowicach i chłonąc to miejsce. Było fantastycznie. Bardzo mi się podobało i nie mogę się doczekać Warszawy. Słyszałem od wielu osób, że to niesamowite, piękne miasto, więc chcę spędzić tam tyle czasu na odkrywaniu, ile tylko się da.

23 lipca zagracie w stołecznym klubie Progresja. Czego polska publiczność może się spodziewać po tym koncercie?

- Istnieje spora różnica między koncertem klubowym a festiwalem. Na koncercie klubowym możesz zakładać, że publiczność zna twoją twórczość znacznie lepiej. Na festiwalu zawsze są też przypadkowi widzowie stojący z tyłu, którzy znają może tylko największe hity. A poza tym to będzie dopiero nasz drugi raz w Polsce, więc musimy założyć, że w Warszawie będzie sporo osób, które nigdy wcześniej nie widziały Suede na żywo. Dlatego setlista będzie trochę bardziej wyważona między starszym a nowszym materiałem. Gdyby to było miasto i kraj, w których graliśmy już dwadzieścia pięć razy, jak Barcelona, moglibyśmy bardziej postawić na nowe rzeczy i uznać, że niektóre starsze single moglibyśmy pominąć, bo wszyscy słyszeli je już milion razy. W Warszawie nigdy jeszcze nie graliśmy, więc starszy materiał będzie reprezentowany równie mocno jak nowy. A poza tym bardzo dbamy o setlisty i zawsze chcemy mieć pewność, że nowe utwory dobrze układają się obok starszych. To nie może brzmieć jak dwa różne zespoły. W całej setliście musi być słyszalna relacja między piosenkami.

To może na sam koniec pewnie niespodziewane dla ciebie pytanie o twój drugi projekt, Artmagic. Powiedz naszym czytelnikom, co się teraz z nim dzieje.

- Miło, że pytasz o Artmagic. Wydaliśmy dwa albumy i za każdym razem, kiedy to robiliśmy, pojawiała się publiczność, która przychodziła nas zobaczyć. Część tych osób oczywiście dobrze zna moją pracę z Suede, część zna wcześniejsze rzeczy Seana [McGhee, producent i wokalista projektu - przyp. red.] i ludzi, z którymi pracował, choćby Temposhark.

Sean jest w moim wieku, ale jego droga muzyczna wyglądała zupełnie inaczej. Cały czas pracował w studiu: najpierw jako programista, producent i realizator, a później także jako autor piosenek. Nadal zresztą razem pracujemy, wciąż piszemy różne rzeczy, ale ostatnio głównie dla Alison Moyet. Główna praca Seana polega teraz na byciu jej dyrektorem muzycznym. W praktyce odpowiada za muzyczną stronę jej koncertów, jeździ z nią w trasę i właściwie sam programuje cały show. Sean jest bardzo techniczny, więc potrafi złożyć takie widowisko przy pomocy oprogramowania, jednego syntezatora i jednego gitarzysty.

Jeśli chodzi o rzeczy, które ostatnio pisałem z Seanem, to były to głównie pomysły, które wysyłaliśmy Alison Moyet, żeby zobaczyć, czy będzie chciała napisać do nich piosenki. I tak się stało przy jej ostatniej płycie, która wyszła dwa lata temu i nazywała się "Key". Zagrałem sporo partii gitarowych na kilku utworach i napisaliśmy razem piosenkę, która była pierwszym singlem z tego albumu. Nosiła tytuł "Such Small Ale". To właściwie jest to, czym teraz się zajmujemy wspólnie. Sean jest bardzo zajęty pracą z Alison, ale nadal się spotykamy i piszemy, bo po prostu wzajemnie się inspirujemy. I cały czas powtarzamy sobie, że kiedy tylko nadarzy się okazja, zrobimy trzeci album Artmagic, bo naprawdę kochamy ten projekt.

Bardzo na to czekam.

- Ja też. Minęło już trochę czasu. Prawdę mówiąc, wyślę mu wiadomość zaraz po tym wywiadzie i napiszę, żebyśmy się spotkali (śmiech).

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