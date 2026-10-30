Queens of the Stone Age otwierają nowy rozdział. "Podążyliśmy za instynktem" [WYWIAD]

Po usłyszeniu "Easy street", pierwszego singla z waszej nowej płyty, zacząłem zastanawiać się czy wy jeszcze jesteście hard- rockowym zespołem?

Michael Shuman: Nie wiem czy kiedykolwiek nim byliśmy. To tylko przegródka do której wkładali nas ludzie.

Dean Fertita: Tradycyjnie zawsze mieliśmy sporo gitar na płycie. Na tej jest ich trochę mniej, ale tekstowo, jak zawsze, jest ciężko. Choć tak, jak mówi Michael, są to tylko przegródki. Jesteśmy po prostu fanami muzyki i póki możemy się w niej wyrażać wszystko jest okej.

MS: "Easy street" to rzeczywiście spokojna piosenka, ale znajdziesz takie na większości naszych płyt.

Wydaje mi się, że gdyby nie wasz akustyczny koncert w Katakumbach Paryża takie kawałki, jak "Easy street" brzmiałyby inaczej.

DF: Nasi starzy fani, którzy kochają "Songs for the Deaf" mogą sobie pomyśleć: co oni właściwie robią! I może nawet znienawidzą nas za zbyt melodyjne piosenki. Natomiast jeśli posłuchają "Alive in the Catacombs" zrozumieją, że to nasza droga.

To znaczy, że lekkość waszej nowej płyty wynika z ewolucji?

DF: Ta płyta jest logicznym następstwem występu w Katakumbach. Nie chodziło tylko o sam koncert. Bardziej o to wszystko, co nas otaczało i o ten klimat. Dla mnie była to jedna z mocniejszych emocjonalnie rzeczy, jakie kiedykolwiek zrobiliśmy. W stu procentach szczera. To doświadczenie otworzyło nam drzwi i nową przestrzeń muzyczną.

To prawda, że na płycie wykorzystujecie wersję demo wspomnianej "Easy street"?

MS: Tak, bo to jedyna wersja, którą mamy.

DF: Czasem nagrasz coś jako demo i wiesz, że już nie będziesz w stanie tego powtórzyć. Oczywiście zawsze potem możesz stwierdzić, że inna wersja perkusji brzmiałaby lepiej, ale chyba nie o to w tym wszystkich chodzi. Doszliśmy do momentu, w którym ważniejsze jest dla nas uczucie jakie wyzwala piosenka niż to, jak brzmią na niej poszczególne instrumenty. Skoro to poczuliśmy, to nie musimy nic ulepszać.

Niektóre wasze płyty, jak choćby "… Like Clockwork" mają bardzo wyrafinowaną produkcję pełną niuansów, przestrzeni i instrumentalnej głębi.

DF: A w przypadku "Easy street" mamy do czynienia z mono. To naprawdę bardzo surowa wersja.

Myślę, że siłą "Perfecth" jest to jak minimalistyczny środkami została tam zbudowana przestrzeń.

DF: Jest tam dużo przestrzeni. Nie chcieliśmy otaczać ludzi gitarami, tylko dać im miejsce aby mogli odnaleźć się w tej muzyce.

MS: Gdy masz pięciu dobrych muzyków, to od ich dojrzałości będzie zależeć nie tylko to, ile każdy z nich zagra, ale też ile razy będzie w stanie odpuścić i pogodzić się z tym, że jego instrumentu nie słychać w którymś kawałku.

Stąd większa otwartość na akustyczne brzmienia?

MS: To są właśnie te drzwi, które otworzyliśmy w Katakumbach.

DF: Dzięki temu, nawet ryzykując, moglibyśmy czuć się komfortowo. Oczywiście zawsze pojawiają się obawy czy ludzie, którzy są długo nas słuchają pójdą dalej z nami. Dobre przyjęcie "Alive In The Catacombs" dawało nam poczucie, że fani zrozumieją o co nam chodzi.

Zdrowie Josha Homme miało duży wpływ na wasze płyty. Mam na myśli dwa kryzysy: jeden z czasów "…Like Clockwork" i drugi przy okazji "In Times New Roman…" Z nowej płyty bije zupełnie inna energia.

MS: Bycie w lepszym fizycznym i mentalnym stanie sprawiło, że Josh bardziej otworzył się lirycznie. Mam takie poczucie, że na nowej płycie jest bardziej sobą. Może mówić bez żadnych obciążeń to, co naprawdę chodzi mu po głowie.

Ale pewien optymizm przyszedł tu spontanicznie czy jest starannie zaplanowaną konstrukcją?

MS: To płyta, w której podążyliśmy za instynktem.

DF: Na wszystkich naszych płytach są elementy tego, co nagraliśmy na tej. Poszliśmy za tym, co czuliśmy, ale układaliśmy to z dobrze nam znanych elementów. Niektóre rzeczy mogą się wydawać znajome, ale po raz pierwszy umieściliśmy je wszystkie obok siebie w jednym miejscu. Nasza długa relacja muzyczna sprawia, że możemy sobie pozwolić na takie rzeczy.

Bo wy dwaj dołączyliście do zespołu w czasie nagrywania "Era Vulgaris".

MS: Tak i to już prawie dwadzieścia lat wspólnego grania!

DF: Czasem ciężko mi to uwierzyć.

Pamiętam, jak czekałem na premierę tej płyty. Trudno mi uwierzyć, że minęło od niej tyle lat.

DF: Mam to samo! Po tylu latach grania znamy się już tak dobrze, że możemy zaufać swoim instynktom.

Skoro jesteśmy przy wzajemnym zaufaniu muzyków, to chciałem zapytać ciebie Dean. Grałeś sporo z Jackiem Whitem. Jaka jest różnica pomiędzy pracą z nim, a z Joshem Homme? Obydwaj należą przecież do największych rockowych muzyków ostatniego ćwierćwiecza.

DF: Obydwaj brzmieniowo operują w innych przestrzeniach, ale to co ich łączy to przede wszystkim etyka pracy. Są jej całkowicie oddani i potrafią wychwycić niezwykłe detale. Jack pracuje podobnie, jak my przy ostatniej płycie - po prostu daje się ponieść.

Skoro jesteśmy przy współpracy z Jackiem Whitem. Jestem ciekawy czy jest szansa na powrót grupy The Dead Weather? Nagraliście naprawdę ciekawe, mocne rzeczy i trochę mi was brakuje.

DF: Od naszej ostatniej płyty minęło już ponad 10 lat. Prawda jest jednak taka, że jako The Dead Weather nigdy za dużo nie planowaliśmy. Bardzo bym chciał do tego wrócić.

W Polsce graliście ostatnio przed System of a Down, co było dla mnie zaskoczeniem. Lubicie ich muzykę?

DF: Szczerze mówiąc nie widziałem ich wcześniej na żywo. Jestem pod wrażeniem, że mieli tak długa przerwę, a wrócili i całkowicie dźwignęli tę odpowiedzialność.

MS: To, co nas łączy, to fakt, że gramy całkowicie na żywo. Większość zespołów występuje na scenie, ale wspiera je cała inżynieria za nią. System Of A Down jest całkowicie szczery w swoim działaniu.

Łączy was coś jeszcze?

MS: To, że jesteśmy dziwnymi zespołami, które uciekły gdzieś z głównego muzycznego nurtu rocka.

Widziałem was cztery na żywo i za każdym razem graliście zupełnie inną set listę. Trudno się wam wybiera kawałki czy to rodzaj eksperymentu?

DF: To jest zawsze kompromis między dziwnymi stronami, które nas aktualnie pociągają, a tym, że na koncerty przychodzą fani, którzy domagają się przebojów. Zanim więc odpłyniemy, musimy pamiętać, że nie możemy ich zawieść.

Widziałem was dwa lata temu na Torwarze, a teraz patrzę na was i mam wrażenie, że cała ekipa jest w zupełnie innej formie. W zasadzie cały zespół schudł i zaczął wyglądać bardzo fit. Co się wydarzyło? Zaczęliście trenować między koncertami?

MS: Wręcz przeciwnie, starzejmy się!

Wcale tego nie widać. Powiem więcej, dziesięć lat temu nie wyglądaliście tak dobrze, jak teraz.

DF: Prawda jest taka, że bardzo lubimy naszą pracę i chcemy ją wykonywać najdłużej, jak się tylko da. Pewnie też z tego powodu zaczęliśmy w pewnym momencie bardziej dbać o siebie.

MS: Jest ciężko grać przez ponad dwie godziny w takim tempie, jeśli nie dbasz o siebie. Ciało musi być przygotowane do takiego wysiłku. Po wczorajszym koncercie byłem tak wyczerpany, że nie byłem w stanie rozmawiać. Musiałem iść do pokoju hotelowego, by naładować baterie. Inaczej nie byłbym w stanie teraz z tobą rozmawiać.

Piotr Witwicki (Interia), Michael Shuman i Dean Fertita Piotr Witwicki INTERIA



